ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！有雙主菜＋三配菜用料超實在

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家位於台北景美菜市場的「50元便當」我買過幾次，內容通常是雙主菜搭三項配菜，主食有米飯也有炒麵，以價格而言相當划算，而且味道不差！營業時間一般為上午8點到11點左右，但不一定天天出攤，而且口味內容也沒有固定，生意相當好是許多婆婆媽媽瘋搶的攤位。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

▲滿多人問我到底在哪裡買的，地點就是在捷運景美站1號出口菜市場的前段，隔壁便是進興宮很好找。

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

▲攤位都是以藍色塑膠箱裝好多種便當做販售，只收現金而且種類不定，如果想吃素的話應該是沒有。

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

▲截至目前我光顧了三次，每回吃的口味大多不太一樣。買的婆婆媽媽們真的很會選，看中意的先挑拿在手上，然後再繼續翻找其他的。

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

▲目前我確認比較受歡迎的有雞腿、魚排和糖醋排骨，炸排骨與炒雞丁還滿常出現的；其他配料變動大，有豆干、木耳、玉米、青菜及蛋類等；主食則是米飯與炒麵，份量我覺得算多了！

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

用餐心得
口味部分，我覺得主菜略重口而配菜較清淡，米飯和炒麵都不錯，吃了幾次也沒啥問題。味道老實說，很像去一般自助餐吃的那種，所以才50元雙主菜加三配菜，真的沒啥好嫌的；我通常會買兩個回家吃，有時配菜吃不完就留下一頓再煮飯搭。

▲▼景美菜市場「台北50元便當」，雙主菜多選擇，上午不定期販售。（圖／部落客WISELY提供）

台北50元便當（景美進興宮）

地址：台北市文山區景美街39－5號
營業時間：08：00～11：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷
僅開放10席座位！隱身JR東日本大飯店台北「本格派鐵板燒」
景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

關鍵字： 台北50元便當 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

推薦閱讀

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

獨特海味紅到國外！台北「綠藻干貝水餃」　老饕吃法必配辣渣油

獨特海味紅到國外！台北「綠藻干貝水餃」　老饕吃法必配辣渣油

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾　滷肉飯無限吃

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾　滷肉飯無限吃

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

米其林公布1月5家新入選餐廳

米其林公布1月5家新入選餐廳

看全台最高嚕嚕米！

看全台最高嚕嚕米！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

嘉義最高酒店推職人假期　入住送早晚餐

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

台中隱藏版臭豆腐只要50元！

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

米其林公布1月5家新入選餐廳

看全台最高嚕嚕米！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

金曲歌后開無國界料理餐酒館！

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366