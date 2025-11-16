ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地　看到披薩開爐一定要點

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

這家下午3點或傍晚6點才開始營業的咖啡廳「ssSip late-night space」，一路營業到半夜時間，晚上睡不著覺可以來這喝咖啡，這天還很幸運的吃到不是每天都有的現烤拿坡里披薩，店裡還有可愛的貓咪店長蔡小貓，環境空間營造得很可愛富有童趣，飲料跟甜點、披薩也都好吃，而且越晚人越多越熱鬧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

位置＆環境
距離捷運板南線府中站不遠，從二號或三號出口出來都很近，開車來的話不遠處就有府後立體停車場，停車非常方便。店內的空間佈置也很可愛，綠色的牆面，有舒適的沙發區，很多小恐龍設置在牆邊一路到二樓，店面也設計得很有創意，有貓有狗有恐龍還有外星人！

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲內用空間是需要降低音量的，不過戶外騎樓也設有座位區，想要聊天的話可以坐在戶外，整體是個三角窗的店面，空間不大。

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲店裡還有隻可愛貓咪店長，走的時候才發現原來在一樓座位睡覺，雖說店內有貓咪，但是如果有帶貓狗來喝咖啡的話需要坐在戶外！

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

菜單
咖啡以及無咖啡因的飲料都有，另外還有甜點、鹹派，披薩不是每天都有的，一走進店裡就聞到現烤披薩的香氣，雖然已經吃飽了還是忍不住點了一個來吃吃看。

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

髒髒／奶油冰滴

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲點了兩杯都覺得很好喝，髒髒整體調味很棒，味道口感都濃郁；奶油冰滴的比例也很棒，冰滴咖啡喝起來口感更滑順。

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲布丁不會太甜，口感真的軟綿綿的，朋友平常不愛吃太甜的布丁都說好吃。

現烤披薩（吻仔魚口味）

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲屬於外皮比較厚的披薩，吃起來口感有嚼勁，吻仔魚口味吃起來蠻台，加上鹹香的起士味道真的棒。

▲▼新北板橋深夜咖啡廳「ssSip late-night space」有貓咪、拿坡里披薩跟好吃布丁。（圖／部落客水晶提供）

▲很喜歡這裡整體的環境跟餐飲，開到半夜12點，想要讀書、放空或聊天的人都可以來，看到披薩開爐一定要點！

ssSip late-night space

地址：新北市板橋區府中路1號
電話： 02－29666561
營業時間：周三至周六15：10～00：10／周日至周二18：10～00：10（公休日營業時間會有變動詳情請看粉專

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

寧靜咖啡廳深藏花蓮老宅街區　低調零招牌僅開放12席座位
凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區　沒吃到菜脯辣椒白來
高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！陽明山土雞城體驗戶外森林餐桌

關鍵字： ssSip late-night space 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【亂鑽馬路還攤手質疑】台中女差點被撞！隔壁駕駛開窗罵人

推薦閱讀

內用區是對面公園！號稱永和最強黑糖拿鐵　喝完再走回來結帳

內用區是對面公園！號稱永和最強黑糖拿鐵　喝完再走回來結帳

預約成功才給地址！神秘咖啡廳藏身深坑山林　氛圍溫馨像回阿嬤家

預約成功才給地址！神秘咖啡廳藏身深坑山林　氛圍溫馨像回阿嬤家

400度石板直接上桌！想吃幾分熟自己煎　宜蘭岩燒牛排DIY

400度石板直接上桌！想吃幾分熟自己煎　宜蘭岩燒牛排DIY

藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車　各式內臟鮮嫩零腥味

藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車　各式內臟鮮嫩零腥味

純白清幽別墅藏身嘉義！

純白清幽別墅藏身嘉義！

普發萬元餐飲優惠懶人包

普發萬元餐飲優惠懶人包

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！

丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

桃園580元羊肉爐吃到飽！

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

最新「北海溫泉洲際酒店」開箱

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

全球最大哥吉拉雕像現身羽田機場

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

蘇澳瓏山林飯店宣布暫時休館

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

純白清幽別墅藏身嘉義！

普發萬元餐飲優惠懶人包

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！

全球最大哥吉拉雕像現身羽田機場

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366