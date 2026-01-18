全台唯一「歐風城堡+落羽松林」在嘉義　周末還有下雪美景

▲佐登妮絲城堡周末限定下雪秀。（圖／翻攝自佐登妮絲城堡臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義「佐登妮絲城堡」可說是全台最美歐風城堡之一，隨著寒冷冬天到來，園區內的落羽松也已悄悄變色，成為全台唯一能同時欣賞歐風城堡與夢幻落羽松林的景點。

佐登妮絲城堡以巴洛克風城堡為最大建築亮點，走進園區，不僅彷彿一秒置身歐洲，還有如穹頂、藝術廊道等多達19處打卡點，開幕以來吸引許多旅客專程造訪。

▲▼佐登妮絲城堡內的落羽松林已經變色。（圖／翻攝自佐登妮絲城堡臉書專頁）

業者在園區內也種下約700棵落羽松林，隨著冬季到來，落羽松已悄悄轉紅，旅客可漫步林間，站在橋樑上以火紅樹林為背景拍照，或坐在樹下享用餐點。

▲佐登妮絲城堡是嘉義代表性的城堡景點。（圖／翻攝自佐登妮絲城堡臉書專頁）

此外，每個周末下午4點與5點，園區更會打造飄雪秀，讓旅客不用出國，就能感受彷彿置身歐洲如夢似幻的銀白世界中，成為嘉義冬季限定的獨特旅遊體驗。

▲嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供，下同）

玩得開心當然也要挑選一間舒適飯店入住。嘉義福容voco酒店即日起至3月31日推出「Horse 成雙 值班人的假期」住房專案，可享純住房睡到飽每晚3888元起，或一泊二食每晚5888元優惠。

專案適用對象包含旅遊同業（飯店、旅行社、航空公司、交通運輸）、醫療人員、軍人、警察、消防以及媒體新聞等需輪班、值勤無法正常放春節連續假期的工作者。且響應2026為馬年，更加碼推出「Horse 成雙」折扣，預訂本專案第二間或第二晚不限方案，享現折1000元優惠。

▲嘉義福容voco酒店為職人打造睡到飽假期。

入住時須出示工作證/名片方可享有專案優惠，專案限周日至周五入住，每日限量5間，周六、國定假日、春節期間及指定日期（3/6、3/13）不適用。

▲酒店內的田園西餐廳推出嘉義縣市民用餐優惠。

田園西餐廳則從即日起推出嘉義縣市民祭出鄰里回饋優惠，無論是享用平日晚上半自助餐、假日早午餐、周末晚間豐盛全自助餐，只要事先預訂並告知，在用餐時出示身分證件即可享有88折。

而田園西餐廳「平日晚食」延長至6月30日，用餐時間為晚上8點至9點，專案價每人399元（稅另計），可暢享自助餐檯（不補餐），每周一至周四適用，每日限量供應，需在每日開餐前電話預訂。