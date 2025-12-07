早上6點就開賣！三重古早豆菜麵三輪車　帶筋骨肉湯份量超有誠意

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

早上6點就營業「三重布袋豆菜麵」，一台貨車承載了三重在地人的美味，菜單招牌就是豆菜麵，清爽又美味，不能出門也能叫外送，店家有和外送平台配合。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲地址在三重碧華街，想要順路吃美食還有溪尾街和五華街。

▲幾張簡單的座位可以內用，桌上有一瓶蒜蓉辣椒可以沾骨肉或配豆菜麵。

菜單價格

▲豆菜麵有大碗和小碗，價格差10元，必點的有骨肉湯，味噌湯也很多人推薦。

餐點推薦

▲看似簡單的豆菜麵，傳統的古早味是許多在地人的早餐推薦，看老闆用筷子熟練地夾著麵條，畫面療癒呢！

豆菜麵

▲點了小碗和大碗，一開始還分不清哪個是大碗的，實在太像！（右邊是大碗的）

鹹甜又脆口

豆菜麵就是麵＋豆芽菜＋醬做成的麵食。白色扁狀麵條煮好放涼，麵條夾帶著清脆的豆芽菜，和著特製油蔥醬攪拌，口感清爽而且不油膩，有點甜味又帶著鹹味，咀嚼中散發出迷人的麵香。

肉皮 一份

▲燙熱裝盤，附上薑絲和沾醬，略厚的肉皮口感超Q，沒有討厭的腥味，豬毛也拔得很乾淨。

骨肉湯

▲老闆是想提早下班吧！肉有夠多的！骨肉帶筋Q彈好吃，加上大骨湯和薑絲，風味濃郁順口。

三重布袋豆菜麵

地址： 新北市三重區碧華街186號

電話： 0988－025042

營業時間：06：00－13：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►刀削麵師傅竟是機器人！天母排隊番茄牛肉麵 蔥油餅是隱藏招牌

►夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄 營業到凌晨4點

►沒電扇冷氣只有阿嬤獨自顧攤！卻是老三重人從小吃到大的在地回憶