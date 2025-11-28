ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

知名的「波記私宅打邊爐」我總共造訪兩次，一次是在歇業的長安東路店，而這回則是在東區敦化店；以早期懷舊的香港風情裝潢，搭配港式的湯頭食材，在台北是很有名的火鍋店。廣東香港人稱涮煮為「打」，而原為「打甂爐」之意其實就是圍著吃鍋的動作，因店家位於二樓住宅裡，所以就以店主加環境命名。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

交通＆環境
從捷運忠孝敦化站步行大約十分鐘，本身位於巷弄內的住宅裡，一樓是庭院酒吧而入口側邊有個閃亮的招牌很好認；除了假日外，店家是越晚生意越好的類型。穿過酒吧會有一個通往二樓餐廳階梯鐵門，上頭就寫著店家的名字，入內後可以看到滿滿的港式招牌及畫報。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲對於出生在19世紀中後期的人來說，這樣的環境應該不會太陌生，雖然內部空間有點窄擠，但老香港也真的就是這個風格。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲只是沒有太多的擺設，只有人聲鼎沸、此起彼落的吆喝聲。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

菜單價位
店主波哥是半個香港人，他以台灣為家從事餐廳，除了打邊爐之外也經營茶餐廳，所以順應台灣的用餐風格模式，除了開放式座位之外，也有設置包廂空間座位。在這裡，最棒的打卡座就是店家招牌的大圓桌，感覺很有港片社團的氣勢！

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

心得分享
看了一下菜單價格其實滿合理的，以湯頭計算搭食材配料，每人用餐約莫在1000～1500元左右，現金刷卡及支付都可以，如果想要合理分攤的話，最好是4～8人一起享用為佳。除了常駐菜之外也有預約菜色，不過店家人力有限，所以急著吃的話要有點耐心。現今除了菜單裡的六種湯頭外，近期新加入老罈酸菜鍋，據說也得到不少好評！

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

湯頭
我選擇了澳門主廚秘製沙嗲鍋及青醬椒麻鍋，沙嗲鍋是越煮越濃厚的滋味，你可以想像成澳門沙茶魚蛋的火鍋版，湯頭微甜但香氣誘人，用來煮海鮮肉食我覺得都很不錯；而椒麻鍋是小辣但不刺激，風味不似青花椒那麼重，是略麻偏香的風格，放青菜丸餃或是海鮮也都很合拍。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲因為是第一組客人，所以出餐速度其實也滿快的，而且服務員手腳俐落，對長輩也很好。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

飲料
這回特別點了四款滿多人選的品項，分別是同列第一名的絲襪奶茶與鹹檸樂，再來便是凍檸茶與鹹檸七，第一名兩杯我都滿推的，唯有奶茶較無澀味，不是採那種反覆拉的絲襪奶茶味道。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

沙皮狗冰淇淋
因為Ｗ爸是本月壽星，所以店家還招待了沙皮狗冰淇淋，它是巧克力口味的很好吃；當天被分切後，我還留了屁股的位置拍照，香港的雪糕車也很令人懷念！

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

招牌前菜
滷水與炸物是招牌前菜，尤其是碩大扎實的滷雞腳、口感十足的滷花生，以及鹹香入味的四川小酥肉，都是相當受到好評，也是很適合下酒的開胃菜餚。港式滷水與台灣滷味不同之處，就在熬滷的內容組成不同，港式顏色大多較深，而台灣則較偏淡，另外就是煮法也有點不一樣，像這雞腳口感是較需咀嚼的。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

小酥肉
是偏重口的類型，嚐起來很咔滋脆，但會發現沒有什麼肉汁，會有點像在吃炸熏肉的感覺，屬於水份略少但是容易令人忍不住一口接一口，適合配酒。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

主食
雞滷飯、波記椒麻麵及搭配鍋物的出前一丁（泡麵）都是主推！雞滷飯的食材層次分明，跟台味風格差不了多少；而椒麻麵我很喜歡，它選用鍛緞帶麵配上辣泡菜與皮蛋，再以椒麻醬攪拌品嚐，辣度算是挺高的要趁熱吃；至於泡麵是為了吸附湯汁，讓裡頭的精華可以盡情享用，而且口感佳也很耐煮。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

