法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地　諾曼第康城一日遊攻略

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲康城的代表性景色：由康城城堡眺望城區。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

法國諾曼第區域的康城（Caen，又稱為卡昂）是該區域大城，歷史悠久，在羅馬時期就有軍隊駐紮，也是諾曼第公爵－威廉的重要根據地，康城城堡就是由他建立的。這邊自古以來就是法國與英國對戰時的戰略要地，不僅在英法百年戰爭時屢次被捲入戰火，更在二戰時蒙受重大破壞，盟軍完成諾曼第登陸之後在康城周遭與德軍激戰，也是二戰讓這個古都的歷史建築付之一炬。現在的康城雖然還是諾曼第南邊的中樞城市，但是市區的旅遊景點不多，最重要的便是康城城堡，如有多餘時間可以在街道散步。這篇康城自由行會先介紹康城城堡再分享其他區域，也會說明到周遭城市的交通方式。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

康城城堡

康城城堡（Château de Caen）是康城自由行必去景點，歷史近千年，是由諾曼第公爵－威廉於1060年左右建立的，也是英法百年戰爭時雙方的兵家必爭之地。城堡區域可以免費進入，要參觀裡面的康城美術館、諾曼第博物館則需購票，城堡經過多次戰火摧殘、內部已經看不到過往雄偉的建築，不過還是很值得一遊，重點是城牆以及兩個付費博物館。

▲康城城堡。



▲城堡的主要入口。



▲進入城堡後。

城堡周遭建築

由主要入口La porte Saint-Pierre進入城堡後，可以先到入口附近的城牆走走，由那邊可以眺望南邊的康城天際線、非常值得多拍幾張照，最顯眼的當然是聖皮埃爾教堂（Église Saint-Pierre de Caen）以及城堡的主要入口：Barbakane an St Peter’s Gate。城堡外面還有一棟絕對不會錯過的顯眼建築Maison des Quatrans，那是康城極少數15世紀的古建築，紅白相間的木質骨架結構顯得格外突出，旁邊就是路面電車站。

飽受戰火摧殘

拍完上面介紹的天際線之後就可以於城堡四處走走逛逛，雖然這個城堡是由征服者威廉建立、歷史近千年，但康城在二戰時遭受戰火蹂躪、城堡也沒逃過一劫，沒參觀諾曼第博物館或者康城美術館的話，真的就只是走走拍拍而已。部分設施可以入內，但內部空蕩蕩的，沒啥好看的，頂多就是觀看文字解說！

繞一圈的話還可以看到舊皇宮、大廳（Salle de l’Échiquier）等等征服者威廉或其繼承人修建的建築，以前是連接的建築群、不像現在看起來各自獨立，我不確定現在的建築是否為原始結構就是了！既然是城堡就會有塔樓，康城城堡的塔樓在1793年淪為廢墟，目前無法靠近、是考古區域。

▲由入口城牆附近的高處望向城堡庭院。



▲Église Saint-Georges（聖喬治教堂）。



▲在美術館附近的城牆上拍的。



▲另一側的城牆。



▲需要上上下下的。



▲以前的塔樓，現在應該是考古地點。



▲大廳內部。



▲購票處，想進入付費區域要先來這邊購票。

諾曼第博物館

諾曼第博物館（Musée de Normandie）是一個很有趣的博物館，顧名思義，這邊就是介紹諾曼第歷史的民俗博物館。康城是歷史古都，只是在二戰時被破壞殆盡、少了古色古香的氣息，博物館除了介紹不少羅馬時期的文物，也會簡單說明諾曼第區域的農村生活、傳統建築等等，可以花個45分鐘走走。博物館沒有販售門票，得先要去城堡的遊客中心購票，若也想參觀康城美術館可以購買套票。

▲諾曼第博物館。

歷史軌跡

進到博物館之後順路而行，會上到樓上、繞一圈之後再回到地面層的出口，一開始會先介紹這區域的歷史，有興趣的話可以看看簡易年表，博物館展示的考古發掘非常豐富。我覺得比較特別的是這邊花了蠻多心思解釋農村生活，除了陳列農村器具、簡單介紹生活，也會陳列各種農村布局再搭配簡單的說明，讓遊客知道以前農村大概長得什麼樣子！另一個重要展品就是錢幣，對這種展品有興趣的人應該會看的津津有味，我只匆匆拍了幾張羅馬皇帝發行的錢幣，上面還有說明是誰發的，例如：奧古斯都（Auguste）、奧里略（Aurèle）、尼祿（Nerón）。

