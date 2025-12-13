ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手工切丁入口即化！米其林欽點高雄65年肉燥飯　必加流汁鴨蛋包

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

早前雖然吃過不少美味的高雄肉燥飯，但老覺得台北的滷肉飯略勝一籌，固然這中間夾著身為北部人的偏見。但從前金肉燥飯開始，我要說高雄肉燥飯半點不輸北部的滷肉飯。米其林也好，65年老店也罷，前金肉燥飯名不虛傳，結論是鴨蛋包濃郁，肉燥油甜，飯也煮得相當好，這碗，一舉成為我心中高雄第一名肉燥飯。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲前金肉燥飯顧名思義就在前金區，離前金高捷站也不遠，對於靠大眾交通工具的觀光客，走路也只要3分鐘左右就能到。

米其林必比登推薦
說來第一次聽到「前金肉燥飯」的大名是來自高雄美食記者，說是他心中第一名肉燥飯，但我卻一直無緣一會。早前，他也介紹，甚至帶我吃過不少家肉燥飯，諸如同為米其林的「老店柏弘肉燥」，高雄十大肉燥飯的「錦田肉燥飯」、「弘記肉燥飯」等，甚至是「鴨肉珍」的鴨滷飯我都覺得不錯，但始終不如前金肉燥飯來的驚豔。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲據說以前只是一個攤子，現在的店面非常乾淨，也沒有異味。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲就連攤前都擦得乾乾淨淨，以小吃來說非常不容易。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲過往的經驗來看，高雄的消費早已不比台北低，前金的價格以台北來看算是正常，滷肉飯45元，好吧好像貴了一點點點點。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲餐攤上有一些小菜，看起來比較像是在包便當的菜，餐櫥同樣乾乾淨淨，看著就是舒服。

肉絲魚鬆飯45元
一上來看著肉燥的油亮，我心想這沒有不好吃的道理，但老實說我真吃不慣肉燥飯加肉鬆，但這一碗又加了肉絲的確蠻少見的。結果同樣的，不管是加肉絲或是肉鬆，對我來說都是可有可無，下次我就會單純點肉燥飯。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

鴨蛋包20元

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲是不是看起來簡單俐落多了，看起來就是一副討人喜歡的模樣。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

手工切丁的肉燥「入口即化」
這肉燥一如視覺所見只有皮和肥肉，那油帶點淡淡的鹹甜，不像有些南部的肉燥飯太甜容易膩口，這鴨蛋的蛋黃也許因為冷了，蛋黃的量少了些，但流在肥亮的肉燥上，那視覺邪惡直叫人口水連吞三四口。

這肉燥肥而不膩，香甜可口，鴨蛋包也的確加了不少分，最重要的是飯也煮得相當有水準，另外就是加了香菜也非常棒，不知道能不能加價多放一些。整體來說算是起跳、轉身和落水的水花都堪稱完美的一碗肉燥飯。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲流完蛋黃的鴨蛋包，單吃也是好吃，尤其是外邊半煎半炸的蛋渣，香酥得不得了，大概是我吃過的半熟蛋前三。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲不知道可不可以請店員現煎，我想美味度一定可以再提升不少倍。

魚皮湯45元

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

▲湯清爽，魚皮帶Q帶點皮下的肉甜，算是中規中矩的美味。

▲▼前金半熟鴨蛋包肉燥飯飄香65年。（圖／部落客小虎提供）

前金肉燥飯

地址：高雄市前金區大同二路26號
電話：07－2727263
營業時間：07：15－17：30（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►札幌味噌拉麵代表店！傳承一甲子濃厚湯頭　午夜依舊大排長龍
►深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤　飄香半世紀口味不變
►搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳　隱岐島義法料理800有找

關鍵字： 前金肉燥飯 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！北濱公路上隱藏版什錦麵

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！北濱公路上隱藏版什錦麵

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

米其林一星冰淇淋在台中！芭樂牛蒡甘草混搭口味刷新味蕾體驗

米其林一星冰淇淋在台中！芭樂牛蒡甘草混搭口味刷新味蕾體驗

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

北部露營車、溫泉飯店「指定日優惠」

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

中山站耶誕點燈「1km森林光廊」必逛

築間港點新品牌「喜辰」12/16試營運　

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

手搖飲雙12限定優惠　珍奶買1送1

熱門行程

最新新聞更多

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

入口即化！米其林欽點高雄65年肉燥飯

超市量販巧克力買1送1、聖誕IP禮盒登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366