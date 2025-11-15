"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲布加迪區，這輛是 Bugatti Type 54 Bachelier Roadster。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

勞烏曼博物館（Louwman Museum）位於海牙中央車站東北方，搭公車約15至20分鐘、無法搭路面電車。雖然到這個博物館有點麻煩，但它是貨真價實的海牙必去景點，館藏非常驚人。

博物館的創辦人是Pieter Louwman

館內有展示他的第一輛收藏，一輛1914年出廠的美國道奇，在1969年加入Geerlig Riemer的收藏、成立汽車博物館。博物館成立至今累積了超豐富的車輛收藏，場地也換過多次，目前的場館於2010年開幕。

除了有超多台灣少見的廠牌，例如：林肯（Lincoln）、布加迪（Bugatti）、Spyker、愛快．羅密歐（Alfa Romeo）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）的骨董車，也會概略說明車輛用途的演變。結束前的用餐區也規劃得超有巧思，完美重現動畫或者積木才會有的場景。

博物館漫遊

博物館位於海牙市區東邊，沒有路面電車、只能搭乘公車，下車後步行約6分鐘就可抵達博物館入口，路很好找、絕對不會迷路，館外的裝飾也很特別！

▲勞烏曼博物館。

▲很特別的裝置藝術。

參觀動線

進到博物館後當然就是購票、參觀，包包太大也需要寄放。參觀動線蠻簡單的，搭電梯到上層之後，再跟隨動線指示往下逐層參觀，不複雜、應該不會迷路。地面層的大廳挑高屋頂天花板很特別，也展示了一些車輛，參觀完主要展間後可以花點時間欣賞。

博物館的佔地廣大而且收藏超豐富，建議至少停留2小時，如是車迷建議3小時，1.5小時不太夠，我便是急著要回海牙市區而匆匆帶過不少區域！

▲前方是展間入口。



▲特別的天花板設計。

策展方式

博物館的策展方式蠻好理解的，一開始會先介紹馬車的使用，還會特別提到防止他人搭便車的設計，很有趣。除了馬車，也會介紹超級古早的消防車，以前歐洲建築材料大多為木材，後來為了防火才改用石材或磚頭，並且制定更嚴謹的建築法規。仔細欣賞車輛的時候也別忘了周遭的布置，我很喜歡這個博物館的原因之一，就是周遭環境有考慮到展覽的主題或藏品，對理解主題頗有幫助，是個大加分！

▲超古老的馬車。

▲用來防止搭便車的釘子。

▲車輛工坊。

▲以前可以載多人的馬車，沒有頂棚、應該是平民用的吧！

▲比較晚期的車輛，上下都可以載人。

▲超古老的消防車。

▲美國的消防車，設計得很典雅！

館藏量十分驚人

博物館的老爺車／骨董車藏品非常驚人，不僅僅以量取勝，還有不少是劃時代的車款，算是博物館重點藏品。以下不按參觀順序介紹，博物館的動線不複雜，只要順路而行都可以看到。

1903年的技術革命

Spyker 60-HP Four-Wheel Drive位於一樓的核心區域，可見其對博物館的重要性。這輛於1903年推出的名車象徵了當時的技術革命，為世界上第一輛搭載六缸引擎、採用四輪驅動且四輪均配備煞車的汽油引擎汽車，曾在英國舉辦的賽車贏得冠軍！

▲Spyker 60-HP Four-Wheel Drive。

鎮館之寶

Dodge Touring Car算是博物館的鎮館之寶，博物館創始人 Dodge Touring Car 是道奇的經銷商，於1934年購入這輛於1914年出廠的道奇，為博物館的第一件藏品。這輛車蠻有趣的，有琳琅滿目的設備，例如可調節後視鏡、雕花玻璃側窗、警笛等等，出場時間也略早於福特的T型車！

▲Dodge Touring Car。

勞斯萊斯

Rolls-Royce 40／50HP Phantom Barker Torpedo Tourer也是博物館的代表性藏品，屬於勞斯萊斯的幻影系列，一開始是為印度統治者打造的，曾經用來接送來訪的英國王室，後來賣給英國的收藏家。這裡勞斯萊斯展品不多，一定不會錯過這一輛，而且周遭的布置也是滿滿的印度風，這也是勞烏曼博物館展館的一大特色，細心打造陳列空間來突顯車輛的時代意義。

