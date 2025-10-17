布魯塞爾必訪文化地標＆散步路線！環繞王宮國會歷史建築一日遊

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

布魯塞爾市區最熱鬧的區域首推大廣場一帶，附近還有尿尿小童、聖休伯特拱廊街、可可和巧克力博物館等等景點，本文介紹的「藝術之丘」到「小薩布隆廣場」一帶則是另一個景點熱區。藝術之丘是知名的布魯塞爾景點，可以由高處眺望遠方的大廣場，往南走可以經由比利時皇家美術博物館到清幽的小薩布隆廣場，旁邊則是薩布隆聖母教堂。

本文的重點是藝術之丘、小薩布隆廣場、薩布隆聖母教堂與布魯塞爾最大的公園布魯塞爾公園。

►藝術之丘

►小薩布隆廣場

►薩布隆聖母教堂

►布魯塞爾公園



藝術之丘

位於比利時皇家美術博物館旁邊的藝術之丘是布魯塞爾最知名的景點之一，以前這邊曾經是猶太人的群聚地，也曾經有王宮，現在的樣貌是於19世紀末期開始逐步改造的。如果對樂器有興趣的話可以參觀旁邊的布魯塞爾樂器博物館，馬格里特博物館也在這邊。這邊還有一個遊客不會造訪但是非常重要的場所—比利時皇家圖書館。

▲後方的建築是柯登堡聖雅格伯教堂。

▲超有新藝術風格的樂器博物館。

如果沒要參觀博物館，在這個布魯塞爾市區的高處就是拍拍遠方的街景，高聳的尖塔是布魯塞爾市政廳、往那個方向走就會到布魯塞爾中央車站跟大廣場，花園盡頭的雕像是比利時第三任國王—阿爾伯特一世（Albert I）。找看看附近的裝置藝術，可能是時鐘或一顆大大的青蘋果，或者一個位於屋頂上的鐘與敲鐘人，算是在邊隨拍的小趣味。通常都是走完本文介紹的區域後，順著藝術之丘由上往下走到大廣場附近。

▲藝術之丘，左邊的建築是比利時皇家圖書館。

▲布魯塞爾市政廳與雕像。

▲往回看就可以發現大蘋果。

▲柯登堡聖雅格伯教堂。



▲不難找的時鐘。

▲圖書館入口。

▲阿爾伯特一世。

小薩布隆廣場

位於比利時皇家美術博物館與藝術之丘南邊不遠處的小薩布隆廣場，是個幽靜的小公園，非常適合欣賞薩布隆聖母教堂的全景，廣場的雕像是紀念16世紀抵抗西班牙暴政（低地國與西班牙之間的八十年戰爭）而犧牲的貴族。

16世紀下半葉低地國（現在的荷蘭與比利時）正面臨新舊教的嚴重衝突，新教於這邊風起雲湧，但統治低地國的西班牙國王—菲利普二世是死忠的天主教擁護者，結果就是菲利普二世設立惡名昭彰的宗教法庭來壓迫當地的新教徒，當地的新教徒掀起搗毀聖像運動，讓菲利普二世非常不滿、加強壓迫的力道。

▲小薩布隆廣場。

小薩布隆廣場上的雕像是 Lamoral, Count of Egmont 與 Philip de Montmorency, Count of Horn，他們兩人都是當時比利時備受尊重的貴族，曾經赴西班牙嘗試緩和低地國與西班牙間的紛爭、說服菲利普二世減輕宗教法庭的壓迫，最後於布魯塞爾大廣場的國王之家（目前的布魯塞爾市立博物館）前被斬首，算是菲利普二世殺雞儆猴的犧牲者。

