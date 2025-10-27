為抵禦維京人而建的千年要塞！根特必訪古堡　重回當年公開刑場

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo

宏偉的伯爵城堡（Gravensteen）是根特知名景點，一開始是9世紀時為了防禦維京人而建立的要塞，在11世紀跟13世紀經歷過大規模改建而成為易守難攻的城堡，除了抵禦外侮，城堡同時也象徵伯爵的權威，用來震懾根特市民。14世紀後伯爵遷出，城堡逐漸轉型為行政中心，也曾經充當為鑄幣所、法院、監獄等等。城堡有提供導覽但沒有中文，亮點則是由城堡屋頂的觀景台眺望根特天際線，也可以在庭院區域晃一下。

伯爵城堡周遭

城堡位於根特舊城區北側，地處利斯河與Lieve河匯流處，天然地勢讓它成為控制河運、易守難攻的要塞。城堡旁就是根特重要的廣場Sint-Veerleplein，名稱來自曾矗立於此的教堂，歷史上更因城堡曾作為行政中心，而成為公開刑場。廣場另一個地標是舊魚市場，如今已改建為遊客中心，不需特地造訪，路過時可在入口處欣賞海神波賽頓雕像。若想捕捉城堡最美的全景，推薦到一旁的河道拍攝，運氣好的話還能拍到水中倒影。

▲根特的象徵「伯爵城堡」。

▲城堡旁邊是舊的魚市場。

▲舊魚市場。

▲手持三叉戟的波賽頓。

伯爵城堡庭院

進入伯爵城堡後順著動線指示就可入場，也可以現場買票，這邊不是超熱門的景點，但是要注意最晚入場時間，強烈建議最晚在閉門前90分鐘入內參觀，如果可以的話，建議下午參觀，由城堡屋頂觀景台拍攝舊城區的光線比較好。入內之後可以先領取導覽機，但沒有中文，蠻考驗英文聽力的，領到導覽機之後再遵循沿途的告示牌編號逐項參觀就好。

▲入口與售票處。

▲有不少關於建築的說明。

城牆漫遊

參觀完城堡內部後，也可以沿著庭院與城牆走走，城牆繞行一圈視角不錯，尤其能從高處拍到魚市場全景，比較特別的亮點還有古老的戶外廁所，非常有年代感，容易辨識，庭院內還有一些室內空間可以探索，但內容不多，主要是拍拍照留念即可。

▲城堡的庭院。

▲可以在城牆上散步。

▲以前的廁所。

▲剛剛介紹過的 Sint-Veerleplein。

▲魚市場。

▲用來威嚇民眾的高塔。

城堡內部導覽

伯爵城堡內部導覽反而是我記憶較模糊的部分，主要因為導覽全程英文且缺乏文字說明，即使當下理解，過一陣子也容易忘記。城堡最初由法蘭德斯伯爵建造，用來威嚇當地民眾，類似征服者威廉建立倫敦塔的概念；到14世紀後，城堡不再作為領主居所，而轉型為行政中心。內部導覽還會介紹城堡曾作為法院與監獄的歷史，包括當時的審判情況與女巫審判事件。另一個重點區域是軍事博物館，展示許多古老兵器，但我對此類展品已較為麻痺，並未花太多時間欣賞。

▲一開始的區域，會簡單說明城堡歷史。

▲四處都會陳列有趣的插畫。

▲兵器博物館。

▲人潮不多。

▲古老武器。

▲以象牙製作的號角。

▲右邊的劍是斬首犯人用的。

▲重裝甲跟鎖子甲。

伯爵曾經的居所

既然曾經作為伯爵的居所，也會簡單介紹起居空間，再搭配陳列的插畫，還算有趣，只是城堡大多數區域都空蕩蕩的、沒有陳列太多家具，要說最顯眼的設施就是壁爐了。雖然內部展示除了以插畫輔助的說明沒有太多亮點，導覽內容又都是英文，還是很值得購票入內，因為屋頂觀景台的景色很棒！

▲既然曾經充當監獄，當然要陳列刑求器具。

▲女主人的居住空間。

觀景台

雖然我已經對伯爵城堡的導覽內容沒太多印象，還是大力推薦有時間可以買票進場，因為城堡屋頂的景色很棒，可以拍到根特天際線的三塔連線：聖巴夫大教堂、根特鐘樓、聖尼古拉斯教堂，比較細的是De Post（舊郵局）的尖塔。這邊很好拍，但就是要找角度而且風大時真的蠻冷的，拍完之後就順著動線繼續參觀內部，但我的介紹是將觀景台放在最後一個。特別提醒一點：若是要拍根特鐘樓那方向，拍攝方向是西北往東南拍，下午才順光。

▲城堡最重要的區域－屋頂的觀景台。

▲由左到右的高塔：聖巴夫大教堂、根特鐘樓、聖尼古拉斯教堂、De Post。

▲又是魚市場的波賽頓。

▲中間的河道是香草河岸與穀物河岸，右邊的教堂是聖米歇爾教堂。

▲左邊的尖塔靠近城門。

心得

雖然我對伯爵城堡內部導覽沒啥印象，而且內部蠻多區域都空蕩蕩的，畢竟很早之前就不再作為宮殿，它還是很值得參觀的根特景點，除了是地標，觀景台的景色也很棒，算是根特一日遊的必去景點。

伯爵城堡（Gravensteen）

地址：Sint-Veerleplein 11，9000 Gent，比利時

開放時間：10：00～18：00

