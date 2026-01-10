ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
青山連開7門市、鶴茶樓迎2家新店！　開幕日爽喝免費飲料

▲▼鶴茶樓鶴頂紅茶。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓於台南、高雄展店。（圖／鶴茶樓提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖控注意！「鶴茶樓」本月於台南、高雄開出2家門市，「青山-青茶專業製作」也預計新開7間店，並祭出限時飲品免費喝、全品項5折等優惠。

鶴茶樓台南善化中山店今日開幕，高雄崛江店則於1月17日登場，開幕當天下午1時至3時皆可免費喝指定飲品，包括鶴頂紅茶、綺夢那堤、藝伎紅茶任選，每人限領1杯，活動時段共限量200杯。

善化中山店
地址：台南市善化區中山路401號

高雄崛江店
地址：高雄市新興區新田路193號

▲▼青山-青茶專業製作。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山本月預計開出7家門市。（圖／青山-青茶專業製作提供）

另外，青山本月則一次開出7家新門市，「南京三民店」1月10日開幕，「台中靜宜店」1月11日、「鳳山青山店」1月17日、「桃園龍潭店」1月18日、「彰化員林店」1月24日、「台大公館店」1月25日、「中和員山店」1月31日。目前青山於全台已有44間門市。

新門市開幕限定優惠皆相同，首日來店可享「免費喝飲品1杯」，品項包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選，每人限領1杯；第2杯起享「全品項任選5折」，每人限購5杯。開幕第2至4日則推「全品項73折」，每人限購5杯。

南京三民店
地址：台北市松山區南京東路五段123巷15號

台中靜宜店
地址：台中市沙鹿區北勢東路517之2號

鳳山青山店
地址：高雄市鳳山區青年路2段358號

桃園龍潭店
地址：桃園市龍潭區東龍路221號

彰化員林店
地址：彰化縣員林市中山路一段773號

台大公館店
地址：台北市中正區羅斯福路四段24巷1號

中和員山店
地址：新北市中和區員山路210號

【無剎車撞分隔島】五楊高架白車車頭全毀　駕駛卡車內喪命