▲這邊的發展史，包含史前時代。

▲以前的農具。

▲羅馬時期的硬幣。

▲過去的農村型態。

展品

諾曼第的特產之一是蘋果酒（Cider）跟蕾絲，我在街上吃午餐的時候便是點蘋果酒佐餐，非常順口、完全不會酸，也沒有奇怪的藥水味道或太搶戲的死甜味，有興趣的人可以試看看。博物館有展示一些相關器具，例如酒桶，還蠻有趣的！蕾絲也是博物館的重點展品，我對這種工藝品的興趣很低、完全沒認真看，只拍了幾張照。

另一個很有趣的展品是木質骨架建築，這種建築在諾曼第很常見，博物館裡面有展示一個立面，還會說明重點結構的用途，可以花點時間看看解說。整體來說博物館還蠻值得逛逛的，展品非常豐富，雖然沒有導覽，以Google翻譯搭配博物館的法文與英文介紹，還是可以概略知道展品背景或用途，能對當地的民俗風情有基本的理解，可安排約1小時走走！

▲近代的農具。



▲好像是裝蘋果酒還是牛奶的器具。



▲這邊的解說很有趣，可以知道各個結構的用途。



▲編織蕾絲的器具。



▲非常精緻。



▲一整件的衣服。

康城美術館

康城美術館（Museum of Fine Arts, Caen，Google Map）跟諾曼第博物館是康城城堡內的兩大博物館，主要展品來自於拿破崙在歐洲的掠奪，一開始是於1809年開幕。二戰時康城是軍事要地、飽受摧殘，美術館也沒有逃過厄運，直到1973年才完成整修、再度開放，是油畫愛好者到康城自由行的必去景點。

我一開始對這個美術館沒有抱太大的期待，就是殺時間逛逛，逛完的結論是：很值得花40分鐘進去看看，裡面的收藏蠻有品質的，可以看到魯本斯、莫內、布丹的作品，如也打算參觀諾曼第博物館可以買套票。

畫作

我在博物館有看到兩幅魯本斯的繪畫，都跟聖經有關，一幅是描繪先知麥基洗德與亞伯拉罕見面，這是舊約聖經的故事、我很不熟悉。另一幅比較好理解，就是聖母升天。另一幅讓我印象深刻的話是莫內的作品，主題是法國的埃特雷塔（Étretat），聽到這個地名可能會覺很陌生，只要看到法國畫家描繪一個很像象鼻海岸的場景，大多就是以埃特雷塔為主題。這個美術館也有布丹（Boudin）的風景畫，他的名氣不如莫內、雷諾瓦、畢沙羅、梵谷等畫家，在當時法國畫壇地位很高、可說是印象派的宗師！

▲很有拉斐爾的風格，但不是他的畫。



▲這種肉感、巴洛克風格的畫一看就知道是魯本斯的。



▲這也是魯本斯的。



▲主題是耶穌受洗，可以看一下最上方的耶和華跟靠近耶穌的鴿子（象徵聖靈）。

▲這邊也是重點區域。

▲這區域都是風景畫。

▲布丹的作品，非常有遼闊感。

▲莫內的作品。



城區漫遊

要走完前面介紹的所有康城城堡景點約需3小時，結束之後就可以在城區四處逛逛，加上用餐時間約需2.5至3小時。第一站可以設為城堡對面的聖皮埃爾教堂（Église Saint-Pierre de Caen），就是一個很常見的歐洲哥德樣式教堂、沒啥特殊的，倒是旁邊的咖啡館－Arbuste Café Caen非常不錯！

Arbuste Café Caen有販售咖啡豆、提供單品咖啡，而且面向康城城堡、可以邊喝咖啡邊欣賞城堡，不管是豆子或咖啡的品質都很不錯，可以考慮帶包豆子回家，我有買一包盧安達咖啡豆！

