在海上與魔法相遇　2026迪士尼探險號亞洲首航

文／七逗旅遊網 圖／迪士尼探險號提供

新加坡憑藉優越的地理位置、世界級航空樞紐與現代化港口建設，早已是東南亞繁榮的郵輪中心。今年，全新下水的「迪士尼探險號」將以新加坡為母港啟航，把迪士尼最擅長的敘事手法，從陸地延伸到遼闊海面，讓旅程不再只是移動，而是一段真正走進故事裡的海上冒險。





▲來迪士尼探險號，與米奇、米妮、迪士尼公主、漫威超級英雄等經典角色互動，創造最難忘回憶。

作為迪士尼郵輪家族中備受期待的新成員，迪士尼探險號是為亞洲人量身打造的嶄新篇章。全船總噸位達20.8萬噸、19層甲板的規模，氣勢恢宏卻不失細膩溫度。對許多人來說，這可能是首次搭乘迪士尼郵輪，也可能是第一次真正感受到原來郵輪可以這麼好玩。





▲進入《玩具總動員》的世界，泳池戲水、玩水滑梯，透過大螢幕欣賞迪士尼電影。

踏上船的那一刻，熟悉的魔法便悄悄展開。挑高大廳宛如電影開場畫面，精緻裝飾與光影層次，讓人忍不住放慢腳步。每天輪番登場的百老匯等級舞台秀，可能來自迪士尼、皮克斯與漫威電影的經典橋段，音樂一響，就喚起跨世代的共同記憶；而角色見面會更是驚喜不斷，轉個彎、搭個電梯，都可能與童年偶像不期而遇。





▲挑戰全球最長的海上雲霄飛車，體驗《鋼鐵人》科技感旅程。

迪士尼探險號最迷人之處，在於七大主題區域的故事感設計。不同空間彷彿對應不同電影宇宙：有靈感來自《海洋奇緣》的冒險場域，充滿探索感；也有像走進超級英雄基地的漫威風格動感娛樂區；皮克斯世界則用色明亮、節奏輕快，讓孩子一進去就捨不得離開。青少年有專屬的潮流天地，大人則能在靜謐酒吧、海景休憩區找到屬於自己的片刻寧靜。這裡不只能陪孩子玩，而是全家人各自精彩，最後又能一起分享回憶。





▲靈感源自《海洋奇緣》的Wayfinder Bay主題區，設有泳池、酒吧與露天劇場表演舞台。

在迪士尼探險號，用餐不只是吃飯，而是充滿想像力與童心的奇幻饗宴。主題餐廳的設計靈感來自不同迪士尼故事場景，從氣氛到餐點細節，都像走進電影世界，也不用煩惱吃什麼，天天都有新鮮感。





▲餐廳化身故事舞台，角色與美味交織出驚喜時刻。

回到艙房，魔法仍未結束。貼心的空間規劃與充足收納，對家庭旅客格外友善；溫暖的色調、柔和燈光，讓人自然放鬆。拉開窗簾是遼闊海景，關上門就像回到自己的小天地，白天滿載故事，夜晚甜蜜入眠。





▲貼心的禮賓與住宿服務，打造迪士尼探險號獨有的夢幻體驗。

或許，你想替孩子留下一段多年後仍會被反覆提起的旅行記憶；或許，你從小看著迪士尼、皮克斯與漫威長大，期待用不同方式走進那些熟悉的故事；又或者，你不想排行程、只想放空，每天醒來都有節目與驚喜等著你。從新加坡登船，旅程本身就已加分，新加坡樟宜機場航線密集、轉機順暢，抵達後還能先在城市走走、吃美食，再輕鬆銜接登船。結合飛航與郵輪的Fly Cruise玩法，把城市探索與海上度假一次玩遍，收穫滿滿的異國風情與魔法歡樂。

迪士尼探險號不只是新船、新航線，更是亞洲郵輪新指標，為所有人開啟了全新想像，也讓海上旅行，多了一個真正屬於夢想與童心的優選。

●更多資訊：

永業旅行社 (蘋果旅遊) (02)2515-5998

www.go2cruise.com.tw

「新加坡星玩法 海陸亮點跨界遊」網站

https://event-2.7to.com.tw/landingpage/26appletour_singapore