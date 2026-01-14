400元騎乘高大駿馬！台中神岡馬術訓練基地　大人小孩都能體驗

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

大家知道台中也可以體驗騎馬嗎？台中騎馬體驗推薦「先騰馬業神岡分部」，先騰馬業號稱是國內最專業的英式馬術訓練基地，馬術基地寬敞唯美，四周綠意盎然，來這裡體驗騎馬，賞心悅目相當放鬆。重點是，先騰馬業不僅提供大人騎馬體驗，小朋友也可以體驗騎馬的樂趣，若想學習馬術，也有專業教練可以教你。

交通方式＆停車資訊

台中后里馬場很熱鬧，其中后里瘋馬大馬戲團也很熱門，但考慮ZAQ寶太小，無法看這麼久的馬戲團演出，所以我們就調整帶ZAQ寶單純在台中體驗騎馬。爸爸找到這間評價不錯的先騰馬業神岡分部，開車的朋友，導航先騰馬業神岡即達，接近時，也可以看到先騰馬業的招牌，旁邊的綠地空地可以停車，開車來比較方便。

馬場環境

園區很美也很寬敞，周圍種滿綠樹，還有大片的綠地草坪，也能玩拍彩色相框、馬兒公仔和LOVE地景，綠油油且鮮豔的配色，讓滿分覺得園區很漂亮。

▲來訪前，凱文就已經先在官方LINE進行預約，報到的地方，就在先騰馬業園區內的紅色鐵皮屋。

▲若怕找不到，可以記一下這片奔馳白馬的彩繪。

騎馬體驗

服務人員出來接待後，確定報名資訊就準備活動了，騎馬體驗費用：大人400元、小孩300元，當天滿分和ZAQ寶都要體驗騎馬，由於人數的關係，滿分和ZAQ寶需要分開體驗，這點滿分覺得有點小可惜，因為我也想和ZAQ寶騎馬同框，就只能期待下次啦！體驗行前準備超簡單，就是戴帽子就可以了，戴好帽子準備要體驗騎馬的ZAQ寶真的很開心。

小孩騎馬

跟著教練來到馬廄，ZAQ寶當天體驗騎小馬兒，跟著教練的步驟，ZAQ寶自己練習上馬，兒童騎馬體驗主要是由教練全程牽著馬帶旅人騎行，而馬兒全程都是用走的，不用擔心馬兒跑起來驚嚇，但其實馬走路的速度就蠻快的，小孩需抓好馬鞍，身體要放輕鬆，跟著馬兒的律動，就能很好的騎馬。

▲騎馬體驗會繞馬廄外圍一圈，我覺得還算大圈，而且速度不快，小孩不會怕，教練會和我們聊天，介紹馬兒的小知識，也會停留一些地方，讓我們可以拍照紀念。

▲騎馬體驗會同時參觀先騰馬業神岡分部的馬場，園區裡有一間咖啡館，外觀建築還蠻美的，但可惜沒有營業，不然還能搭配下午茶更讚。

▲騎馬體驗的最後，會穿過馬場的馬廄，最後回到夢幻白馬的彩繪牆前面。

▲據說這面白馬彩繪牆，是先騰馬業的打卡地標，所以有來體驗騎馬的朋友，別忘了合影拍照。

大人騎馬

接下來就換滿分體驗騎馬了，我騎的是大匹馬，和我們看古裝劇裡出現的馬匹長得差不多，坐在馬背上時，真的會有點緊張，因為大馬高大，一定要抓好馬鞍，體驗方式和ZAQ寶一樣，會由教練帶著我們繞一圈，一樣會提供我們時間到地標拍照，感受是很棒的，這次有帥氣的教練帶著滿分騎馬，感覺還不賴。

▲馬場裡的這條樹林長廊還蠻漂亮的，要是後面沒有停車的話，想像畫面會更好看。

▲騎馬一圈回到彩繪牆後，這次的體驗就告一段落了，都有體驗騎馬的滿分和ZAQ寶都玩得很開心。

設施空間

先騰馬業神岡分部有提供瓶裝水，冰箱裡也有飲料，等候休息時間，可以到沙發座位區，旁邊也有洗手間，牆面上有壯觀的百馬圖，桌面上還有馬兒的雕像，刻畫得很生動。準備離開前，滿分和ZAQ寶在馬場裡散步拍照，這裡真的很美，有大片綠林和草地，要是可以多安排拍攝點，想必能更吸引旅人的目光，整體的環境是舒服的，就是夏季天氣熱，一定要做好防曬。

心得感受

滿分當天在先騰馬業神岡分部騎馬玩得很開心，親子同行，大人小朋友都可以體驗騎馬，雖說時間不長，主要就是教練帶你騎園區一圈，但沿途可以欣賞風光、認識馬兒的小知識，還可以拍照，感受靜態騎馬的感受還不賴。當然，先騰馬業神岡分部也有馬術教學的部分，包含如何牽馬、騎馬完整的流程教學，若有興趣的朋友，也可以在官方網站上諮詢，台中騎馬體驗，簡單分享給朋友們。

先騰馬業神岡分部

地址：台中市神岡區福民路41號

電話：04－25616667

營業時間：08：00～12：00、14：00～18：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來得更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

