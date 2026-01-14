薰衣草森林插旗北海道！2旅宿開幕「一晚3600元起」　4人就能包棟

▲薰衣草森林集團旗下品牌「尋路精選」於北海道美瑛推出全新旅宿「四季之家」與「落葉松之家」。（圖／薰衣草森林集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

看準台灣人長年熱愛日本、尤其偏好北海道旅遊的市場趨勢，薰衣草森林集團今宣布擴大投資日本旅宿版圖，旗下風格民宿品牌「尋路精選（Caption BY REINDEER）」正式進駐北海道美瑛，推出全新旅宿「四季之家」與「落葉松之家」，目前已開放官網預訂，平日雙人入住一晚最低3600元起。

▲「四季之家」座落於美瑛車站步行約2至3分鐘處，民宿命名靈感來自美瑛四季分明的景色，規劃雙人房與三人房。

新開幕的兩間民宿以「像在地人生活般旅行」為核心概念，結合美瑛自然景觀、人文氣息與生活節奏，邀請旅人深入體驗被譽為「日本最美村莊」的日常風景。

其中，「四季之家」座落於美瑛車站步行約2至3分鐘處，民宿命名靈感來自美瑛四季分明的景色，館內規劃雙人房與三人房，交通便利、入住門檻低，適合初次造訪北海道或重視行程彈性的旅客。

▲▼「落葉松之家」距離車站步行約10分鐘，選用落葉松木作為主要建材，室內瀰漫木質香氣，並規劃廚房與洗衣設備，四人即可包棟入住。



而「落葉松之家」則為木屋平房建築，距離車站步行約10分鐘，選用落葉松木作為主要建材，室內瀰漫自然木質香氣，並規劃廚房與洗衣設備，四人即可包棟入住，營造如家般的慢旅氛圍。

▲兩間民宿皆採自助入住設計，降低住宿干擾，讓旅程更具彈性。



兩間民宿皆採自助入住設計，降低住宿干擾，讓旅程更具彈性。薰衣草森林集團也同步為旅人整理「美瑛十帖」，收錄自然景點、特色工坊與咖啡館，引導旅人以更貼近在地的方式探索北海道。

▲據北海道運輸局統計，2025年1至3月冬季造訪北海道的外國遊客住宿人次達467.2萬，其中台灣旅客佔比18.4%，位居第二。



根據北海道運輸局統計，2025年1至3月冬季造訪北海道的外國遊客住宿人次達467.2萬，其中台灣旅客佔比18.4%，位居第二；另函館市統計顯示，2025年4至9月外籍旅客留宿數達22.6萬人，台灣以10.5萬人高居榜首。為了因應此趨勢，薰衣草森林集團再次宣布成立新旅宿。

實際上，薰衣草森林集團深耕台灣觀光休閒產業24年，旗下「緩慢」品牌早於2010年便在美瑛設立首個海外據點「緩慢北海道」。隨著台灣赴日旅遊需求持續成長，集團進一步以「尋路精選」跨足海外民宿市場，開啟旅人的不同住宿想像。

另外，小鹿文娛旅宿集團持續布局日本市場，2024年於大阪市中心打造全新9層樓旅宿「FAWN HOTEL」，距離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，離通天閣、天王寺動物園近，走路7分鐘內就能到。

「FAWN HOTEL」是全新的9層樓旅宿，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房，房內空間以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味，每房皆含免治馬桶的獨立衛浴、電視、冰箱及沐浴用品。