▲教堂的正門。



▲主祭壇。



▲某個祭壇。



▲Arbuste Café Caen。



▲很不錯的咖啡，喝完立刻帶包豆子。

聖彼得大街

另一個可以逛逛的地方是教堂西邊的大街：Rue Saint-Pierre（聖彼得大街），這邊是康城主要逛街區域、非常熱鬧，也有不少咖啡館與餐廳，可以考慮在這邊吃午餐，沿途也可以看到一些古老的木質骨架建築。我選擇在街道盡頭的 Balthazar用餐，中午時分高朋滿座，算是當地熱門餐廳，除了牛排有一定的水準，也可以點一杯當地的蘋果酒，蠻爽口的！

▲Rue Saint-Pierre。



▲Balthazar。



▲好愛這個蘋果酒。



▲美味的牛排。

城堡東邊的城區

另一個可以走走的區域是Vaugueux，那其實就是城堡東邊的一小塊區域，有看似古老的木質骨架建築跟不少餐廳，如果懶得走太遠也可以在這邊用餐，順便拍拍照！一開始有提到康城城堡是由征服者威廉設置的，在遠征不列顛之前曾是他的居所之一，他的妻子是下葬在聖三修道院（Abbaye aux Dames de Caen），離城堡約15分鐘的步行距離。這修道院也算是康城地標，不過內部可以欣賞的文物不多，真的很悠閒、想散散步再過去吧！

▲Vaugueux。



▲這邊的餐廳還算多。

▲聖三修道院。



▲修道院內部。

回程

逛完上述區域後就可以打道回府了，我前一晚住康城，這一天約玩到下午兩點，再由城堡走回車站旁邊的下榻處、搭晚一點的火車到里爾，回程的路上可以看到聖女貞德的金色雕像。

▲聖皮埃爾教堂的後方。



▲聖皮埃爾教堂後方的King William Tower。



▲康城的路面電車。



▲聖女貞德雕像。

交通

康城算是諾曼第區域的大城，交通還算方便。由巴黎的Paris Saint-Lazare車站搭到康城（火車站名：Caen）約2小時、不用轉車，班次還算多，但通常不會這樣玩，巴黎周遭有更多值得遊玩的地方。諾曼第區域的首府是康城北邊的盧昂（Rouen），其主要車站是Rouen Rive Droite，距離康城約100分鐘、也有直達車。如果想由康城到盧昂更北的地方就得在那邊轉車、有點麻煩，我便是在盧昂轉搭到里爾的火車，蠻累的！

康城算是位於諾曼第的南邊，也可以搭火車到布列塔尼（諾曼第南邊的區域）的首府：雷恩（Rennes），雖然有直達車但車程約3.5－4小時、超級久，通常不會這樣玩。我是為了想在聖米歇爾山附近住幾天（住在雷恩）又要往北到比利時、荷蘭，才會中停康城！

地理位置較偏遠

由康城的交通可知它雖然是諾曼第區域的大城，但交通距離頗遠，除非就是要以盧昂為核心、認真遊玩諾曼第區域，不然是不會將它排到法國自由行。至於康城的市區交通，由火車站步行到康城城堡約25分鐘，不一定要搭乘主要運輸工具：路面電車，我只搭過一次、在月台有售票機，真的需要利用的話就現場再看看吧！

心得

雖然康城是法國非常次要的景點，而且離鄰近大城都有一段距離、是法國自由行的冷門目的地，重點景點也只有康城城堡，卻是一個我還蠻喜歡的城市，花個悠閒的早上在城堡區域閒晃、欣賞城區天際線，感覺很放鬆，完全沒有過度旅遊的後遺症。如果想跟我一樣在這邊下榻一晚，也有一些住宿選擇，建議不要住在車站周遭，晚上會比較龍蛇雜處、吵鬧了點！

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►為抵禦維京人而建的千年要塞！根特必訪古堡 重回當年公開刑場

►布魯塞爾必訪文化地標＆散步路線！環繞王宮國會歷史建築一日遊

►王爾德、蕭邦長眠之地！探訪巴黎市區內最大公墓＆名人清單一次看