凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區　沒吃到菜脯辣椒白來

水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

這間早上四點就營業的早餐店，名字簡單粗暴就叫「豆漿燒餅店」，飯糰、包子、油條開賣時間不一樣，一早就看到店內人員手工製作燒餅油條，味道還真是新鮮，難得點來喝的鹹豆漿也好好喝，周二、三公休，大家不要撲空。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境
我們一開始營業就上門報到，陸續一直有客人上門，豆漿配油條幾乎都是標配，油條還是剛炸好起鍋的，店內的環境算是乾淨，用餐空間在騎樓也是乾乾淨淨的，還是天還沒亮看得沒有很清楚，總之桌子地上都是乾淨的。

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲桌上的菜脯辣椒很厲害，加在鹹豆漿或是蛋餅上都好吃，非常夠味。

菜單
先點餐用餐完再結帳，燒餅04：10開賣、飯糰04：30開賣、包子05：30開賣，不過一般人應該也不會那麼早來吃，這次也是發瘋才那麼早來吃早餐，開賣時間好像不是很重要，一般時間來買早餐應該都買得到。

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

燒餅油條
剛做好的燒餅油條就是好吃，味道很新鮮，燒餅很古早味而且吃起來一點都不油膩，油條好吃但是口感是偏軟的，喜歡酥脆油條口感的人可能會不愛。

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

鹹豆漿
以前覺得鹹豆漿很可怕，不過這家鹹豆漿很好喝，鹹香適中，要再酸一點就自己加醋，不過老闆調製好上桌的味道就已經很棒了，再加點辣油辣椒更好喝，就是在吃鹹豆腐花的味道，一點都不會覺得奇怪。

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

蛋餅
吃起來像是乾酪的口感，份量有點少但是味道很好，蛋餅蛋皮偏薄，外層微酥口感軟嫩，一點都不覺得油膩。

▲▼台北龍山寺站「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，清爽蛋餅，沒招牌生意照樣好！（圖／部落客水晶提供）

心得
平常吃傳統早餐店吃完都會覺得油膩膩，尤其是吃燒餅油條吃完更會覺得臉上要爆油了，不過這家「燒餅油條店」的味道都比較清爽，隨便點都蠻好吃的，難怪有人會說這家是全台北最強的燒餅油條店！

豆漿燒餅店

地址：台北市萬華區環河南路二段125巷5號
電話： 0930－322901
營業時間：04：00～10：00（周二／三公休）

關鍵字： 豆漿燒餅店 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

