ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地雷

▲▼京都車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都車站人潮熱絡。（資料照／記者蔡玟君攝）

網搜小組／許力方報導

台客「失格旅人」再現京都？有網友日前行經日本京都車站時，發現人潮聚集處就有一大坨行李箱就擺在電梯口，主人則已不知所蹤，箱上還大剌剌貼著標註「Taiwan」的貼紙，在台日本部落客為此發文解釋，暫放行李可能是日本人勉強可以接受的範圍，並揭密大多數日本人內心的「迷惑行為」地雷區。

網友去年12月10日透過「京都自由行究極攻略」社團發文，稱在京都車站人潮擁擠的3C量販店前，意外發現有10件大型行李箱堆放電梯口前，最前方行李上還貼著台灣國旗和「Taiwan」字樣的貼紙，相當顯眼，主人則已不知去向。原PO提醒社友注意自己的行為是否影響到他人，「當個合格的旅人」、「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

▲▼行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地雷。（圖／翻攝京都自由行究極攻略臉書社團）

▲行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格旅人。（圖／翻攝「京都自由行究極攻略」臉書社團）

對此，在台部落客、作家「日本人的歐吉桑」發文回應，推測行李堆放對日本人來說，應該在勉強可以接受的範圍，很少會生氣，但意見分歧可能很大。他特別說明，行李看得出來盡量整理、照顧周圍，「就算是沒有遵守禮儀的行為，給別人添麻煩，只要有整理和照顧的痕跡的話，日本人會接受。」照片中，行李箱經排列，所以對日本人來說「不一定算是迷惑行為」。

「臨時擺放的話，我相信應該很多日本人會接受.。」歐吉桑說，在日本社會要避免糾紛、順利旅遊，「整理整頓」的觀念非常有用。只要對方日本人知道有好好關心周圍環境、整理，不會發生麻煩，他反而覺得，拉著這麼多行李而店內逛街才可能是真正的迷惑行為吧。

關鍵字： 行李 失格旅人 台客 京都 日本人的歐吉桑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【無剎車撞分隔島】五楊高架白車車頭全毀　駕駛卡車內喪命

推薦閱讀

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

長田本庄軒台中首店1/13開幕

長田本庄軒台中首店1/13開幕

量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃

正值雲海旺季！嘉義5個必訪景點&美食

正值雲海旺季！嘉義5個必訪景點&美食

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

屏東185沿山公路雙層巴士啟航

屏東185沿山公路雙層巴士啟航

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大「我家牛排」插旗高雄

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

民生早午餐「荷包蛋賣140元」網嫌貴

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃

乾杯燒肉菜單降價「單點最低99元」

「魯蛋肉粽＋抓仔麵」40元就能飽足一頓

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

長田本庄軒台中首店1/13開幕

量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃

正值雲海旺季！嘉義5個必訪景點&美食

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366