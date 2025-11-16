失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地　看到披薩開爐一定要點

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

這家下午3點或傍晚6點才開始營業的咖啡廳「ssSip late-night space」，一路營業到半夜時間，晚上睡不著覺可以來這喝咖啡，這天還很幸運的吃到不是每天都有的現烤拿坡里披薩，店裡還有可愛的貓咪店長蔡小貓，環境空間營造得很可愛富有童趣，飲料跟甜點、披薩也都好吃，而且越晚人越多越熱鬧！

位置＆環境

距離捷運板南線府中站不遠，從二號或三號出口出來都很近，開車來的話不遠處就有府後立體停車場，停車非常方便。店內的空間佈置也很可愛，綠色的牆面，有舒適的沙發區，很多小恐龍設置在牆邊一路到二樓，店面也設計得很有創意，有貓有狗有恐龍還有外星人！

▲內用空間是需要降低音量的，不過戶外騎樓也設有座位區，想要聊天的話可以坐在戶外，整體是個三角窗的店面，空間不大。

▲店裡還有隻可愛貓咪店長，走的時候才發現原來在一樓座位睡覺，雖說店內有貓咪，但是如果有帶貓狗來喝咖啡的話需要坐在戶外！

菜單

咖啡以及無咖啡因的飲料都有，另外還有甜點、鹹派，披薩不是每天都有的，一走進店裡就聞到現烤披薩的香氣，雖然已經吃飽了還是忍不住點了一個來吃吃看。

髒髒／奶油冰滴

▲點了兩杯都覺得很好喝，髒髒整體調味很棒，味道口感都濃郁；奶油冰滴的比例也很棒，冰滴咖啡喝起來口感更滑順。

▲布丁不會太甜，口感真的軟綿綿的，朋友平常不愛吃太甜的布丁都說好吃。

現烤披薩（吻仔魚口味）

▲屬於外皮比較厚的披薩，吃起來口感有嚼勁，吻仔魚口味吃起來蠻台，加上鹹香的起士味道真的棒。

▲很喜歡這裡整體的環境跟餐飲，開到半夜12點，想要讀書、放空或聊天的人都可以來，看到披薩開爐一定要點！

ssSip late-night space

地址：新北市板橋區府中路1號

電話： 02－29666561

營業時間：周三至周六15：10～00：10／周日至周二18：10～00：10（公休日營業時間會有變動詳情請看粉專）

