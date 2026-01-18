台中PARK2「餐酒中島」新亮相　冬日音樂公園市2日限定

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相。（圖／勤美集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中草悟道以東京六本木為藍圖打造，其中「PARK2草悟廣場」更是台中著名地標，近日融合風味、品味與社交情感的「餐酒中島」新亮相。同時，「冬日音樂公園市」將於1月24日至25日登場，台日港25個品牌齊聚於此，日本插畫家帶來似顏繪、樂團以黑膠音樂等復古元素，翻轉城市全新可能。

▲PARK2聯手「禹樂空間整合」於B1廣場重塑城市交流空間，全新「餐酒中島」以「谷底城市」為核心設計。



PARK2聯手「禹樂空間整合」於B1廣場重塑城市交流空間，全新「餐酒中島」以「谷底城市」為核心，結合中島、遮陽、景觀、燈光與植栽五大要素，重新定義餐飲、空間與文化的連結。

▲餐酒中島場域內規劃6處休憩點與公共空間。



藉由動線重劃與鋪面調整，場域內規劃6處休憩點與公共空間，界定出兼具獨處與社交機能的軟性用餐環境，每周六夜晚，由PEACH FLAVOR擔任音樂策劃，邀集來自不同背景、卻同樣重視「聲音質地與空間感」的音樂者齊聚演出。

▲第三屆「冬日音樂公園市」將於1月24日至25日在PARK2登場。



第三屆「冬日音樂公園市」將於1月24日至25日在PARK2登場，集結台灣、日本、香港共25個品牌，打造結合音樂、藝術與餐飲的跨國音樂市集。

▲全台獨家大男孩夢幻收藏室DrivePro。



本屆以日本插畫家Yosuke Yamauchi設計的「音樂無重力」為主視覺，海外單位占比達三分之一，卡司包含日本下北澤指標JAZZY SPORT、CITY POP傳奇RYUSENKEI（流線形）及香港FINDME，以黑膠、卡帶呈現亞洲城市的音樂風格。

▲MAISON YWE。



活動期間，Yosuke Yamauchi將親臨現場創作似顏繪，並網羅MAISON YWE、ONIBUS COFFEE、LAYLOW、好吧Goût Bar等餐酒品牌；音樂演出則由日本傳奇DJ IZM與RYUSENKEI主腦ニモンド瀧口輪番登場，為市集增添聽覺亮點。

▲▼冬日音樂公園市集活動二日限定。



此外，PARK2近期也迎來多個風格新品牌進駐，包括主打自然酒的JAM JAM、推廣地中海飲食文化的TOASTERiA CAFE與Pizza Hamsa，以及台灣首家DrivePro實體選物店，蒐羅NASA授權模型與頂尖工業設計作品，讓PARK2不僅是音樂市集場域，更成為融合品味、風味與設計的城市生活聚落。