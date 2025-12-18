一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」以精緻道地本格派鐵板燒聞名，推出主打和牛與藍龍蝦的限定美味；以「錦秋鐵火旬響」之名，推出午晚超值套餐，讓美味頂級的食材，在炙熱的鐵板上，化成一道道絕佳的美味！讓喜歡精緻的饕客，在僅有十席的用餐空間裡，享受名廚巧手料理出的日式本格派鐵板燒美味。

交通環境

JR東日本大飯店台北是兼具商務與休閒的住宿餐飲旅宿，其融合日本與台灣的文化和品味，提供多樣化的住房和美味餐飲。相鄰捷運南京復興站1號出口，步行只需一分鐘即可抵達，易達性相當高！

はや瀬 HAYASE

飯店B1的HAYASE日本料理，分成割烹、包廂與鐵板燒三區，其空間設計來自於HAYASE日文「流水」之意。以木質空間為主軸搭配潔白牆面，讓優雅寧靜的氛圍襯托而出，僅提供十席的座位區，讓來客可享有最佳的隱密用餐體驗。

▲當日為我們料理的鐵板燒師傅，是相當資深且待過名店修業的副主廚，對於台日口味喜好，拿捏相當地精準！

▲餐廳本身主打來自於日本的進口高檔和牛，內容產地以東北六縣為主。

▲再搭配台灣及海外進口的海鮮，讓饕客可以盡情享用極佳且豐富的美味。

菜單價格

今年推出的「錦秋鐵火旬響」有午晚套餐內容，這回Wisely享用的是午間套餐，搭配夜間套餐價位有兩種；午餐價格為2480元起相當划算，並且還可加價選擇來自日本的和牛食材！

▲喜歡美食配佳釀的朋友，也可以參考這回的「HAYASE×青森酒藏」。

▲首先品嚐的是以溫湯開懷命名的龍膽石斑菌菇土瓶蒸，冷冷的寒冬先來份暖心湯品，鮮香食材的滋味，為這鐵道料理揭開序幕。

▲第二道旬味前奏為清爽風格的精選前菜，以洋蔥醋漬的手法讓人胃口大開，嚐起來風味道地正統，是很日式的調味菜餚。

▲獨特的果香輕舞以山藥絲佐特製柚子醬沙拉做展現，翠綠吸睛的擺盤十分誘人！

▲以北海道生鮮干貝佐昆布鹽海苔的海之瑰寶，讓人可嚐出柔軟炙燒干貝的香甜，並由烘烤後的海苔襯托出其曼妙的滋味。

▲吸睛的活鮑佐紫蘇香油是極特殊的翠蘇映鮑料理，讓本身具海味的鮑魚，在紫蘇油香氣的帶領下，呈現獨立的芳香，讓鹹香鮑魚片嚐起來更加可口。

▲這道豆舞金香是以日本生蠔佐金煎豆腐搭胡麻醬的料理，其特點在於選用來自宮城縣優質的肥美鮮蠔，讓微熱香煎的胡麻豆腐，使其展現雙重滑嫩美味。

▲讓人食指大動的蝦舞炙香是道香煎明蝦佐明太子醬的料理，本身以櫻花蝦及蘆筍去襯托，讓彈性十足的明蝦本身帶酥香，而明太子醬也使層次風味更加提升。

▲主菜一加價700元的仙台A5等級和牛為莎朗部位，師傅在料理時以約七分熟的程度做展現，使其嚐出獨有的細膩肉香，與搭配的和牛肉片一起品嚐，讓人回味再三！

▲主菜二加價1000元選用來自青森牛的老饕部位，真的是CP值破表的美味。

▲以約莫五分的熟度呈現，讓富含油花的香甜滋味，充分地在口中擴散；以高檔次的手藝與頂級食材做了完美的結合，也是此行品嚐最極致的巔峰。

▲食事內容也很精彩，除了鮮香十足的湯品與脆口香物之外，還有別出心裁的歐姆蛋漢堡排咖哩飯。

▲其軟糯的歐姆蛋結合宮城的一見鐘情米真是很搭，而手作漢堡肉為牛豬混合，呈現豐富肉汁的口感，是讓人滿足的結合。

▲最後的甘味甜品需移動至休憩區享用，本身以飯店特製的鮮果甜點冰淇淋搭配抹茶享用，內容雖非固定常態，但呈現皆相當精緻，讓饕客可以有個完美的收官。

はや瀬 HAYASE 日本料理

地址：台北市中山區南京東路三段133號B1

電話：02－77500932

營業時間：11：30～14：00、18：00～21：30

