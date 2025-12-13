手工切丁入口即化！米其林欽點高雄65年肉燥飯　必加流汁鴨蛋包

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

早前雖然吃過不少美味的高雄肉燥飯，但老覺得台北的滷肉飯略勝一籌，固然這中間夾著身為北部人的偏見。但從前金肉燥飯開始，我要說高雄肉燥飯半點不輸北部的滷肉飯。米其林也好，65年老店也罷，前金肉燥飯名不虛傳，結論是鴨蛋包濃郁，肉燥油甜，飯也煮得相當好，這碗，一舉成為我心中高雄第一名肉燥飯。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲前金肉燥飯顧名思義就在前金區，離前金高捷站也不遠，對於靠大眾交通工具的觀光客，走路也只要3分鐘左右就能到。

米其林必比登推薦

說來第一次聽到「前金肉燥飯」的大名是來自高雄美食記者，說是他心中第一名肉燥飯，但我卻一直無緣一會。早前，他也介紹，甚至帶我吃過不少家肉燥飯，諸如同為米其林的「老店柏弘肉燥」，高雄十大肉燥飯的「錦田肉燥飯」、「弘記肉燥飯」等，甚至是「鴨肉珍」的鴨滷飯我都覺得不錯，但始終不如前金肉燥飯來的驚豔。

▲據說以前只是一個攤子，現在的店面非常乾淨，也沒有異味。



▲就連攤前都擦得乾乾淨淨，以小吃來說非常不容易。





▲過往的經驗來看，高雄的消費早已不比台北低，前金的價格以台北來看算是正常，滷肉飯45元，好吧好像貴了一點點點點。

▲餐攤上有一些小菜，看起來比較像是在包便當的菜，餐櫥同樣乾乾淨淨，看著就是舒服。

肉絲魚鬆飯45元

一上來看著肉燥的油亮，我心想這沒有不好吃的道理，但老實說我真吃不慣肉燥飯加肉鬆，但這一碗又加了肉絲的確蠻少見的。結果同樣的，不管是加肉絲或是肉鬆，對我來說都是可有可無，下次我就會單純點肉燥飯。

鴨蛋包20元

▲是不是看起來簡單俐落多了，看起來就是一副討人喜歡的模樣。



手工切丁的肉燥「入口即化」

這肉燥一如視覺所見只有皮和肥肉，那油帶點淡淡的鹹甜，不像有些南部的肉燥飯太甜容易膩口，這鴨蛋的蛋黃也許因為冷了，蛋黃的量少了些，但流在肥亮的肉燥上，那視覺邪惡直叫人口水連吞三四口。

這肉燥肥而不膩，香甜可口，鴨蛋包也的確加了不少分，最重要的是飯也煮得相當有水準，另外就是加了香菜也非常棒，不知道能不能加價多放一些。整體來說算是起跳、轉身和落水的水花都堪稱完美的一碗肉燥飯。

▲流完蛋黃的鴨蛋包，單吃也是好吃，尤其是外邊半煎半炸的蛋渣，香酥得不得了，大概是我吃過的半熟蛋前三。

▲不知道可不可以請店員現煎，我想美味度一定可以再提升不少倍。



魚皮湯45元

▲湯清爽，魚皮帶Q帶點皮下的肉甜，算是中規中矩的美味。

前金肉燥飯

地址：高雄市前金區大同二路26號

電話：07－2727263

營業時間：07：15－17：30（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►札幌味噌拉麵代表店！傳承一甲子濃厚湯頭 午夜依舊大排長龍

►深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤 飄香半世紀口味不變

►搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳 隱岐島義法料理800有找