2026台中燈會姆明家族來了！7大展區亮點　看全台最高嚕嚕米

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者蘇相云

2026中台灣元宵燈會以「幸福蜜馬」為主軸，今年最震撼的就是首度結合國際知名IP「姆明Moomin嚕嚕米」，不僅有超療癒的姆明家族現身，更打造了全台唯一、世界級的沉浸式極光秀，白天是北歐風的大型裝置藝術公園，夜晚則化身夢幻極光樂園。2／15～3／3 展期只有16天（除夕休展），燈會期間每天都會發放限量嚕嚕米姆明小提燈，姆明粉絲一定要衝！

介紹

2026台中燈會地點同樣在台中中央公園盛大展開，邁入第26屆的中台灣元宵燈會，今年規模再升級，結合了愛與勇氣的全球人氣IP「姆明」，打造出「Moving On」的策展主題。15公頃的展區，規模比去年燈會還要大，不僅是全台最大，更有沉浸式極光體驗！

2026台中燈會資訊

活動期間： 2026／02／15（日）～2026／03／03（二）

休展日期： 2026／02／16（一）除夕休展一天

活動地點： 台中市西屯區中央公園

點燈時間： 平日17：00～21：30、假日17：00～22：00

7層樓高巨型姆明

雖然2026中台灣元宵燈會主場在中央公園，但最亮眼的宣傳大使嚕嚕米姆明已經提早進駐市民廣場了，這次市府在勤美草悟道商圈打造了全台最高的嚕嚕米姆明氣偶，還有超科技的3D裸視動畫，現在去逛街就能拍好拍滿，萌度爆表！

▲這兩天路過勤美的朋友應該都發現了，那隻白白胖胖的巨大身影真的超級吸睛。

姆明漫漫野餐時光

地點：台中市民廣場（公益路與經國綠園道交叉口）

期間：1／5～3／3（17點到22點會亮燈）

看點：高達21公尺的巨型姆明，整整有7層樓高，就坐在大草坪上，圓滾滾的樣子配上後面的大樓，那個反差萌真的超療癒。

▲這裡原本就是大家野餐的好去處，現在多了這隻超大嚕嚕米，絕對是過年前後最夯的台中地標！

全台首創姆明裸視3D巨幅動畫

就在市民廣場前誠品綠園道百貨牆面，就能看到裸視3D動畫！不用戴眼鏡，就能看到姆明、小美、史力奇在巨大的螢幕裡活靈活現，看姆明彷彿真的跳出螢幕打招呼，那種立體感真的會讓人忍不住驚呼。1／5～1／31每天10點～22點，每15分鐘播放一次「姆明一族」喝咖啡、吹泡泡。

姆明攻略全城

除了草悟道，這些地方也能捕捉姆明！台中燈會記者會上市長也有預告，這次為了宣傳燈會，姆明跟他的小夥伴們會陸續出現在台中各個角落：台中火車站／高鐵台中站－入境台中就能看到姆明歡迎你、台中公園－經典地標也會有特色裝置、台中捷運－甚至還有「姆明彩繪車廂」，搭車也能被療癒。

台中燈會交通管制、接駁車資訊

2026台中燈會的官網（大玩台中）有詳細的燈區圖與交管資訊。因為人潮預期會非常多，建議大家盡量搭乘假日免費接駁車，依照去年會有接駁車分別從市府線、松竹線出發，下車走一下就到展區了。機車停車場：中央公園周圍凱旋路、經貿五路等路邊。汽車停車場：建議停在水湳經貿園區周邊停車場，再步行或轉乘。

▲以上圖片參考官網及去年燈會資訊。

▲以上圖片參考官網及去年燈會資訊。

馬年姆明小提燈哪裡領？

馬年嚕嚕米小提燈造型是姆明騎著YouBike，姆明小提燈好可愛！

領取時間：2／15（日）～3／3（二）（除夕2／16休展）

發放方式：每日16：00開放排隊，16：30 開始發放，每人限領一盞，發完為止。

7大展區介紹

主燈「幸福蜜馬」主燈秀展演時間

主燈「幸福蜜馬」今年將姆明家族與馬年意象融合，結合聲光特效與水霧，呈現一種溫馨又壯觀的氛圍。

展演時間：18：00～21：00（每30分鐘一場，每場約3分鐘、開幕日2／15首場為19：00）

亮點：根據官網介紹，主燈秀結合了北歐童話音樂，配上乾冰營造的極光感，現場看一定很有氣勢。

河畔區：河畔奇航

這區超級療癒！巨型姆明獨自在水面上划槳，搭配水霧與七彩燈光，在星光下靜靜守護大家，是拍照打卡的絕對首選。

森林區：露營時光

姆明帶著家族在湖畔紮營了，這區完美還原「湖畔星夜」與「月下露營」的場景，讓你不用出國就能感受北歐式的溫暖與微度假氛圍，這一區也是我個人最期待的。

探險區：驚蟄界

由建設局打造的沉浸式燈區，走進霧林深處，可能會遇到古老獸影或巨石陣，充滿神秘感的冒險旅程，大朋友小朋友都會喜歡。

遊樂區：童趣歡樂谷

教育局專門為孩子們打造的糖果屋樂園，包含幸福馬車、夢飛象、巨大逐夢之樹等童話場景，是全家出遊放電的最佳地點。

祈福區：幸福祈願村

由民政局結合在地信仰，邀請大里七將軍廟、梧棲永天宮等四大名廟，透過精美花燈展現傳統宗教的祈福力量。

生態區：動物夢世界

農業局帶領大家關心動物保育與環境永續，除了有可愛的小貓、白耳畫眉燈組，更隱含守護自然的精神，寓教於樂。

