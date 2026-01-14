ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
君品酒店首推「住滿24hrs、機捷接駁」服務　大啖人氣早餐不限次

▲君品酒店自助早餐供應至中午，集結各地經典台式美味，並提供機捷A1台北站免費接駁、24小時彈性入住專案。（圖／君品酒店提供）

▲君品酒店自助早餐供應至中午，集結各地經典台式美味，並提供機捷A1台北站免費接駁、24小時彈性入住專案。（圖／君品酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

自2025年起率先將早餐供應時段延長至中午12點、且不限用餐次數後，台北君品酒店今再宣布，將提供24小時彈性入住與A1機捷台北站免費接駁等服務，打破傳統下午3點入住、翌日上午11點退房的既有框架，房價自4,967元起。

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲君品酒店觀察，旅客已由「短停過夜」轉為「慢活留宿」。（圖／記者彭懷玉攝）

君品酒店總經理譚逸峰表示，近年國內外旅客的旅遊型態，已由「短停過夜」轉為「慢活留宿」，飯店不再只是住宿場域，而是城市中的度假空間。他指出，君品希望把住飯店從一晚住宿，轉化為一種可以慢下來的城市度假體驗，讓旅人不只是過夜，而是真正享受台北這座城市。

▲君品酒店自助早餐供應至中午，集結各地經典台式美味，並提供機捷A1台北站免費接駁、24小時彈性入住專案。（圖／君品酒店提供）

▲君品酒店自助早餐供應至中午，集結各地經典台式美味，業者觀察10點後進場用餐住客占比提升至35%。

為貼近現代旅人的需求，君品祭出「24小時彈性入住」住房專案，即日起至3月31日，旅客可自實際入住時間起，享有連續24小時住宿權益，打破傳統下午3點入住、翌日上午11點退房限制，以入住雅緻客房為例，不含早餐4,967元起；另同步推出「極饗牛排．一泊二食」住房專案，房價從7,599元起，結合住宿、翌日早餐與茶苑精選牛排雙人晚餐。

▲「極饗牛排．一泊二食」住房專案，房價從7,599元起，含茶苑精選牛排雙人晚餐。

▲「極饗牛排．一泊二食」住房專案，房價從7,599元起，含茶苑精選牛排雙人晚餐。

考量旅客容易迷失在台北車站複雜的交通網絡，在交通服務方面，即日起推出A1機捷台北站免費接駁至君品酒店服務，每日11點至下午4點採預約制接送，提升旅客入住便利性。

▲即日起推出A1機捷台北站免費接駁至君品酒店服務，每日11點至下午4點採預約制接送。

▲即日起推出A1機捷台北站免費接駁至君品酒店服務，每日11點至下午4點採預約制接送。

根據君品酒店內部統計，自早餐延長至中午12點後，2025年6月至12月期間，10點以後進場用餐的住客占比，已由過往不足2成，明顯提升至35%；顯示延長早餐時段改變住客用餐行為，並使早餐型態由傳統「晨間供餐」轉型為「城市早午餐」模式。

同時，約16%的住客選擇在同一早餐時段內二度進場用餐，形成「先用餐、回房休息、再回餐廳續用」的慢活型態。業者表示，原屬10點30分至12點的餐廳低峰時段，現已轉為穩定滿席帶，不僅有效拉長留館時間，也同步提升餐飲互動頻率與整體滿意度。

▲▼君品酒店自去年轉型成「都會度假酒店」，將早餐供應時段延至中午12點，且不限用餐次數。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼君品酒店自去年轉型成「都會度假酒店」，將早餐供應時段延至中午12點，且不限用餐次數。（圖／記者彭懷玉攝）

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

囊括南北特色的早餐也是亮點，除現燙牛肉湯、正義豆漿及燒餅油條外，也吃得到花蓮公正包子小籠包、宜蘭阿娘給蒜味肉羹湯與主廚家傳滷肉飯，並全面升級餐檯設計，讓「住飯店」不只停留一晚，更成一種充滿儀式感的生活風格體驗。

▲▼北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，北投麗禧酒店推出「冬日暖旅」住房專案，雙人每晚12,600元起，入住配備觀音石打造冷、熱雙湯池的溫泉客房；未住宿的旅客也可選擇獨立湯屋泡湯，雙人2,500元起，可享受90分鐘的白磺溫泉時光。而喜愛寬敞空間的旅客，則可前往露天風呂，於不同溫度的湯池中，感受白磺溫泉的層次變化，或躺在岩盤浴上放空思緒，單次每人1,600元起。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

