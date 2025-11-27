札幌味噌拉麵代表店！傳承一甲子濃厚湯頭　午夜依舊大排長龍

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

在札幌最負盛名的派系莫過於「すみれ」（純連），並且要說札幌的味噌拉麵也絕對繞不開這家已然創業一甲子的老店。今天，就讓小虎帶大家一起走進札幌味噌最大的派系始祖一嚐究竟。整體來說，比看起來不鹹不油，麵條非常好，雖說都是西山製造麵。

介紹

「 すみれ 中の島本店 」創業於1963年，而後1964年其二代正式以すみれ之名在札幌中の島開始響名號，但真正讓它發揚光大、開枝散葉的則是在1994年的新横浜ラーメン博物館出店。目前在札幌一共有三家店，位於薄野的すみれビル則是建於2002年，若你是住在薄野晚上出門覓食，一定會看到長長的人龍從二樓直下，而且一直持續到凌晨12點，第三家すみれ 札幌里塚店也有賣炒飯，且本店和薄野分店都有入選「札幌Tabelog拉麵百名店」。

▲順便說一下，大家認知的北海道味噌拉麵，其實是在1954年左右才開始，據說創始的是「味の三平」（米其林推薦＋tabelog百名店）。

Tabelog（食べログ）

Tabelog簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分、評論網頁（App），有一點像台灣人常看的Google評分。除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典。

▲進入App後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊。

這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出東京和大阪和北海道。以這篇為例點擊左邊的拉麵百名店，第一次點擊（すべて）選北海道，然後第二次點擊（すべて）可以更細分該縣更小的行政單元（札幌）便可得到你想吃的料理及當地入選的餐廳。

這個功能方便你快速找到你所處地區的Tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。

▲照片上的人龍算是少的，雖然一直往上排到二樓的入口，但幸好拉麵的翻桌率頗快，店家上麵的速度也不慢，所以不用等太久（通常半小時內）。

▲入門前先透過售票機點餐，老實說以拉麵來說1200日圓算是貴了，但還是那句話，這輩子也許就吃這一次，也不用太計較，特別一提的是，這裡有貼心的半碗，口味上就是味噌和醬油。

▲除了拉麵檯前16個位子外，裡面還有一個小包廂（兩張四人桌），算一算大概就20來人，但空間規劃不錯，雖然小擁擠卻井然有序。

▲牆上貼著老店的黑白照片，當然也掛著數不清的名人簽名，畢竟算得上是札幌拉麵名店中的名店。

▲醬油口味。

味噌口味

這湯就是地地道道的札幌味噌鹹香，而上面那一層保溫的油也是札幌拉麵的特色（因為天氣冷容易變涼），如果真不好鹹味，個人推薦一些給觀光客的連鎖拉麵店，通常會比較不油不鹹。這一碗雖然看起來很油，但入口卻還好，反而是濃厚的味噌香頗令我喜歡，雖然吃過一半後我也開始覺得有一點鹹膩，但大抵上我是喜歡的。

▲麵條是札幌拉麵的特色「中曲捲麵」，麵香、咬勁和吸湯能力都是一等一，不過，因為這麵吸了太多湯，會影響之後直接喝湯的動力，建議一開始先單純多喝幾口湯。

▲叉燒有兩大片，基本上偏瘦但軟嫩且肉甜、肉香兼而有之，即便我比較好油一點的叉燒，但還是覺得這兩分古早味叉燒頗為美味。

▲筍乾也是復古風，味道偏厚重，在嘴裡會有微微噴汁錯覺的滋潤，個人覺得是這一碗中調和鹹味的最佳選擇，並且有著我喜歡的筍乾爽脆。

▲另外就是這碗味噌的特色，裡面放了一兩粒餛飩，這家的餛飩皮相對厚了一點，有嘴裡也比較有存在感，肉餡則依舊沒有太多存在感。

すみれ（すみれ すすきの店）

地址：北海道札幌市中央区南3条西3－9－2 ピクシスビル2F

營業時間：17：30～00：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

