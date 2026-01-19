新加坡星玩法　海陸雙享大升級

文／七逗旅遊網 圖／新加坡旅遊局、S.E.A. Focus 2025

新加坡不只是轉機樞紐，更是亞洲旅遊版圖上閃亮的一顆星。城市乾淨安全、交通順暢，加上多元文化交融，讓親子、情侶或熟齡客都能找到適合的旅行步調。走進2026年，新加坡以更有層次的玩法，再次成為受矚目的焦點！





▲濱海灣花園《侏羅紀世界：實景互動體驗》。

感受「新」式魅力，就從濱海灣出發。這一帶集結了城市地標，濱海灣花園的超級樹在陽光下閃耀，溫室花園綠意鋪展，《侏儸紀世界：實景互動體驗》讓人彷彿走進史前叢林。轉往魚尾獅公園美拍打卡後，沿河漫步至克拉碼頭看城市倒影；接著來到牛車水、小印度、甘榜格南，色彩、香氣與歷史交錯，多元文化樣貌在腳步間展開。喜歡自然的旅人，也能走進萬態野生動物世界或飛禽公園，貼近熱帶雨林的生命力。





▲甘榜格南是新加坡最古老的城區之一，小巷的壁畫散發獨特的魅力。

想讓行程更熱鬧，聖淘沙島永遠不缺驚喜。新加坡海洋生態館以超過10萬隻海洋生物打造沉浸體驗；《哈利波特：魔法幻境》展，重現霍格華茲的奇幻場景；HyperDrive室內電動卡丁車，讓速度與腎上腺素瞬間飆升；環球影城更是大小朋友都愛的歡樂場域。此外，還有小吃、米其林並存的美食文化，購物、夜生活的多元選擇，日夜都精彩。





▲從觀眾席走上賽道，親自體驗HyperDrive彎道、超車、衝刺的速度快感。

此刻的新加坡，也被濃濃的藝術氣息包圍。新加坡藝術週核心盛事ART SG，於1/23–25隆重登場，今年納入專注東南亞當代藝術的S.E.A. Focus共同舉辦，一張門票即可盡覽兩大藝博會。不僅如此，國家美術館正展出「印象派大展」（即日起至3/1），匯聚莫內、雷諾瓦百件經典。還有SKULLPANDA國際首展（即日起至2/22），以沉浸式裝置，讓潮流與藝術在博物館相遇，為旅程添上一抹文化深度。





▲新加坡藝術週1/22-31隆重登場。

新加坡也是銜接海上旅程的理想起點！城市漫遊後，從港口登船，行李一次搞定、不必常換飯店，風景從陸地轉向大海，心情逐漸放鬆。若偏好夢幻氛圍、親子同遊與經典IP體驗，迪士尼探險號帶來滿滿故事感與沉浸式娛樂；如嚮往度假感十足、設施豐富、娛樂選擇多元，麗星夢郵輪雲頂夢號則以全方位休閒享受，打造愜意的海上假期。同樣從新加坡出航，兩艘郵輪各異其趣。

「新加坡星玩法 海陸亮點跨界遊」網站

