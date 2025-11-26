獨特海味紅到國外！台北「綠藻干貝水餃」　老饕吃法必配辣渣油

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家位於台北市濟南路上的「巧之味水餃」，是在地知名排隊人氣店家；其主打綠藻干貝水餃富盛名，並且還有提供網購宅配的服務。印象中，我來這家店用餐算是很早，與以馬內利鮮魚湯距離也不遠，平價不貴這回再訪算是回味的。

內用外帶排隊都人潮滿滿

時間越近來人的越多，但也有不少國外觀光客前來，當天還遇到插隊的，實在無語。開店前，店家將一包包的冷凍水餃送至店內，不過我也發現有現包的水餃製作；個人比較愛買台大阿玉水餃與公館大吉利元寶水餃，比較實惠好吃。

內用環境

店家內部空間不算很大，座位已經算是設計得很極致緊窄，並且以透明隔板做區隔；用餐的流程採半自助式，先填單點菜至用畢再付款，餐具與醬料皆為自取。

▲醬料區與小菜區是併列，調料以台南有名的東成醬油為主。

▲小菜則以塑膠盒裝，份量價格合理，應該是方便快吃外帶。

菜單

▲內用水餃有韭菜、高麗菜、干貝三項，搭配兩種湯與小菜，平均單人消費約在150元至200元左右。

▲如果是買冷凍宅配的話，則多了素餃與玉米兩種。

餐點介紹

當中，它們的招牌水餃是混合韭菜、高麗菜兩種，以單價而言算貴一點但可接受。用餐日我點了五顆干貝餃及十顆招牌餃，再搭配一碗酸辣湯，沒有點小菜吃；沾醬我調配了四種，但我個人覺得辣椒醬油及辣渣油較搭，胡椒白醋適合清爽口味。

▲餃皮較厚實有筋道，不算很軟綿但是會讓人吃飽。

▲他們的酸辣湯真的一點不酸也不辣，但35元配料算多沒啥肉，有點像大滷湯。

▲招牌水餃兩種我覺得嚐起來算普通，內餡稱不上飽滿但夠新鮮，韭菜餡會比高麗菜餡要好吃。

干貝水餃

出名的干貝水餃採用綠藻皮去製作，以前採訪「Hi-Q鱻食」時，也是運用褐藻製作料理，但內容沒有水餃這個品項，不過我有吃過菠菜餃皮的。內餡主要為豬肉、高麗菜和干貝，但我覺得裡頭的干貝，應該是類似珍珠貝的食材，以單價一顆9元來看並不貴，只是我還是偏愛傳統像蝦仁水餃的內容多些。

巧之味水餃 濟南店

地址：台北市中正區濟南路二段6號

電話：02－23214693

時間：11：00－21：00（周日公休）

