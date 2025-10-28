ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！北濱公路上隱藏版什錦麵

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

一直以來都沒想過要專門寫一個「什錦麵」的專題——那就從這間每次只要我提到什錦麵，就有人會推薦的「秀蓮什錦麵」開始吧！飄香40餘年，結論是雖然味道不錯，但缺少明顯的鑊氣，除非你是徹底的什錦麵控，否則不必特地前往，尤其假日去更會等上許久。此外，店面是鐵皮屋，夏天炎熱時不建議前往，再加上婆婆一人掌廚，無法應付太多客人，若不耐久候，也請三思而行。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲位於台2線的北濱公路上，大約是在以前建基煤礦的入口，就在馬路邊上孤獨的存在

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲以前是許多礦工上下班吃的麵，後來礦工停了就成了開車往返基隆、宜蘭司機大哥的口袋名單，而後因為八斗子公園觀光的興起，加上網路媒體的播送，生意越來越好。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲交通方面沒開車的有兩個選擇，一是從基隆市搭巴士，二是瑞芳搭深澳鐵路，另外瑞芳也有1051號公車可搭，沿途的海景相當漂亮，在巴士上就可以一覽無遺。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲建基煤礦從日據時代的興起，一直到戰後由民間經營，當時開採的面積足有700公頃，一直到1987年收坑。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲上面的紅磚屋則是當時礦工的宿舍，據說最多時曾有2000多人在此以挖煤礦維生。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲基本上這裡就是一個路邊石牆鐵皮屋，用餐環境真的蠻簡陋的，木桌加上紅色塑膠椅，當然沒有冷氣，所以對於用餐環境比較講究，不耐熱的朋友千萬不要來。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲店裡只有一個婆婆和一個年輕女孩，婆婆負責煮麵，女孩負責備料、點餐。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

介紹
這裡沒菜單，就賣什錦麵，可湯可乾，另外也有基隆的咖哩炒麵，或是把麵換成米粉。入店後，年輕的妹妹會給你一張號碼牌，會依號點餐後，才交給婆婆煮，上麵時順便收錢。因為只有婆婆一人在煮，假日人多加上附近外帶，有時得等上一小時以上，不耐久候的也千萬別來。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲網路上看幾乎說好吃的都點咖哩炒麵，但我畢竟是為了什錦麵而來。要是我沒記錯，這一碗好像是100元，視覺上的料還蠻豐盛的。

什錦麵
第一口湯沒什麼特別的滋味，鑊氣也全然沒有，雖然我一直聽到火速鍋的「呼呼」聲，後來吃完後我在外面隔著窗戶看婆婆炒才明白，八成是因為生意忙，她一次炒很多碗，爆香的時間短又加太多之故。但雖說沒有鑊氣，但湯頭的味道還是鮮美的，一點海鮮的鮮和洋蔥的甜。基本上就是一碗中規中矩的什錦麵，沒有特別好吃，但也不至於不好吃，如果是我家附近，我應該也會偶爾來吃吃。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲麵條像是沒了鹼味的油麵，口感微微偏軟，但吸湯的功力不俗，也因為如此，這碗麵吃得我汗如雨下。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲海鮮方面有兩隻個頭不小的蝦子、份量不少的豬肝和花枝，三樣都有滋有味，也算得上好吃。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

▲豬肉絲算是蠻大塊，也給得不少，吃起來更是有滋有味，其他就是青菜、洋蔥等。

▲▼新北瑞芳美食「秀蓮什錦麵」！老礦坑人的滋味，北濱公路孤獨飄香40餘年。（圖／部落客小虎提供）

秀蓮什錦麵

地址：新北市瑞芳區建基路二段126號
電話：0916－768472
營業時間：08：30～14：30（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

關鍵字： 秀蓮什錦麵 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

