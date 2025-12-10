坐擁阿里山腳下最美視野！房內有獨立景觀陽台　免費練習打高爾夫

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記

旅行久了，會發現有些飯店不只是「住宿的地方」，而是旅程裡最放鬆的風景。這次來到嘉義，我選擇了位於番路鄉、阿里山腳下的「雲登景觀飯店」。這裡距離嘉義市區約二十分鐘車程，卻有著完全不同的空氣與視野。從我抵達那刻起，就覺得這趟假期值得。

交通方式與地理位置

雲登景觀飯店位於嘉義縣番路鄉第三農場136號，地點靠近阿里山公路起點。如果是自駕前往，從國道三號下「中埔交流道」後，沿著阿里山公路往番路方向開，大約15至20分鐘即可抵達。沿途的山景與綠意一路陪伴，是一段非常舒心的上山路。

若是搭乘大眾運輸，可以在嘉義火車站或高鐵嘉義站搭乘計程車（車程約25至30分鐘），或先抵達番路鄉再轉乘當地計程車。雖然地點不在市區，但正因如此，少了喧囂、空氣清新，晚上還能看到滿天星光。

挑高大廳與壯闊視野

走進飯店的大廳，第一眼就被那片落地窗外的景色吸引。整個大廳挑高又寬敞，陽光從大片玻璃灑進來。大廳的色調以白色線條為主，簡約卻帶點溫潤質感。櫃檯人員親切地微笑迎接，讓人一入門就覺得心情放鬆。

休息區

一旁的休息區也設計得很舒服，擺放幾張柔軟的沙發，許多旅客在這裡邊喝咖啡邊聊天，不用出門就能感受嘉義的山林氣息。

空間導覽：山坡上的飯店建築

飯店依著山勢而建，整體分為A、B、C三棟建築，彼此以空橋相連。這樣的設計讓每個房間都盡可能享有開闊視野。我最喜歡的是走在空橋上時，那股微風吹過、雲霧在山間流動的感覺，真的會讓人有種置身雲端的錯覺。

▲過去主棟的頂樓有一間露天咖啡廳，但後來咖啡廳就沒繼續經營了，但各位依然可以上來這個地方看這邊的景色。

公共設施

棋藝室

▲飯店裡大部分的設施都在B棟裡，其中有棋藝室的空間，這邊還有很多很多種類的桌遊可以選擇。

健身房

小朋友遊樂區

如果有小朋友的話，這邊也有小朋友專屬的遊樂室。這裡擺放許多小遊戲還有球池，就連手足球還有大型遊戲也可以跟大人一起玩。

▲如果來這邊住兩三天的話，這裡也有提供洗衣機可以免費使用，旁邊還有洗衣精都有提供。

高爾夫球推桿練習場

飯店最大的特色之一，就是那片遼闊的高爾夫果嶺。飯店與「棕梠湖高爾夫球場」緊鄰而建，從頂樓觀景區往下看，一整片翠綠的球道在眼前延展，球手們揮桿的身影在山風中顯得格外愜意。其中最棒的就是飯店裡的「高爾夫球推桿練習場」，可以帶著孩子同行，感受打高爾夫球的英姿。

景觀陽台、泡澡浴缸一次滿足

這次入住的是「景觀四人房」。一打開房門，整個空間比我想像中還大，採光非常好。如果是家庭旅遊或朋友出遊，還有樓中樓房型、禮賓套房可以選擇，空間更寬敞，適合長住放鬆。

▲房間內還有提供簡易的餅乾還有茶包可以使用。

露台

這裡最吸睛的就是還有露台的獨立空間。這裡望出去就是超級遼闊的綠意高爾夫球場。而且我很喜歡這邊的愜意感，坐在這邊，微風一直微微地吹拂，一度都會舒服到睡著。

▲從露台望出去的景色。

▲浴室採乾濕分離設計，還有一個獨立的浴缸。備品齊全，整體清潔度也維持得非常好，而且還有提供泡澡劑。

晚餐也能優雅享受不出門

如果不想晚上再開車外出覓食，那麼我非常推薦直接在雲登景觀飯店裡用餐。飯店內設有自家的餐廳，主打中式合菜與西式套餐兩種形式，可以依人數和喜好選擇。餐廳空間寬敞明亮，整個氛圍讓人感覺格外放鬆。菜色部分我覺得表現得相當出色。

合菜的選擇多樣，每一道都帶有濃濃的家常風味，但口感卻比一般熱炒店更精緻。在這樣的景觀飯店裡用餐，不只是「吃飯」，更像是一場味覺與視覺的放鬆體驗。不必外出、也不用煩惱停車，只要在飯店裡，就能輕鬆享受一場溫暖又飽足的嘉義夜晚。

早餐介紹

如果飯店的住客多的話，早餐會使用自助餐的方式。如果人數少的話，則是以套餐的方式來呈現；這一次我們是使用個人套餐，以份量來說算是蠻多樣化的。

雲登景觀飯店 Yundeng Landscape Hotel

地址：嘉義縣番路鄉第三農場136號

電話：05－2590011

