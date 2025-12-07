早上6點就開賣！三重古早豆菜麵三輪車　帶筋骨肉湯份量超有誠意

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻
早上6點就營業「三重布袋豆菜麵」，一台貨車承載了三重在地人的美味，菜單招牌就是豆菜麵，清爽又美味，不能出門也能叫外送，店家有和外送平台配合。
位置
▲地址在三重碧華街，想要順路吃美食還有溪尾街和五華街。
▲幾張簡單的座位可以內用，桌上有一瓶蒜蓉辣椒可以沾骨肉或配豆菜麵。
菜單價格
▲豆菜麵有大碗和小碗，價格差10元，必點的有骨肉湯，味噌湯也很多人推薦。
餐點推薦
▲看似簡單的豆菜麵，傳統的古早味是許多在地人的早餐推薦，看老闆用筷子熟練地夾著麵條，畫面療癒呢！
豆菜麵
▲點了小碗和大碗，一開始還分不清哪個是大碗的，實在太像！（右邊是大碗的）
鹹甜又脆口
豆菜麵就是麵＋豆芽菜＋醬做成的麵食。白色扁狀麵條煮好放涼，麵條夾帶著清脆的豆芽菜，和著特製油蔥醬攪拌，口感清爽而且不油膩，有點甜味又帶著鹹味，咀嚼中散發出迷人的麵香。
肉皮 一份
▲燙熱裝盤，附上薑絲和沾醬，略厚的肉皮口感超Q，沒有討厭的腥味，豬毛也拔得很乾淨。
骨肉湯
▲老闆是想提早下班吧！肉有夠多的！骨肉帶筋Q彈好吃，加上大骨湯和薑絲，風味濃郁順口。
三重布袋豆菜麵
地址： 新北市三重區碧華街186號
電話： 0988－025042
營業時間：06：00－13：30
