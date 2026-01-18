台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！有雙主菜＋三配菜用料超實在

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

這家位於台北景美菜市場的「50元便當」我買過幾次，內容通常是雙主菜搭三項配菜，主食有米飯也有炒麵，以價格而言相當划算，而且味道不差！營業時間一般為上午8點到11點左右，但不一定天天出攤，而且口味內容也沒有固定，生意相當好是許多婆婆媽媽瘋搶的攤位。

▲滿多人問我到底在哪裡買的，地點就是在捷運景美站1號出口菜市場的前段，隔壁便是進興宮很好找。

▲攤位都是以藍色塑膠箱裝好多種便當做販售，只收現金而且種類不定，如果想吃素的話應該是沒有。

▲截至目前我光顧了三次，每回吃的口味大多不太一樣。買的婆婆媽媽們真的很會選，看中意的先挑拿在手上，然後再繼續翻找其他的。

▲目前我確認比較受歡迎的有雞腿、魚排和糖醋排骨，炸排骨與炒雞丁還滿常出現的；其他配料變動大，有豆干、木耳、玉米、青菜及蛋類等；主食則是米飯與炒麵，份量我覺得算多了！

口味部分，我覺得主菜略重口而配菜較清淡，米飯和炒麵都不錯，吃了幾次也沒啥問題。味道老實說，很像去一般自助餐吃的那種，所以才50元雙主菜加三配菜，真的沒啥好嫌的；我通常會買兩個回家吃，有時配菜吃不完就留下一頓再煮飯搭。

台北50元便當（景美進興宮）

地址：台北市文山區景美街39－5號

營業時間：08：00～11：00

