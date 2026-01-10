行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地雷

▲京都車站人潮熱絡。（資料照／記者蔡玟君攝）



網搜小組／許力方報導

台客「失格旅人」再現京都？有網友日前行經日本京都車站時，發現人潮聚集處就有一大坨行李箱就擺在電梯口，主人則已不知所蹤，箱上還大剌剌貼著標註「Taiwan」的貼紙，在台日本部落客為此發文解釋，暫放行李可能是日本人勉強可以接受的範圍，並揭密大多數日本人內心的「迷惑行為」地雷區。

網友去年12月10日透過「京都自由行究極攻略」社團發文，稱在京都車站人潮擁擠的3C量販店前，意外發現有10件大型行李箱堆放電梯口前，最前方行李上還貼著台灣國旗和「Taiwan」字樣的貼紙，相當顯眼，主人則已不知去向。原PO提醒社友注意自己的行為是否影響到他人，「當個合格的旅人」、「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

▲行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格旅人。（圖／翻攝「京都自由行究極攻略」臉書社團）



對此，在台部落客、作家「日本人的歐吉桑」發文回應，推測行李堆放對日本人來說，應該在勉強可以接受的範圍，很少會生氣，但意見分歧可能很大。他特別說明，行李看得出來盡量整理、照顧周圍，「就算是沒有遵守禮儀的行為，給別人添麻煩，只要有整理和照顧的痕跡的話，日本人會接受。」照片中，行李箱經排列，所以對日本人來說「不一定算是迷惑行為」。

「臨時擺放的話，我相信應該很多日本人會接受.。」歐吉桑說，在日本社會要避免糾紛、順利旅遊，「整理整頓」的觀念非常有用。只要對方日本人知道有好好關心周圍環境、整理，不會發生麻煩，他反而覺得，拉著這麼多行李而店內逛街才可能是真正的迷惑行為吧。