▲Rolls-Royce 40／50HP Phantom Barker Torpedo Tourer。



▲Lancia Lambda 4th Series Torpedo Ballon是全球第一輛一體成型的量產汽車。



▲曾在電影《Genevieve》亮相的Spyker 12-16HP Double Phaeton。



▲很愛展館的插畫！

教父同款汽車

Lincoln Continental V12 Coupe是一件很有趣的藏品，有看過《教父》（1972年上映的第一集）應該對教父兒子的座車在收費站前被打成馬蜂窩印象深刻，這一輛就是該座車。Lincoln是台灣超少見的品牌，屬於福特的高級品牌，也是勞烏曼博物館很值得欣賞的名車！

▲Lincoln Continental V12 Coupe。

▲英國的 Austin A90 Atlantic Convertible，曾在美國打破耐力賽紀錄。

賽車

博物館的賽車收藏也非常經典，不乏法拉利、蘭吉雅（Lancia）、愛快．羅密歐（Alfa Romeo）等知名跑車，而且大多有詳細的文字解說。雖然博物館內大多的車輛都是於1960年代前出廠，也有少數是很現代化的賽車，可能是利曼大賽或者拉力賽用車，也有一些 F1賽車。

▲博物館的賽車區。



▲利曼賽事用車。



▲F1。



▲愛快·羅密歐的賽車。

▲1957年的Maserati A6G 2000 Frua Spider，車身非常優雅。

法拉利

博物館有不少法拉利展品，我覺得最特殊的是水綠色的Ferrari 500 Superfast Speziale，荷蘭親王Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld曾是車主，在博物館的法拉利區域一定會因為格外突出的顏色多看它幾眼！

▲Ferrari 500 Superfast Speziale。

多明尼加獨裁者的藏品

由西班牙公司 ENASA 打造的Pegaso Z-102於1953年在紐約車展亮相時立刻引起轟動，也是勞烏曼博物館的代表性藏品，一定不會錯過，黃色車身搭配紅色輪框超級顯眼，整體也很圓潤。這輛車曾是多明尼加獨裁者的藏品，後來不見蹤跡，直到2006年才被勞烏曼博物館購得，然後以近10年的時間修復！

▲Pegaso Z-102。

二戰前的超跑

1941年出廠的Alfa Romeo 8C 2900B Spider Corsa Sperimentale Balena也是二戰前的代表性超跑，戰後於多項比賽取得佳績，車頭的造型很像鯨魚，也是一款絕對不會錯過的展品！

▲Alfa Romeo 8C 2900B Spider Corsa Sperimentale Balena。

▲1950年代的代表性賽車：Lancia D23 Spyder Pininfarina。

布加迪

布加迪（Bugatti）是在台灣難得一見的法國奢華車廠，勞烏曼博物館的布加迪藏品非常經典、都是二戰前的代表性車款，有Bugatti Type 54 Bachelier Roadster、Bugatti Type 50T Coach Profilée等等，一定會看到，展館最後一區就是布加迪展區。

Bugatti Type 54 Bachelier Roadster是非常優美的敞篷跑車，1932年出廠後曾經參加比賽，也轉手多次，博物館收藏的這一台是於1986年修復，也曾於2001年的圓石灘車展（Pebble Beach Concours d’Elegance）獲選為最優雅二戰前跑車！

Bugatti Type 50T Coach Profilée則是一款造型非常流線優雅的房車，擋風玻璃的角度很低，也曾經在圓石灘車展獲獎！逛完這邊的布加迪展區後也接近參觀的尾聲了，順著動線指示就能到餐廳區域！

▲布加迪區，算是車輛展間的尾聲。

▲Bugatti Type 50T Coach Profilée。

▲曾經參加拉力賽的Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid Gangloff。

用餐區

博物館的最後一個參觀區域是用餐區，我沒在這邊用餐、不知道品質如何，但是這區是整個博物館最好拍的一區，根本就是動畫才會有的場景，既有復古的商店造景，也不乏《天外奇蹟》風格的各種店面，一定要預留時間拍照！

勞烏曼博物館（Louwman Museum）

地址：Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag, 荷蘭

開放時間：10：00－17：00（周一公休）

