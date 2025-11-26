揭露納粹佔領下真實秘辛！荷蘭抵抗博物館　抓空檔偷聽王室廣播

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲荷蘭抵抗博物館入口，以編年史的方式展開介紹。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

位於阿姆斯特丹市區東邊、鄰近阿提斯動物園的「荷蘭抵抗博物館」（Verzetsmuseum Amsterdam）是一個很有趣的景點，主題是二戰時遭納粹佔領的荷蘭所做的反抗。提到這段時期代表性人物，一定是安妮·法蘭克，由《安妮日記》及安妮之家的介紹，可以具體而微的理解當時猶太人處境的艱難，但那只是這個悲慘歷史的一部分。如果對納粹史有興趣，我大推花個1.5小時過來這個博物館走走，與其說講的是荷蘭的納粹史，倒不如說主題是人性的邪惡、良善、兩難與犧牲。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

簡介

這間博物館的名稱是「Verzetsmuseum Amsterdam」，正確的譯名是荷蘭抵抗博物館，展覽主題是Verzet（英文：Dutch resistance），Google Maps上的名稱是很詭異的荷蘭二十世紀歷史博物館，既不精確也容易產生誤導，本文一律稱其為「荷蘭抵抗博物館」。

荷蘭抵抗運動

荷蘭抵抗運動指的是納粹佔領期間荷蘭人的反抗，雖然納粹不費吹灰之力就征服荷蘭，1941年的大罷工落幕後荷蘭再也沒有出現大規模的抗爭，但也不是全體人民就乖乖就範，只是這段歷史比較不為人知。多數人對荷蘭的納粹佔領史只認識一位：安妮·法蘭克，但歷史當然沒有那麼簡單，博物館對這幾年的事件也非常詳細的介紹。

博物館歷史

這間博物館的歷史蠻悠久的、於1985年開幕，因為舊有場地交通略微不便且難以擴充，在1999年遷至現址，然後於2022年底完成改建、重新開幕。所在建築是Plancius Building，過往曾是猶太人使用的建築，正立面上方還有猶太之星。

重點主題分享

博物館的介紹很容易理解，以編年史為主線，再介紹不同年代的重點，順著動線走完就可以理解荷蘭到底在二戰前如何反抗納粹，當然也有通敵者的介紹。展覽內容分享了超多人名，我只列出部分，重點放在我覺得比較有趣的展覽主題，看完之後可以對博物館有基本的理解。

權力支配

納粹佔領荷蘭之後，有人興高采烈的跟他們合作，部分團體甚至想藉機奪取權力，最知名的是荷蘭國家社會主義運動（Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland）領導人Anton Adriaan Mussert，不過其實擁有的權力很小，於戰後因通敵而被處決。當然也有一開始想跟納粹合作，最後又路線分裂，然後整個群體因為被納粹判定不夠配合而被禁止，這類群體最具代表性的是The Netherlands Union。

▲Anton Adriaan Mussert。

▲這位人物也是荷蘭國家社會主義運動，想採取更激進的路線。

▲想與納粹合作又不想太合作的群體The Netherlands Union，最後被納粹禁掉。

猶太人被歧視的開始

納粹佔領初期並不是立即清算猶太人，而是採行一連串的措施找出猶太人，例如要求公務人員填寫聲明、說明他們不是猶太人，近20萬的荷蘭公務員中沒填寫的屈指可數。這基本上就是歧視的開始，後來就是下令猶太人不能擔任公務人員，然後荷蘭人針對這個措施展開全國大罷工，也有人開始鼓勵展開個人抵制，當時荷蘭已經被納粹掌握、無望展開全國性抗爭。

▲當時關於簽署聲明的爭議。

▲這位人士鼓勵荷蘭人展開個人抵制。

詳細區分猶太人

我造訪這個博物館之前就知道荷蘭人細緻的戶政系統是納粹迫害猶太人的幫兇，博物館針對這個議題也有詳細的介紹。除了要求公務人員聲明其沒有猶太人血統，納粹也進行人口普查、要求荷蘭百姓填寫個人資訊，猶太人的資訊卡上會標示「J」，藉此描繪猶太人分布的輪廓，博物館也有展示相關地圖或資訊卡。

▲很明顯是阿姆斯特丹地圖，小點點是猶太人的分布密度。

▲這是說明猶太人對於填寫猶太人表單的態度。

▲看看那個大大的「J」。

▲猶太人被要求填寫的東西。

身分證

另一個人口普查利器是身分證，這個惡名昭彰的身分證是由Jacob Lentz設計的，荷蘭人外出要隨身攜帶，然後猶太人的身分證上有大大的「J」。這一整套系統成為納粹迫害荷蘭猶太人的利器，他們既可以知道猶太人分布的狀況，在路上也可以容易的辨識出猶太人。戰後Jacob Lentz被判三年刑期。

