ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中PARK2「餐酒中島」新亮相　冬日音樂公園市2日限定

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相。（圖／勤美集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中草悟道以東京六本木為藍圖打造，其中「PARK2草悟廣場」更是台中著名地標，近日融合風味、品味與社交情感的「餐酒中島」新亮相。同時，「冬日音樂公園市」將於1月24日至25日登場，台日港25個品牌齊聚於此，日本插畫家帶來似顏繪、樂團以黑膠音樂等復古元素，翻轉城市全新可能。

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

▲PARK2聯手「禹樂空間整合」於B1廣場重塑城市交流空間，全新「餐酒中島」以「谷底城市」為核心設計。

PARK2聯手「禹樂空間整合」於B1廣場重塑城市交流空間，全新「餐酒中島」以「谷底城市」為核心，結合中島、遮陽、景觀、燈光與植栽五大要素，重新定義餐飲、空間與文化的連結。

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

▲餐酒中島場域內規劃6處休憩點與公共空間。

藉由動線重劃與鋪面調整，場域內規劃6處休憩點與公共空間，界定出兼具獨處與社交機能的軟性用餐環境，每周六夜晚，由PEACH FLAVOR擔任音樂策劃，邀集來自不同背景、卻同樣重視「聲音質地與空間感」的音樂者齊聚演出。

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

▲第三屆「冬日音樂公園市」將於1月24日至25日在PARK2登場。

第三屆「冬日音樂公園市」將於1月24日至25日在PARK2登場，集結台灣、日本、香港共25個品牌，打造結合音樂、藝術與餐飲的跨國音樂市集。

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

▲全台獨家大男孩夢幻收藏室DrivePro。

本屆以日本插畫家Yosuke Yamauchi設計的「音樂無重力」為主視覺，海外單位占比達三分之一，卡司包含日本下北澤指標JAZZY SPORT、CITY POP傳奇RYUSENKEI（流線形）及香港FINDME，以黑膠、卡帶呈現亞洲城市的音樂風格。

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

▲MAISON YWE。

活動期間，Yosuke Yamauchi將親臨現場創作似顏繪，並網羅MAISON YWE、ONIBUS COFFEE、LAYLOW、好吧Goût Bar等餐酒品牌；音樂演出則由日本傳奇DJ IZM與RYUSENKEI主腦ニモンド瀧口輪番登場，為市集增添聽覺亮點。

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

▲▼冬日音樂公園市集活動二日限定。

▲台中PARK2「餐酒中島」新亮相，冬日音樂公園市2日限定。（圖／勤美集團提供）

此外，PARK2近期也迎來多個風格新品牌進駐，包括主打自然酒的JAM JAM、推廣地中海飲食文化的TOASTERiA CAFE與Pizza Hamsa，以及台灣首家DrivePro實體選物店，蒐羅NASA授權模型與頂尖工業設計作品，讓PARK2不僅是音樂市集場域，更成為融合品味、風味與設計的城市生活聚落。

關鍵字： 台中旅遊 PARK2 餐酒中島 草悟道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Jennie生日拍叼蠟燭影片　他們跟拍也是同一天生日

推薦閱讀

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

3人同行78折　探索廚房下午茶限時優惠

3人同行78折　探索廚房下午茶限時優惠

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

大稻埕「特大號草莓大福」只賣50元！

竹縣「5處落羽松秘境」美到2月

台中隱藏版臭豆腐只要50元！

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

嘉義最高酒店推職人假期　入住送早晚餐

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366