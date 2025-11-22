巴黎最清幽莫內美術館！近賞《印象·日出》曾失蹤五年才被尋獲

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲瑪摩丹美術館的鎮館之寶：《印象．日出》。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

提到巴黎知名的莫內相關景點，通常都會先想到法國必去的奧賽博物館，或者收藏八幅大幅《睡蓮》系列的橘園美術館，本文介紹的「瑪摩丹美術館」（Musée Marmottan Monet）名氣不如他們響亮，卻是莫內迷的巴黎必去景點。

印象派的先鋒畫作是莫內的《印象·日出》，正是瑪摩丹美術館的鎮館之寶，館內還有收藏《盧昂大教堂》、《睡蓮》等莫內代表性作品，也不乏雷諾瓦、卡納萊托等大師作品，非常值得一遊，雖然位置偏僻了一點。本文會先介紹美術館歷史，再介紹重點展品與巴黎其他莫內相關景點。

簡介

美術館位於巴黎市區西邊布洛涅森林的東側，屬於巴黎分區的16區，位置有點偏、離巴黎凱旋門跟艾菲爾鐵塔都約20－30分鐘的交通時間。這棟宅邸原本為瓦爾米公爵在布洛涅森林邊緣的狩獵小屋，後來由Jules Marmottan 購得，他的兒子Paul Marmottan 熱愛藝術，其中一個喜好就是拿破崙時期的帝國風格家具，美術館的第一批展品便是來自他的收藏。

Paul Marmottan將收藏跟這棟建築捐贈給法蘭西藝術院（Académie des Beaux-Arts），後者將其規劃為博物館、在1934年對外開放。美術館的另一批重點館藏來自莫內的兒子Michel Monet，他於1966年將一大批莫內作品捐贈給瑪摩丹美術館，讓這邊成為莫內迷的必訪之地，展館名稱同時有「Marmottan」與「Monet」也很好理解！話說這個美術館在1985年發生嚴重的竊案，《印象·日出》等展品失蹤五年、直到1990年才尋獲，1991年再度亮相！

▲瑪摩丹美術館。

美術館漫遊

參觀方式很簡單，地上層有兩層，地下層一層、陳列了許多莫內作品，包含鎮館之寶：《印象·日出》。進到館內之後先寄放物品再開始參觀，通常人潮不會太多，但還是可以先於官網購票。我建議在這邊至少停留1.5小時，可以花半小時好好欣賞莫內作品，其他時間則四處走走看看。

館內許多家具、裝置都是帝國風格，就是在法國參觀拿破崙相關展間時會看到的金色裝潢，又帶有一點希臘、西亞或北非的異國風情或者神話意象，是否喜歡真的看個人，我是沒有很愛。雖說這邊最重要的展品是莫內畫作，逛一圈其實可以看到不少大師作品，例如雷諾瓦畫的莫內肖像、卡納萊托的威尼斯風景畫。強烈建議可以好好看一下陳列在地上層一樓（台灣的二樓）的卡納萊托作品，他以精確的構圖、維妙維肖的細節而享譽於世，很適合拿來跟莫內的印象派畫風比較。

▲這就是帝國風格。



▲雷諾瓦畫的莫內肖像。

▲卡納萊托畫的威尼斯大運河，可以用來跟莫內的畫比較。

▲構圖非常精確、而且有明顯前中遠景，再加上爐火純青的透視法。

▲下方的文具很特別。

▲這幅1810年的作品也是重點畫作。

▲又是帝國風格。

莫內作品

通常會到這裡就是要欣賞莫內的《印象·日出》（Impression, soleil levant），這幅莫內代表作於1874年的第一次印象派畫展展出。在當時法國有主流畫派，也會於巴黎官方沙龍展示佳作，沒被挑中於畫展中展示的就可能會於落選者沙龍展示。印象派風格與沙龍的主流畫風格格不入、鮮少獲得於巴黎官方沙龍的展示機會，幾位領頭畫家就想舉辦自己的沙龍畫展，但也邀請一些曾於巴黎官方沙龍展示畫作的畫家，增加跟落選者沙龍的區隔度。簡單來說就是印象派不見得容於當時的主流風格，所以他們另闢蹊徑、舉辦自己的沙龍畫展，但也會邀請一些受主流畫派認可的畫家。

《印象·日出》

陳列區域是瑪摩丹美術館的地下層，還蠻容易找的，順著動線參觀就會回到地面層的紀念品販售處，如果剛好在那邊晃，走下樓梯就能抵達莫內展區。這是莫內非常早期的作品，場景位於他的故鄉諾曼第的勒阿弗爾（Le Havre），描繪了日出時於港邊作業的船隻與遠方冉冉升起的煙霧的港口。

畫面看似隨興畫上幾筆、沒有細緻的構圖及清楚的人物、物件，卻代表了印象派的精髓，捕捉光線變化間的瞬間印象。對我來說，它的價值在於象徵印象派的革新，真要說技法、構圖、細緻度等等的，是不如往後的莫內畫作。

▲畫面有點粗糙，但看得出來畫面主題。

《睡蓮》系列

除了《印象·日出》，美術館也有多幅《睡蓮》系列，當然知名程度不如橘園美術館，好處就是參觀品質蠻不錯的，橘園美術館根本就是菜市場，我真心不愛。除了《睡蓮》，也有莫內描繪盧昂大教堂、荷蘭風車的作品，題材蠻豐富的，如果真心喜歡莫內，巴黎必去的博物館除了奧賽博物館，另一個就是瑪摩丹美術館了。橘園美術館雖然有知名的八幅《睡蓮》，但我既不太喜愛那幾幅超大幅睡蓮，也對絡繹不絕的遊客避之唯恐不及。

▲睡蓮區，也在地下層。



▲上圖最右邊那幅。



▲我比較喜歡這一幅，垂直的立體感很明顯。



▲荷蘭的風車。



▲1875年的作品，雖然色調看起來差異不大，但差異又很好認。



▲莫內的《盧昂大教堂》也是重要的系列畫。



▲這也是莫內畫的。



▲其他作品。

畫家特展－布丹

美術館也蠻常舉辦畫家特展，我去的時候剛好是布丹（Eugène Boudin）的特展。布丹跟莫內一樣都是勒阿弗爾人，算是印象派的先驅、莫內的啟蒙者，因為出身於勒阿弗爾，有許多主題都跟大海、港口相關，也有一些畫作是以威尼斯為主題。布丹的畫還蠻好欣賞的，顏色非常明亮，畫面雖然不如傳統油畫那樣精細、以油彩層層堆疊上去，卻也不像晚期印象派那樣就真的是印象，算是超級平易近人的畫風，推薦給喜歡有通透感、明亮色調風景畫的人！

▲布丹畫的威尼斯。



▲這也是威尼斯，1895年的作品。



▲很典型的布丹色調，輕快的藍白搭配滿滿的清晰、通透感。



▲勒阿弗爾港。



▲法國布列塔尼的Brest，色調比較剛硬。



▲法國的象鼻海岸－埃特雷塔（Étretat）。

瑪摩丹美術館（Musée Marmottan Monet）

地址：2 Rue Louis Boilly, 75016 Paris, 法國

開放時間：10：00－18：00（周一閉館、周四夜間開放）

