最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾　滷肉飯無限吃

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家位於宜蘭羅東的「和口田鍋物」是在地名店，提供寬敞舒適的用餐環境，還有豐富實在的食材湯頭，除了數十種火鍋料自助吧外，還有飲料、冰品、滷肉飯、麵食等皆吃到飽供應。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地緣交通停車方便

位處「台灣好行－冬山河線」羅東高中站，鄰近羅東轉運站、羅東夜市、羅東運動公園及羅東林場等地，讓旅人遊客們可以方便用餐畢後，來個一日遊行程，這裡也有提供免費的停車場方便使用。

▲當天和家人親友應邀來到和口田鍋物用餐，就看到羅東高中對面的台灣好行站牌，步行到店家約莫十分鐘左右。

▲店旁還有合作的吉祥停車場（尚仁街45號），用完餐後請店家蓋章即可免費抵用，很適合不同族群單人或家庭前來享用。

環境

內部空間採日式裝潢設計，自然採光搭配木質空間色調，服務人員動作俐落親切，給人輕鬆氛圍。來此適合1～4人左右用餐，沒有午休全日供應用餐，並且店家顧及用餐感受不提供併桌服務，因此建議人多時可先預約為佳。

菜單

用餐採半自助式吃到飽的方式供應，也就是類似「Semi-buffet」型態，低消268元（加湯底加一成），來客可點選喜好的套餐，在不同的主食及湯底搭配下，盡情品嚐蔬食自助吧及各項飲料冰品，限時90分鐘加一成；鍋底不提供打包，但肉品海鮮沒吃完可以帶走（120～139cm孩童收費120元，超過140cm視成人低消268元）。另外，若是「Ocard」會員還有點數兌換的優待，店家也會另提供加購優惠。

蔬食自助吧

三十幾種蔬食自助吧內容多樣且新鮮，店家有做監控在看食材的取用增補，內容部份來自宜蘭在地，像是南山的高山高麗菜就是許多知名餐廳指定用料，而且外觀也很完整漂亮。其它像是多種的蔬菜鮮菇、丸餃豆腐等，都是做好退冰處理再上架，以保證食材的品質及安全。

▲店家的豆皮、豬血糕、芋頭貢丸及花枝漿等，都是選用高檔等級，比較內行的饕客都會取用品嚐，不管是任何的鍋物湯底，搭配享用都很好吃！

飲料冰品

除了可樂汽水、咖啡冰沙及招牌茶飲之外，另外還有日本樂天LOTTE及泰果Mingo明果，總共十種不同口味的冰淇淋。我個人很喜歡他們的極品紅茶，可以喝的出芳香茶味；而冰品我推薦香草及榴槤，這些都是很好吃，而且也挺好挖的。

主食

除了六種不同的麵食之外，還有提供魯肉飯與牛肉壽喜燒（晚上限定），店家的米飯也煮得不錯，我特愛他們的油香潤滑滷肉汁味道，這跟外面老店販售的差不多，一般小碗可賣到35元左右，吃個五碗就快回本了。

沾醬

主打清爽風味的特調柴魚醬油，可依喜好添加蒜泥、青蔥、辣椒及黑醋等，若與芝麻醬一起搭也很不錯，讓品嚐鍋物之時，也有不同的口味變化。

六款風味鍋物推薦

這回享用的鍋物共有6種，分別為：燒酒爆炒烏骨雞鍋、蒜頭爆炒松阪豬鍋、 鮮奶起司＋活力豬五花肉鍋、麻辣＋牛小排鍋、酸白菜＋極品海鮮總匯鍋、柴魚昆布湯＋日本A5和牛鍋，這幾款都是這裡的人氣招牌。用餐時，店員也會推著載滿不同高湯的推車巡視，依照不同湯底進行補湯的動作，若有其它需求也會協助。

▲日本A5和牛肉片來自宮崎縣，本身油花很細膩，鮮切份量夠大片，而且口感香甜油潤。



▲美國PRIME牛小排肉的油脂比較豐富，很適合喜歡濃郁肉味口感的人，輕涮五分熟享用最佳。

▲澳洲板腱牛肉著重纖維口感，本身不管全熟半熟也都好吃，適合喜好原味或清淡食用者。

▲活力豬五花是鍋物百搭經典，其選用認證肉品讓人安心，而且厚薄適中有誠意，是來此的必嚐選項。

海鮮總匯拼盤

這份海鮮總匯拼盤超划算，多數食材來自於宜蘭蘇澳，裡頭有兩隻草蝦、兩隻白蝦、廣島生蠔、鮑魚、魚鰾、透抽、五塊鯛魚及八顆蛤蜊，內容真的很澎湃！讓喜歡吃海味食材的人，有個最佳的終極選擇，食材本身好吃也可為湯頭增鮮，並且份量擺盤也很誘人。

麻辣三拼

這道有鴨血、豆腐及大腸，這也是我個人的最愛，本身已經是熟食類，所以直接享用搭配米飯煮食吃很不賴，食材煮得很入味，而且口感特色鮮明，滑嫩鴨血及大塊豆腐，配上入口即化的大腸，真的很美味好吃，就連不敢吃辣的家人也很喜歡它的味道。

▲這回取用的老油條及蔬食吧食材都很好吃，一般拿個兩輪左右就已經飽到不行！

▲柴魚昆布湯鍋、酸白菜鍋、鮮奶起司鍋及麻辣鍋，都是大家平常較易接觸或享用的鍋底，價格也是偏經濟實惠高CP值。

▲越煮越有味，湯底本身也是可以喝的那種類型。

蒜頭爆炒松阪豬鍋

真的很大力推薦，以少量的黃金六兩肉來製作，真的是很棒的選擇。大量的蒜頭讓味道更香甜鮮美，而蛤蜊本身也增加湯頭的層次感；再搭配豆皮、南瓜及綠色蔬菜，嚐起來很有味並且具彈性的豬肉，也是讓人一吃難忘！

燒酒爆炒烏骨雞鍋

眾人都好評的燒酒爆炒烏骨雞鍋，可說是鎮店之王料理，本身採用帶骨高檔的母烏骨雞，讓低脂高蛋白的豐富營養食材。混入黑麻油、老薑片等一起混融爆炒，其炒製的過程會在後廚處理，其飄散的十多種藥膳香氣相當迷人，湯頭鮮美滋補，是讓人食指大動那彈牙風味。

心得

這回的鍋物品嚐，眾人吃得相當滿足，以90分鐘的時長來看，大伙們其實吃一個小時左右就已經快要七八分飽了，剩下的就是取甜點飲料休憩聊天，我們都很喜歡「和口田鍋物」選用較佳食材的堅持，不管是口味品質也很符合現代的喜好，並且地點環境也很好，讓吃完飯後的食客，還有許多地方可消化散步。

和口田鍋物

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路499號

電話：03－9615129

營業時間：11：30～21：30

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►九成體積塞滿餡料！晴光市場20元爆漿紅豆餅 蘿蔔絲口味最搶手

►登山客口耳相傳的美味！礁溪跑馬古道隱藏版潤餅香腸攤

►安排一趟火車輕旅行！港灣邊享用龜山島海景下午茶、漫遊樸實村落