▲Lamoral, Count of Egmont & Philip de Montmorency, Count of Horn。

這個廣場是於19世紀末完成改建，上述兩位的雕像由大廣場遷到這邊，周遭水池旁邊還有多位低地國文人的雕像，例如當時知名的政治家與作家、據稱創作荷蘭國歌的 Philips of Marnix，以及低地國知名藝術家、曾任宮廷畫家的 Bernard van Orley。設計其實有蠻多巧思的，除了名人雕像，廣場入口處的九叢黃楊木象徵比利時九省、噴泉前的王冠造景則是代表比利時王國，廣場周圍欄杆上的雕像則是象徵比利時代表性的行業或公會類別。

▲前面的王冠象徵比利時王國。

▲左邊是 Philips of Marnix、右邊是 Bernard van Orley。

▲薩布隆聖母教堂。

▲象徵比利時九省的九叢黃楊木。

薩布隆聖母教堂

小薩布隆廣場旁邊的薩布隆聖母教堂也可以入內參觀，雖然內部介紹的豐富度不如大廣場附近的聖彌額爾聖古都勒主教座堂，但反正都來了，而且可以免費進入！這個教堂一開始是弓弩手行會的小教堂，也曾經發生一個傳說。

聖母託夢給一位婦人，要她將安特衛普的某個聖母雕像偷來這邊，結果竟然成真了，但那個雕像在搗毀聖像運動一連串的混亂中損毀。目前教堂的主體是於15世紀末成形，在19世紀末經過大幅度的整修，外觀是比利時常見的哥德樣式，還蠻優雅的，沒有太過浮誇的裝飾。

▲薩布隆聖母教堂正立面。

▲耶穌與聖母，右邊扛著耶穌的那一位是聖克里斯多福。

薩布隆聖母教堂內部算是哥德樣式跟巴洛克的混合體，大約花個半小時就可以，如果對聖經有一定的熟悉度，還是可以認出一些人物或故事，例如佈道講台下方的四福音書作者象徵、叼著蘋果的蛇、聖保羅等等的聖徒雕像。

▲典型的哥德樣式教堂拱頂。

▲耶穌與聖母。

▲玫瑰窗下方象徵聖母雕像乘船由安特衛普至這個教堂。

▲聖人雕刻，右邊是聖保羅。

大薩布隆廣場

薩布隆聖母教堂旁邊的大薩布隆廣場，是布魯塞爾另一個主要廣場，周末有熱鬧的古董市集，平日雖然沒有市集，還是可以在甜點店吃蛋糕。「Wittamer」有獲得比利時皇家供應商（Belgian Royal Warrant holders）的認證，蛋糕非常精緻，咖啡就是很普通的美式。

布魯塞爾公園

是布魯塞爾最大的公園，以前附近有布拉邦公爵的宮殿，這邊是公爵的狩獵場，也是不少歷史事件的發生場所，目前就是一般的城市公園。公園內有不少雕刻，四周有一些比利時重要建築，例如北邊的比利時國會、南邊的布魯塞爾王宮等等，藝術之丘與比利時皇家美術博物館位於西南側。

▲布魯塞爾公園。

▲比利時國會。

▲公園的大道。

▲布魯塞爾王宮。

心得

由藝術之丘到小薩布隆廣場這一段小小的路程是我大推的布魯塞爾必訪區域，可以暫時遠離大廣場周遭絡繹不絕的旅人、輕輕鬆鬆的漫步拍照，玩夠之後再走回大廣場。這邊最重要的景點是比利時皇家美術博物館，再搭配本文的景點約需要5小時上下的遊覽時間，如想用餐也可以找一下大薩布隆廣場（Square du Grand Sablon）是否有合適的餐廳，帶東西到小薩布隆廣場享用也是不錯的選擇。

藝術之丘

地址：1000 Brussels, 比利時

小薩布隆廣場

地址：Pl. du Petit Sablon 12, 1000 Bruxelles, 比利時

薩布隆聖母教堂

地址：Rue des Sablons, 1000 Bruxelles, 比利時

布魯塞爾公園

地址：1000 Brussels, 比利時

