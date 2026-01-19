雲頂夢號新加坡啟航　一站式海上度假皇宮體驗

文／七逗旅遊網 圖／麗星夢郵輪提供





▲雲頂夢號把世界級美食、精彩娛樂與主題活動全搬上船，奢華程度媲美海上皇宮。

豪華郵輪就像一座會移動的度假村，不必天天換飯店、打包行李，吃住玩樂在船上一次滿足；而最懂亞洲的麗星夢郵輪「雲頂夢號」，正是締造極致享受的絕佳首選！





▲６條滑梯、刺激程度不一，營造非凡水上樂趣。

斥資百億打造的「雲頂夢號」，排水量15萬噸、共18層甲板，船身彩繪藝術感十足。全船設計就像一座立體的娛樂中心，白天可以在甲板挑戰海上滑索、攀岩牆或水上滑梯，午後轉進水療中心，讓東西方療癒手法慢慢舒緩旅途的疲憊；到了夜晚，劇院燈光亮起，大型現場演出接續登場，節奏轉換自然流暢。





▲熱情洋溢、水花四濺的Zouk海灘派對，把氣氛炒熱到最高點。

如果是偏好熱鬧的旅客，Zouk海灘派對的音樂與燈光，會讓夜晚變得更嗨；如果想安靜一點，酒吧裡的現場樂團、甲板上的微風，都是剛剛好的陪伴。不管是習慣獨處的I人，還是熱愛互動的E人，都能在船上找到舒服的角落。對親子旅客而言，2～12歲專屬的小小夢想家天地，更讓孩子開心放電，爸媽樂得放鬆。





▲在雲頂夢號，也吃得到熱呼呼的火鍋，還有海景相伴。

在雲頂夢號上，用餐不只是填飽肚子，而是另一段值得期待的時光。南洋風味、日本壽司與鐵板燒、主廚精選料理，甚至能在戶外享用熱呼呼的火鍋，各國美食通通有。飯後再走進不同主題酒吧，點一杯喜歡的飲品，暢享微醺滋味。





▲皇宮套房以「船中船」概念打造，配備頂級私人設施與歐式管家服務。

住宿空間同樣展現雲頂夢號的細膩層次。除了室內艙、海景艙、露台套房外，還有最具代表性的皇宮套房，以「船中船」概念打造專屬天地，不僅擁有高級私人設施，還提供24小時歐式管家服務。





▲星座劇院欣賞國際娛樂團隊精心呈現的現場大型演出。

雲頂夢號滿足不同年齡層的需求，特別適合伴侶、朋友或大人系旅客，白天各玩各的、晚上再相聚，行程不必綁在一起，卻始終在同一個空間裡。親子或三代同遊也很自在，孩子有專屬活動空間，大人能真正把時間還給自己。如果你嚮往的是一趟不趕景點、不用拉車、不需要排行程的假期，肯定能與雲頂夢號一拍即合。

以新加坡為母港啟航，雲頂夢號航行至馬來西亞、印尼、泰國等東南亞目的地。台灣旅客選擇新加坡作為飛航郵輪（Fly Cruise）的起點，本身就為旅行加分。登船前，先感受新加坡的多元魅力；登船後，視野隨航線在海上緩緩展開。城市與郵輪之間的轉換，為假期增添更多樂趣；一趟旅程，海、陸、空完全體驗超划算。

●更多資訊：

永業旅行社 (蘋果旅遊) (02)2515-5998

www.go2cruise.com.tw

「新加坡星玩法 海陸亮點跨界遊」網站

https://event-2.7to.com.tw/landingpage/26appletour_singapore