青菜
我點了綜合菜盤及家人愛吃的娃娃菜、水果玉米；綜合菜盤裡有青江菜、花椰菜、高麗菜、香菇、金針菇等，以量而言我覺得中規中矩，加點的好吃。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

火鍋料
凍豆腐、老油條都是基本款，懂吃的老饕會點響鈴卷，絕對要點來嚐嚐；只需要在滾湯裡輕涮三秒，那如絹帛的口感風味，不沾醬就很美味。手工丸餃是波記經典中的經典，是自製、非現成的火鍋料。如果不知道點什麼的話，那麼手工鮮蝦漿燒賣、香菜豬肉丸、酸白菜豬肉丸及鳳城水餃都是必嚐的初選。

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

牛三寶
牛肚、牛筋、大腸頭是白滷的類型，本身特點是較厚實而且各具不同的彈性口感，它們也是火鍋餐廳裡的常客。我覺得除了本身處理的很到位及切口分明之外，它們的口感在鍋煮之後，依然柔嫩可口，我個人覺得三款都很好吃，很適合搭配湯泡麵一同品嚐，真的很享受！

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

松阪豬肉、沙朗牛肉、海鮮拼盤（小份）
這個部分我覺得重點在於新鮮兩字，肉是鮮切肉而非預切冷凍，而海鮮裡的厚魚片、大蝦、干貝與鮮鮑都很實在，只需要注意烹煮的火候和時間即可，真的好吃夠頂！

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

波記私宅打邊爐

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷46號2樓
電話：02－87735279
營業時間：17：30～22：00（周日公休）

▲▼台北忠孝敦化站復古港式火鍋「波記私宅打邊爐」，手工丸餃與招牌菜。（圖／部落客WISELY提供）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

九成體積塞滿餡料！晴光市場20元爆漿紅豆餅　蘿蔔絲口味最搶手
登山客口耳相傳的美味！礁溪跑馬古道隱藏版潤餅香腸攤
安排一趟火車輕旅行！港灣邊享用龜山島海景下午茶、漫遊樸實村落

關鍵字： 波記私宅打邊爐 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【香港加油】宏福苑惡火燒毀社區...居民連夜捐物資

推薦閱讀

90多歲嬤親手料理！樸實台式棚攤蘊藏40年老味道　新店隱藏美食

90多歲嬤親手料理！樸實台式棚攤蘊藏40年老味道　新店隱藏美食

萬華60年油飯店封存老台北滋味！飯粒顆顆油亮飽滿＋必淋秘製醬

萬華60年油飯店封存老台北滋味！飯粒顆顆油亮飽滿＋必淋秘製醬

米其林一星高空下午茶！坐落微風南山46樓、嘗鮮芒果冷麵琴酒冰

米其林一星高空下午茶！坐落微風南山46樓、嘗鮮芒果冷麵琴酒冰

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」　隱身景美夜市只賣50元

礁溪溫泉燈花季4大燈海今起開跑

礁溪溫泉燈花季4大燈海今起開跑

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

開箱澳門必住無邊際泳池酒店

開箱澳門必住無邊際泳池酒店

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

嘉義「洋房Villa」開箱！

嘉義「洋房Villa」開箱！

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

南投「8千坪粉紅山丘」百元拍到飽

士林官邸菊展13萬盆花、竹編裝置開箱

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

古亭40年老味道開攤秒排隊！

星野集團明年新增3溫泉旅館亮點公開

台北「13萬盆花海」在中正河濱公園

「先喝道」開出發票特獎！幸運兒花95元買2杯就中200萬

「Orchid蘭」餐廳只營業到明年1月底

熱門行程

最新新聞更多

礁溪溫泉燈花季4大燈海今起開跑

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

開箱澳門必住無邊際泳池酒店

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

嘉義「洋房Villa」開箱！

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

台南「藍晒圖聖誕小鎮」本周六登場

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366