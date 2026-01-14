ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
屏東3大浪漫夜間燈海　空泡湯村、全台唯一瀑布光影美到3月

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自i屏東～愛屏東臉書專頁）

▲2026屏東燈節主燈「山之光」，在活動期間每30分鐘有一次燈光展演。（圖／翻攝自i屏東～愛屏東臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

屏東的夜晚越來越好玩，從即日起至3月為止，境內就有3大絕美燈海不能錯過，包括走進位於溫泉鄉的「星空泡湯村」，溪流、公園在入夜後則化身浪漫燈海，更結合馬年意象，利用藝術與光環境，營造出獨特氛圍；更有全台唯一「沉浸式瀑布光影展」將登場，民眾可別錯過。

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網，下同）

屏東四重溪溫泉季

「屏東四重溪溫泉季」活動已在四重溪溫泉開跑，浪漫燈海將持續至3月1日為止。此次活動結合燈海、市集、廚藝教室、路跑、自行車挑戰賽等活動，將溫泉鄉打造成一座浪漫的「星空泡湯村」。

本屆屏東四重溪溫泉季規劃6大活動與小旅行體驗，讓旅客感受這座溫泉鄉新魅力。每年最受歡迎的「光藝術裝置」，今年結合屏東縣冬季溫泉觀光特色與落山風地景風貌，串聯在地文化與地理環境，打造一場集泡湯體驗、藝術燈光、地方風土於一體的沉浸式觀光燈節。

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼四重溪溫泉公園燈海。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

光藝術裝置分成「四重溪溫泉公園」、「旭海溫泉」、「風域半島」3處展區，結合光廊、藝術品、溫泉池、地景與色彩繽紛燈飾，讓四重溪溫泉變成一座星空泡湯村，旅客走在燈海中，彷彿置身於星河之間。

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼每一處光環境藝術都很好拍。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

▲▼屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季官網）

主辦單位也規劃一系列獨特體驗，包括運用在地食材手作料理的「溫泉廚藝教室」，以及結合日本文化，推出免費的「開運注連繩DIY」，或報名「單車秘境活動」，騎上單車探索四重溪秘境景點；也可以跟著在地瑯嶠文史工作者念吉成老師的腳步，透過尋訪古蹟遺址，了解歷史風土人文。

接下來陸續於2月和3月登場的「屏東四重溪溫泉路跑」和「屏東四重溪溫泉自行車挑戰賽」，則透過選手的視角，用腳步征服山海之間，詳細報名方法可上「四重溪溫泉季官網」查詢。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

▲2026屏東燈節將於1月23日登場，美麗獨角獸將降落縣民公園。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁

2026屏東燈節

2026屏東燈節將從1月23日登場，今年屏東縣政府打造4大燈區，地點分別在屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村和內埔龍頸溪，燈節結合今年馬年意象，打造出豐富燈海，陪伴旅客度過農曆新年。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

▲2026屏東燈節縣民公園燈區，結合山林意象打造燈光投影與隧道。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁

2026屏東燈節活動從1月23日至3月1日為止，4大燈區近日陸續試燈亮相。屏東縣民公園此次共有8組主題燈飾，包括夢幻獨角獸降臨，展開雙翼迎接旅客走進魔幻燈海世界，一旁結合屏東山林印象的主燈「山之光」，高12公尺、寬60公尺，結合沉浸式聲光展演，隨著光影流轉展現自然能量，活動期間每天晚上5點30分至10點為止，每30分鐘展演一次。

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

▲萬年溪燈區營造出萬馬奔騰意象。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

▲萬年溪景觀橋變成銀河。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁

▲▼2026屏東燈節。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

▲勝利星村展區。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁

而萬年溪則將溪流打造成展區，多種不同姿態的馬匹意象燈飾，營造出萬馬奔騰意象，萬年溪景觀橋更化身為夢境銀河，陪伴旅客迎接新的一年；勝利星村展區以花為主題打造出夜間盛放的繽紛花海，隨著旋轉的水晶燈，在大地展現不同光影變化，每一處都是打卡亮點。

▲▼2026「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府提供）

▲2026「奇幻大津」將於大津瀑布登場。（圖／屏東縣政府提供，下同）

2026奇幻大津

備受期待的2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗強勢回歸，活動將於2月3日至3月4日，每晚5點至9點於屏東高樹大津瀑布登場。門票於ibon售票系統開賣，邀請民眾走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。

屏東縣政府文化處表示，2026奇幻大津以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。

▲▼2026「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼2026「奇幻大津」結合光影藝術與自然，展現夜間魔幻之美。

▲▼2026「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府提供）

大津步道在去年因颱風侵襲一度關閉，經過長時間整建與生態復原，逐漸恢復美景，屏東縣政府也決定恢復舉辦「奇幻大津」活動。活動採購票制，每日限量1000人入場，線上800人、現場200人，每半小時一梯，共8梯次。凡完成購票並入場，即可獲得三款活動專屬好禮，包括馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」。

活動期間每周一公休，並於春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放；另規劃2月3日至2月5日「高樹鄉民搶先看」，邀請在地鄉親優先體驗。

關鍵字： 屏東旅遊 台灣特色系列 2026屏東燈節 奇幻大津 屏東四重溪溫泉季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