▲猶太人的身分證。

▲Jacob Lentz。

荷蘭王室廣播

納粹佔領荷蘭期間嚴格管控資訊傳播，當時荷蘭王室已經流亡到英國，雖然納粹廣播鋪天蓋地，荷蘭人每天還是有一小段空檔有機會聽到王室來自英國的廣播，博物館還有展示相關設備，蠻有趣的。如果有看過二戰相關影片，可能會對「佔領區百姓偷聽非法頻道，然後納粹用配置特殊設備的車輛來掃描非法頻道訊號」的場景有印象。

▲克難的收音機，可以收聽來自英國的廣播。

選擇陣營

前面有提到荷蘭政客跟公務人員都有與納粹合作，那邊主要是針對佔領荷蘭時的各種管制措施。此外，也有荷蘭人（Gerard Mooyman）加入德軍，甚至戰功彪炳、獲頒納粹的鐵十字勳章（Knight’s Cross of the Iron Cross），然後被當成招募荷蘭人加入納粹軍的樣板人物。

博物館也有說Gerard Mooyman將來會後悔，但我沒仔細看到底發生何事，網路上的資訊是說他因為跟德軍合作而入獄服刑。既然有人跟德軍合作，那也有與盟軍合作的荷蘭人，只是我沒認真看介紹，倒是對一個聖誕樹很有印象，只是忘了來源好像是荷蘭俘虜用來慶祝聖誕節的！

▲Gerard Mooyman。



▲這是參加盟軍的荷蘭人。



▲克難的聖誕樹裝飾。

人際互動

另一個讓人印象深刻的介紹是關於納粹與荷蘭人間的人際互動。戰時也有荷蘭人與德國人（可能是國防軍或者納粹，兩者是不同體系的）結婚，結果德國人的父母不是很喜愛荷蘭女生，荷蘭女生在德國男生過世後回到荷蘭，跟女兒都不受當地人歡迎。真的很難說誰對誰錯，真的要說錯的，就是時代跟納粹吧。

依舊有善心人士

雖然納粹無所不用其極的壓迫荷蘭人，也有少數善心人士對當地猶太人網開一面。有位納粹在審問懷孕的猶太人時，跟她來回許多次，最後編造了一個可以信服的說詞、證明這位女性不是猶太人。戰後兩位還是持續聯絡，最黑暗的時候總是還有一絲人性的光輝。

▲跟德軍戀愛的荷蘭女性。

▲這邊的說明很有趣，到底該不該執行命令呢？

▲戰後還是保持連絡的荷蘭女性與納粹。

戰爭帶來的痛苦

戰爭受苦的除了成年人，小孩也不好過。讓我特別有印象的就是納粹後來要在荷蘭北部建構大型防禦工事，就強佔土地、強徵民房，讓當地百姓流離失所，父母就必須找可以寄養小孩的家庭，有可能是親戚，也有可能是毫無血緣關係的善心人士。

協助猶太人躲藏不只發生在阿姆斯特丹，博物館也介紹了荷蘭東南邊小鎮Grubbenvorst 的牧師－Henri Vullinghs，他是當地抵抗運動的領導人，大力督促民眾協助猶太人避難，最後死於德國漢諾威附近的集中營。此外，也有部分抵抗運動人士當起間諜，與英軍合作來傳遞情報，換個角度想，就是跟納粹玩貓捉老鼠的遊戲，博物館也會介紹這方面的史事及文物。

▲拯救眾多荷蘭小孩的人們。



▲Henri Vullinghs。



▲秘密繪製的地圖。



▲傳遞情報的工具。

荷蘭解放

博物館尾聲的介紹當然就是荷蘭解放後，我對這邊的內容比較沒興趣，大致就是介紹解放時的情景，還會特別說明跟加拿大軍隊戀愛的荷蘭女性。戰時也有不少女性跟納粹或德軍發生關係，她們的下場就很淒慘了，不外乎當眾羞辱、被理光頭等等，如果有看過二戰相關小說或紀錄片，對這些場景應該不陌生。

▲跟加拿大軍隊戀愛的荷蘭人。



▲由達豪集中營返鄉的荷蘭人。

心得

雖說「荷蘭抵抗博物館」算不上是阿姆斯特丹熱門景點，初遊這個運河之都通常也不會將其排入行程，但還是我大推的博物館，以很容易理解的方式介紹這一段傷疤，在介紹過程中，我感受最深的是人性，而不是硬梆梆的歷史。如果對納粹歷史有興趣，造訪安妮之家之餘，務必也要造訪這個博物館。

荷蘭抵抗博物館（Verzetsmuseum Amsterdam）

地址：Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, 荷蘭

開放時間：平日10：00－17：00、假日11：00－17：00

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►為抵禦維京人而建的千年要塞！根特必訪古堡 重回當年公開刑場

►布魯塞爾必訪文化地標＆散步路線！環繞王宮國會歷史建築一日遊

►王爾德、蕭邦長眠之地！探訪巴黎市區內最大公墓＆名人清單一次看