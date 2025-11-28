東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

知名的「波記私宅打邊爐」我總共造訪兩次，一次是在歇業的長安東路店，而這回則是在東區敦化店；以早期懷舊的香港風情裝潢，搭配港式的湯頭食材，在台北是很有名的火鍋店。廣東香港人稱涮煮為「打」，而原為「打甂爐」之意其實就是圍著吃鍋的動作，因店家位於二樓住宅裡，所以就以店主加環境命名。

交通＆環境

從捷運忠孝敦化站步行大約十分鐘，本身位於巷弄內的住宅裡，一樓是庭院酒吧而入口側邊有個閃亮的招牌很好認；除了假日外，店家是越晚生意越好的類型。穿過酒吧會有一個通往二樓餐廳階梯鐵門，上頭就寫著店家的名字，入內後可以看到滿滿的港式招牌及畫報。

▲對於出生在19世紀中後期的人來說，這樣的環境應該不會太陌生，雖然內部空間有點窄擠，但老香港也真的就是這個風格。

▲只是沒有太多的擺設，只有人聲鼎沸、此起彼落的吆喝聲。

菜單價位

店主波哥是半個香港人，他以台灣為家從事餐廳，除了打邊爐之外也經營茶餐廳，所以順應台灣的用餐風格模式，除了開放式座位之外，也有設置包廂空間座位。在這裡，最棒的打卡座就是店家招牌的大圓桌，感覺很有港片社團的氣勢！

心得分享

看了一下菜單價格其實滿合理的，以湯頭計算搭食材配料，每人用餐約莫在1000～1500元左右，現金刷卡及支付都可以，如果想要合理分攤的話，最好是4～8人一起享用為佳。除了常駐菜之外也有預約菜色，不過店家人力有限，所以急著吃的話要有點耐心。現今除了菜單裡的六種湯頭外，近期新加入老罈酸菜鍋，據說也得到不少好評！

湯頭

我選擇了澳門主廚秘製沙嗲鍋及青醬椒麻鍋，沙嗲鍋是越煮越濃厚的滋味，你可以想像成澳門沙茶魚蛋的火鍋版，湯頭微甜但香氣誘人，用來煮海鮮肉食我覺得都很不錯；而椒麻鍋是小辣但不刺激，風味不似青花椒那麼重，是略麻偏香的風格，放青菜丸餃或是海鮮也都很合拍。

▲因為是第一組客人，所以出餐速度其實也滿快的，而且服務員手腳俐落，對長輩也很好。

飲料

這回特別點了四款滿多人選的品項，分別是同列第一名的絲襪奶茶與鹹檸樂，再來便是凍檸茶與鹹檸七，第一名兩杯我都滿推的，唯有奶茶較無澀味，不是採那種反覆拉的絲襪奶茶味道。

沙皮狗冰淇淋

因為Ｗ爸是本月壽星，所以店家還招待了沙皮狗冰淇淋，它是巧克力口味的很好吃；當天被分切後，我還留了屁股的位置拍照，香港的雪糕車也很令人懷念！

招牌前菜

滷水與炸物是招牌前菜，尤其是碩大扎實的滷雞腳、口感十足的滷花生，以及鹹香入味的四川小酥肉，都是相當受到好評，也是很適合下酒的開胃菜餚。港式滷水與台灣滷味不同之處，就在熬滷的內容組成不同，港式顏色大多較深，而台灣則較偏淡，另外就是煮法也有點不一樣，像這雞腳口感是較需咀嚼的。

小酥肉

是偏重口的類型，嚐起來很咔滋脆，但會發現沒有什麼肉汁，會有點像在吃炸熏肉的感覺，屬於水份略少但是容易令人忍不住一口接一口，適合配酒。

主食

雞滷飯、波記椒麻麵及搭配鍋物的出前一丁（泡麵）都是主推！雞滷飯的食材層次分明，跟台味風格差不了多少；而椒麻麵我很喜歡，它選用鍛緞帶麵配上辣泡菜與皮蛋，再以椒麻醬攪拌品嚐，辣度算是挺高的要趁熱吃；至於泡麵是為了吸附湯汁，讓裡頭的精華可以盡情享用，而且口感佳也很耐煮。

青菜

我點了綜合菜盤及家人愛吃的娃娃菜、水果玉米；綜合菜盤裡有青江菜、花椰菜、高麗菜、香菇、金針菇等，以量而言我覺得中規中矩，加點的好吃。

火鍋料

凍豆腐、老油條都是基本款，懂吃的老饕會點響鈴卷，絕對要點來嚐嚐；只需要在滾湯裡輕涮三秒，那如絹帛的口感風味，不沾醬就很美味。手工丸餃是波記經典中的經典，是自製、非現成的火鍋料。如果不知道點什麼的話，那麼手工鮮蝦漿燒賣、香菜豬肉丸、酸白菜豬肉丸及鳳城水餃都是必嚐的初選。

牛三寶

牛肚、牛筋、大腸頭是白滷的類型，本身特點是較厚實而且各具不同的彈性口感，它們也是火鍋餐廳裡的常客。我覺得除了本身處理的很到位及切口分明之外，它們的口感在鍋煮之後，依然柔嫩可口，我個人覺得三款都很好吃，很適合搭配湯泡麵一同品嚐，真的很享受！

松阪豬肉、沙朗牛肉、海鮮拼盤（小份）

這個部分我覺得重點在於新鮮兩字，肉是鮮切肉而非預切冷凍，而海鮮裡的厚魚片、大蝦、干貝與鮮鮑都很實在，只需要注意烹煮的火候和時間即可，真的好吃夠頂！

波記私宅打邊爐

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷46號2樓

電話：02－87735279

營業時間：17：30～22：00（周日公休）

