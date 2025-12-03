永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家新北永和樂華夜市的「嘉味仙麻油雞腿庫飯」我吃了好久，也是少數可以一次吃到腿庫飯和麻油雞的店家。從傍晚開始營業，是許多打工人下班後的晚餐宵夜，雖然是偏吃粗飽的內用外送小吃店，不過開到凌晨兩點且店主個性很好，也是在地人懷念的記憶。

▲店家對面是錢櫃KTV，早期和同事夜唱後會來這裡或對面熱炒店吃宵夜，以前是位阿姨在經營，現在由兒子接班。

▲最初用餐時，門口的燈籠滷味都還沒有開賣，簡單的紅底白字招牌很醒目，在用餐時段來買便當的人不少。

▲店家在門口與室內分設一台點餐機，沒想到麻油雞腿居然開店就售罄了。

▲最後點了腿庫飯加蛋及麻油豬肝湯來吃，付款結帳取單交給店家後，等上菜用餐就可以。

▲以價格而言，沒有提供發票我覺得算是偏高，平均單人消費100～200元左右。

▲醬料為自取有提供辣椒醬油及辣椒醬兩種，基本上做焢肉腿庫的店家都會有自家的沾醬。

▲因為我是第一組客人，所以沒多久就上菜了。

▲加麻油和加酒的麻油豬肝味道聞著很香，湯頭偏鹹了點，但麻油味道很足而且湯可續；薄切豬肝口感略柴有點可惜，以前吃的雞腿很大呢！

▲腿庫飯較能滿足我的胃，除了切片的帶皮腿庫肉很有彈性，沾辣椒醬油吃很美味，裡頭的油豆腐和筍絲也頗到位，非常下飯。

嘉味仙麻油雞腿庫飯

地址：新北市永和區永平路2號

電話：0921－875317

營業時間：17：00～02：00（周二公休）

