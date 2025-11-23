板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰城市夜景　一次喝遍台越泰式調酒

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

位於新北市新板特區的「Asia49亞洲料理及酒廊」在歲末寒冬之際，推出全新的「亞洲鍋物精選＆風味調酒」，讓饕客們可以在新北最高的200坪空中花園裡，享用11／1－12／31限時推出暖心鍋物；另外還有呈現不同風味的特調也是以亞洲為主題，讓迎接耶誕跨年的朋友們，有個很棒的享味選擇。

位置與環境

自2017年初次來此，這回已經是第三次的造訪；餐廳本身相鄰捷運板橋站3號出口旁，步行約莫十分鐘左右的步程，隔壁的大遠百也提供車位相當方便，可由入口搭乘快速電梯直上。

饕客首選

餐廳隸屬於「Mega50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，環境空間設計相當具有質感，是許多旅人饕客們的在地首選。

高空夜景

這回特意選擇在晚上前來，是因為二訪時是記錄很棒的晴朗高空美景；此行雖然陰雨綿綿，但在多色彩燈投射下，夜晚的戶外景緻也是十分亮眼醒目！外頭的投射燈也會將戶外座位區變化不同色彩，可惜晚上下雨不然就可多拍些氛圍照。

亞洲味特調

在近期，推出以亞洲風味旅程的主軸調酒，內容有含酒精和非酒精不同品項，內容包含台灣、香港、韓國、泰國與越南等共九款；調酒師Tom現年26歲入行5年，便曾躋身2022 Bar Leader Competition前20強，功力自然不在話下！這回品嚐四款不同特調，無酒精的有神蜜泡泡蛙、香茅鳳梨冰茶，含酒精的則是台式經典、泰風果語；我個人很推薦取香茅、鳳梨、芒果等食材混入蘭姆酒的「泰風果語」，風味很獨特有如品嚐芒果糯米飯的香濃甜蜜滋味。

菜單與價格

今年餐廳新增兩名生力軍，分別是泰國籍專任廚師王安妮、馬來西亞籍專任廚師林垠伸；他們專責烹製泰國和大馬的特色美食，原味呈現也貼近生活。

菜色豐富

菜餚的內容很豐富，來此用餐的饕客可依預算喜好做選擇，建議大約2至4人為佳；平均單人消費大約在500到800元左右，人多點餐會比較多樣化，而且組合品項很多！

適合朋友聚會

這回與友人聚餐真的是難得的機會，因為是平日的傍晚，所以早早就到現場，快速地點好餐再慢慢享用，餐廳營業到晚上十點半，所以就算小酌後也可趕上捷運離開。

美食與分享

泰式青木瓜沙拉

首先是前菜泰式青木瓜沙拉，在現場由服務人員現場製作，本身嚐起來口感清脆甜中帶辣，是很棒的開胃菜餚。

泰式蝦餅

很有意思的泰式蝦餅，造型看似像甜甜圈但是一嚐真的是彈牙的蝦餅內容，相當地有意思！本身酥脆的麵衣，沾著特調的果香酸甜醬，讓人一口接一口吃不停！

沙嗲雞肉串

我個人超愛的大馬經典沙嗲雞肉串，真是吮指回味無窮的好吃！本身採用可口的雞腿肉，佐上甜鹹香濃的堅果沙嗲醬汁，配上鮮蔬享用，是相當正宗的必點好料。

甲必丹咖哩豬棒棒腿

這道甲必丹咖哩豬棒棒腿也十分厲害，以帶骨豬腿肉佐香滑甜中帶辣的咖哩醬汁，嚐得出扎實的炙烤口感；而那黏附在上頭的咖哩，也是相當令人扒飯的美味。

泰式炒粿條佐炭烤大蝦

如果想點主食的話，除了香米飯之外，他們的泰式炒粿條佐炭烤大蝦我也很推薦！炙燒開背大蝦，搭配甜鹹油香的炒粿條，再混堅果辣椒碎，一吃就很上頭。裡頭的配料也不少，並且嚐起來十分涮嘴，吃得出大火炒鑊氣滋味，也是必嚐！

南洋叻沙牛腩鍋

這道南洋叻沙牛腩鍋我覺得很有趣，其實跟我想像中的椰奶叻沙不太一樣，是有點偏向藥膳香料湯頭的風格。裡頭的配菜很多，有些是熟悉的台灣火鍋料，但也有炸豆包在裡頭，算是偏向複合式的風味。我覺得裡頭的牛腩很厲害，它的油脂豐厚但入口軟爛，雖是南亞口味卻讓我想起了香港的牛腩煲；對於喜歡特色風味的人來說，是道很特別的鍋物料理。

金湯酸菜鱸魚鍋

頗受好評的金湯酸菜鱸魚鍋是許多人推薦的前三名，我個人也對它的味道很驚豔，跟在一流飯店嚐的味道完全不相上下！黃澄澄的湯頭除了酸不溜丟的滋味外，還有誘人胃口大開的辣味；細緻的鱸魚很新鮮沒有土味，配上特製酸白菜與配料，會讓人嚐完有身心舒暢的痛快感受呢！

黃金炸香蕉佐香草冰淇淋

飯後的甜品部分，當然也是來這裡的結尾經典選項，雖然提供的項目不多，但是喜歡的人不少。這回點的黃金炸香蕉佐香草冰淇淋，是大人小孩都喜歡的南洋風味；但我選的紫米椰香西米露佐香草冰淇淋更厲害，感覺是台灣混泰國的風味，綿密的口感配上冰涼的香甜很棒！他們的甜蜜香蘭珍多冰似乎也很讚，但已太飽所以只好放棄！

Asia 49亞洲料理及酒廊（Mega 50餐飲及宴會）

地址：新北市板橋區新站路16號49樓

電話：02－77059717

營業時間：平日11：30－15：00、18：00－22：30；假日11：30－22：30（下午茶14：00－17：30）

