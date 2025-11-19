ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
從拿破崙劫掠到文物回歸！比利時格羅寧格博物館百年故事揭密　

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者蘇相云

提到比利時的北方威尼斯布魯日的必訪景點，大多數人想到的是愛之湖、市集廣場、鐘樓、玫瑰碼頭、聖母教堂等等，如果只能安排一天的布魯日之旅，確實也只夠走訪這些旅遊亮點。本文的主角「格羅寧格博物館」是布魯日最重要的博物館，有豐富的低地國地區15～17世紀繪畫，其實蠻值得參觀的，特別是油畫愛好者。除了分享博物館的必看畫作，也會簡介附近的超熱門橋樑「Boniface Bridge」，那邊的遊客絡繹不絕，搭乘運河遊船一定會經過！

格羅寧格博物館
位於布魯日聖母教堂後方的格羅寧格博物館，是城市最具代表性的博物館之一，其歷史可追溯至19世紀。法國大革命結束後，布魯日收回部分被拿破崙掠奪的文物，成立博物館展示，但直到1930年才於現址營運，而所在地早期是一間修道院。

館藏橫跨多個世紀，其中以15至17世紀的低地國繪畫最具代表性，尤其是揚·范艾克與Hans Memling的宗教主題大作。參觀時可以留意標有紅色星星的作品，代表「This is a Flemish Masterpiece」，是博物館的精選館藏。若以15至17世紀繪畫為主，建議安排1至1.5小時參觀，若是初次造訪布魯日且僅停留一天，可能時間會較緊湊。

經典館藏
這裡的經典館藏首推北方文藝復興領軍人物揚·范艾克（Jan van Eyck）的作品，他是低地國早期代表性畫家之一，對油畫的普及有重大貢獻，最知名的代表作是位於根特聖巴佛教堂的《根特祭壇畫》，雖然范艾克並非布魯日本地人，但他在此生活多年並於布魯日過世，因此被視為古城的重要人物。博物館收藏了他的多幅作品，包括自畫像、妻子瑪格麗特的肖像畫《Portrait of Margareta van Eyck》，以及鎮館之寶《Madonna with Canon Joris van der Paele》。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲《Portrait of Margareta van Eyck》，畫框也算是繪畫的一部分。

鎮館之寶
《Madonna with Canon Joris van der Paele》是很典型的揚·范艾克作品，為當地位高權重的教士Joris van der Paele委託給揚·范艾克的作品。Wiki上有詳細的介紹，如果有欣賞過他的代表性作品應該會覺得蠻熟悉的，就是超多細節，我最有印象的是亞當、夏娃、參孫、該隱與亞伯。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲聖喬治踩到Joris van der Paele的白袍。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

Hans Memling的畫作
同樣是格羅寧格博物館的重要館藏之一，他雖然來自德意志地區，卻是15世紀低地國的代表性畫家，最知名的作品《Moreel Triptych》便是布魯日權貴Willem Moreel所委託的三連畫。畫作中央描繪背著耶穌過河的聖克里斯多福（Saint Christopher），這位孔武有力的聖人因察覺嬰兒的重量而意識到祂就是耶穌，也因此成為旅人的主保聖人；左右兩側則繪有Moreel的妻子與子女，背景則可見屠龍的聖喬治及領著羔羊的施洗者約翰，象徵耶穌接受洗禮的意涵。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲《Moreel Triptych》。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲聖喬治與施洗者約翰。

《Allegory of the Peace in the Low Countries in 1577》
也是一幅蠻有趣的繪畫，為Pieter Claeissens的作品，主題為八十年戰爭的Second Union of Brussels，我不太理解細節，總之最後低地國的北方（荷蘭）與南方（比利時）談不攏、最後聯盟破局，算是八十年戰爭的重要事件。仔細觀察畫作，可以感受到歡欣前景鼓舞的氣氛、遠景中的肅殺氛圍，右邊應該是當時低地國的代表性貴族！

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲《Allegory of the Peace in the Low Countries in 1577》。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲這幅畫描繪聖烏蘇拉（Saint Ursula）的一生，也是重點館藏。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲《Crucifixion》也是這裡的代表藏品，主題是耶穌受難的當下，百夫長正以長矛刺了刺耶穌的右腹、確認祂是否死亡，畫面的左方是耶路撒冷，右方的城市在耶穌死後陷入一片黑暗！

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲耶穌受洗，兩邊應該是委託者夫婦，上方有上帝以及象徵聖靈的鴿子。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲耶穌受難，觀看這個風格應該是17世紀前後的。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲最後的晚餐，看看那位拿著錢袋、顯得超級驚恐的人。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲施洗者約翰正在講道，很有布列哲爾父子的畫風，但不是他們的作品。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲耶穌與戴王冠的聖母。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲正在為聖母子作畫的聖路加。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲Jan Sanders van Hemessen的作品，很有義大利風格。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲主題為戰神戰勝無知。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲少見的純風景畫。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲古籍藏品。

17世紀後的繪畫

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲典型的肖像畫。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲家庭畫。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲19世紀比利時畫家的作品。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

Boniface Bridge
Boniface Bridge是格羅寧格博物館到聖母教堂必經的橋樑，這個橋樑位於聖母教堂後方，橋身是還蠻古樸的，遊客絡繹不絕，如果搭乘運河遊船的話，往貝居安修院的時候一定會通過，就是人最多的那座橋樑！

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲這一側的運河通往玫瑰碼頭。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

▲這一側是到貝居安修院。

▲▼布魯日代表博物館「格羅寧格博物館」重點館藏介紹、參觀資訊說明。（圖／部落客Leo提供）

心得
雖說格羅寧格博物館蠻值得一訪的，如果喜歡揚·范艾克的作品就一定要過來看看，跟其他地方相比可以更近距離的欣賞。如想好好觀賞Hans Memling的畫作，除了這邊還可以去附近的聖若望醫院，那邊便是以Hans Memling的典藏而聞名。

格羅寧格博物館

地址：Dijver 12,8000 Brugge 比利時
開放時間：09：30～17：00（周三公休）
 

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

關鍵字： 格羅寧格博物館 比利時旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 Travel with Leo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

