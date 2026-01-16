札幌四星級飯店一晚只要1600！坐落薄野商圈　步行30秒就是地下鐵

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

北海道札幌住宿推薦這家位在地下鐵豐水薄野站出口旁的「薄野格蘭貝爾酒店」，是2024年才開幕的全新四星飯店，房型、設備都很新，裝潢也相當時尚。我在訂房網站上訂到平日一晚只要1,600元的價格，17樓頂樓還有露天大浴場，距離薄野、狸小路商圈都很近。

位置&交通

位在札幌夜生活熱鬧的薄野商圈，從地下鐵東豐線豐水薄野站4號出口出來，步行時間僅需30秒就能抵達；如果要從薄野出口過來也很近，走路5分鐘內就能到。無論你要去薄野吃美食、狸小路逛街，甚至是散步到大通公園都很方便，有著鬧中取靜的地理位置，晚上不會太吵，蠻加分的。

環境

▲空間裝潢相當現代，Check-in櫃台還設計成酒吧的感覺，也是真的可以點酒來喝！

採用自助Check-in形式

如果提前在網路上預訂好房間的話，掃描護照即可登入相關資訊。如果還沒付款，可以使用信用卡結帳，若是已經完成付款，就會直接跑出房卡、Wi-Fi密碼等注意事項小白單。

▲備品部分擺在電梯前的自助區，都可自由取用。

房間介紹

雙床房的空間並不大，如果要同時打開兩個行李箱可能會有點困難，夏天行李輕便、東西不會太多可能還好，但若是冬天厚重衣物較多，穿脫大衣或許都會覺得擁擠。連續住宿四個晚上（5月的周二到周五）的雙床房型，總價為新台幣6,440元，等於一個晚上住宿費用只要1,610元，以交通如此方便的住宿來說，又是掛四星的飯店，CP值真的有夠高。

▲床鋪的舒適度蠻好的，還給了兩顆枕頭讓你自由調整高度。

▲床頭有燈光開關、充電插座。

▲房間空間不大，並沒有書桌，僅有小型沙發區可以坐著吃吃喝喝。

▲▼其他設備像是熱水壺、馬克杯、冰箱等，該有的大概都有。

▲浴室為乾濕分離的淋浴設備，沒有配置小浴缸。

心得

薄野格蘭貝爾酒店還有一點很棒的是，17樓頂樓有露天大浴場，這點對於喜歡泡澡的人相當加分。早餐部分也蠻多人推薦，但我覺得北海道好吃的美食實在太多，便決定不加購早餐，改去札幌市區到處吃。雖然房間真的有點小，但以房價和地理位置來說，已經沒什麼好挑剔，是一間值得推薦的札幌住宿飯店！

薄野格蘭貝爾酒店 GRANBELL HOTEL SUSUKINO

地址：北海道札幌市中央区南5条西2丁目6－2

最早可辦理入住的時間：15：00

最晚可辦理退房的時間：11：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

