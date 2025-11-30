2200元住進深圳高樓群！房間就是270度觀景台　遠眺城市天際線

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

這趟來到深圳，我選擇入住位於市中心黃金地帶的「天台一號Skyline設計民宿」。開箱後只能說，這間深圳民宿完完全全超越照片，是真正把「住進城市之巔」的浪漫感放大到極致。大片落地窗、夜裡閃爍的高樓群、科幻感十足的室內結構，讓人彷彿進入《銀翼殺手》或未來城市實驗室。同時又能在天台泡湯池上看著城市天際線從白天亮到深夜，是一種奢華、浪漫、又帶點實驗性的住宿體驗。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

每一次我如果要前往深圳，我不會坐飛機直達深圳。原因就是直達深圳的機票太貴了，所以我都是坐到香港，抵達香港的時候先品味香港美食，然後在悠悠哉哉地坐火車到深圳關口。其實交通的時間多個一個鐘頭半而已，但是卻省下了近一半的機票錢。而這一間民宿，就在抵達深圳的第一個地方「羅湖關口」。各位可以先去放好行李，然後前兩天就在附近好好的旅行吃美食。

環境介紹

民宿裡有非常多的房型，而且每一間都有不同的特色。如果人多的話，還有戶外泳池房。重點是每一間都有絕美的視野景觀。這一次我們入住的是「賽博朋克特色雙床房」，屬於三人房，價格是3500元。如果各位提早三到四個月訂的話，只要2200元就可以訂到了！

旋轉樓梯

走進去民宿裡，還需要走超有設計感的旋轉樓梯，抬頭一看，天窗的設計竟然是水族缸。順著樓梯往頂樓走的話，是360度一望無際的市景。真的非常遼闊非常美。

住進城市天空線

一踏進房間，就像走進未來基地，還能俯瞰深圳270度夜景。整體使用大量 金屬框架結構、模組化方格天花板、冷色系燈光，在紫色LED燈的映襯下呈現強烈的科技感。房內中央是一個「金屬框架方形艙體」，裡面放置可升降的電視、隱藏式置物空間，彷彿電影中的控制中心。

地板大面積灰紋瓷磚，乾淨俐落，搭配科技燈光更顯寬敞。家具設計像藝術品，包含流線型的太空艙休閒椅、小型實驗桌，看起來極具設計感。這間民宿不是一般飯店的「美」，而是讓你體驗未來生活的場景感。

360度城市景觀｜整面落地窗的震撼視野

房內最讓我驚艷的是三面環景落地窗。白天可以看到深圳的城市密度與壯觀天際線；夜晚則是整片閃爍的城市之海，光線流動在高樓之間，非常迷人。躺在床上、坐在窗邊椅子、甚至走到房間任何角落，都可以輕鬆欣賞城市風景，完全沒有視線死角。無論拍照或放空，都超級享受。

▲此房型還有獨立的天台設計。

▲衛浴空間屬於乾濕分離的設計。

夜晚氛圍

沉浸式夜景視野｜整座城市就在你腳下流動

夜幕降臨，魅力完全被點亮。從房內的整面落地窗看出去，深圳最精華的高樓群就在眼前展開。無論是帶著幾何線條的京基100大樓、帶針塔造型的地王大廈，又或者是蜿蜒的車流，像是橘色的光河從城市中央流過。

站在窗邊，真的會有一種「我正在俯瞰城市心跳」的沉浸感。這裡的夜景不是單純的亮，而是層次豐富、深度感十足、極具張力，拍照完全不需要濾鏡，隨手一拍都是城市大片。

四種燈光氛圍切換｜打造專屬你的夜晚

室內燈光系統也是一大亮點，房間能依照氣氛調整四種不同色調光源，每種色調切換後，整個空間會變成完全不一樣的感覺。

天台一號Skyline設計民宿

地址：深圳羅湖區匯金天琅大廈3302－1

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►低調咖啡廳隱身京都巷弄盡頭！寧靜灰調空間彷彿與世隔絕

►居高臨下俯瞰山巒河谷！桃園景觀咖啡廳 還能遠眺新溪口吊橋

►咖啡館深藏知本山谷靜謐角落！遠離塵囂眺望海景 入內要先敲鐘