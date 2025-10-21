ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

不知不覺基隆老味道系列已然突破60家，整個基隆也分享了超過140家。但有趣的是我想寫的、記憶中的基隆老味道幾乎連一半都不到。這篇是藏在巷弄的隱藏版，但這陣子被不少老饕給挖了出來，據說藝人李易也有介紹，看來基隆乾麵就快要沒有「新鮮事」了。結論，乾麵、餛飩湯、白斬雞、黑白切都有中上的水準，即便每一樣都不是我心中的第一位，算是一家綜合評比都有80分的基隆乾麵店。隱藏版是豬腦湯，但想吃得早點來。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

古早味麵店
你要是在Google打古早味麵店，全台恐怕幾十家跑不掉，不過這家最近在基隆蠻紅的，所以打基隆古早味麵店應該八九不離十。總之，在仁愛市場的巷弄裡，斜對面是一家土地公廟，隔壁是也蠻紅的鍋貼店。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

巷裡小吃豐富多元
走進巷裡，如果是假日，你會看到兩排隊伍，一邊是排東霖煎餃，另一頭（靠土地公）才是排今天要介紹的「古早味麵店」。順便說一下，旁邊的「蔡逢時」老基隆人應該都知道，它是很有名的命理師，也兼收驚（台語），記得小時候只要生病不會好，就會被帶來這收驚，順便喝「符水」。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

60年老店
印象中小時候這一排很多小吃，也搞不清楚那家是賣什麼，但我要是沒記錯，這家本來應該是在土地公廟前的小攤，然後賣的好像也不是乾麵？結帳時問了忙著切菜的大哥，他說開了60年左右，他已經是第三代。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲除了乾麵、湯麵外，這裡也有基隆常見的冬粉，另外招牌是枸杞豬腦湯，除了基隆的標配餛飩湯外。

細麵
基隆的麵店除了基隆廣東麵外，多數會有另一種麵，我們稱之為「細麵」，這種麵如果當天沒賣完，通常會做成油麵（以前那種帶鹼味的油麵），而廣東麵有時會作成麵乾（乾燥麵，就像現在超市可以買到的那種）。當然，我是指以前。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

小菜
一般來說基隆的乾麵店也會有一些黑白切，如豬心、豬舌、粉肝、生腸、軟管、豬肚帶、嘴巴肉、豬肝渣、五花肉等等等，當然也少不了基隆名物吉古拉和鯊魚煙。這家的黑白切算是選項蠻多的。最後，通常也都會有白斬雞。要說基隆的白斬雞，個人覺得跟乾麵一樣冠絕全台。不服來戰！過陣子我來寫一篇，基隆十家乾麵、十家白斬雞。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

乾麵
基隆的乾麵通常你一撈就會聞到滿滿的油蔥香，這家的油蔥算是相當到地，淋得也蠻多的，最後是我最喜歡基隆的乾麵有加韭菜，當然也少不了豆芽，就這樣麵香、油蔥醬油香、韭菜、豆芽，邊拌邊吃也越吃越香，這便是基隆乾麵的特點，樸實無華卻又讓人意猶未盡。有些店家會有辣椒醬，但個人建議就算要加，也先嚐兩三口基隆的油蔥廣東乾麵。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餛飩湯
基隆的餛飩也是自成一格，又或者應該說是兩格。印象中小時候，小的我們管它是扁食，通常在麵店賣，而大的餛飩則在早餐店，通常和蔥油餅一起上桌。對，小的餛飩（扁食）配麵、大的餛飩配蔥油餅（基隆的蔥油餅，跟你們想得不一樣）。這家的餛飩（扁食）個頭略大，皮也厚一點，餡也多一點，吃起來相點飽嘴，湯頭以油蔥滋味的大骨湯為主。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

白斬雞
老闆看我一個人切了一人份，大約是後半的1／4，皮軟滑略帶甜潤，皮下的油質算是相當豐富也夠甜，肉偏軟滑順口，半點不會擱牙，套句我很常用來形容雞肉的台語：「肥軟啊肥軟」。算是我吃過基隆白斬雞中上水準。不過，應該會有一些老基隆人覺得這家的白斬雞水準，大概就是基隆的基本水平，隨便一家都一樣好吃。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

豬舌
豬舌算是切得蠻厚的，有一點長方條狀，爽脆微甜，咀嚼甜糯非常有水準，甚至比白斬雞還得我心。下次，應該可以把其他的都點上一輪。

▲▼基隆古早味麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

基隆古早味麵店

地址：基隆市仁愛區愛三路49巷30號
電話：0911－962602
營業時間：06：00－17：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林
►開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌
►只賣咖啡和最中冰淇淋就傳承百年！大阪「昭和風」懷舊喫茶店

關鍵字： 基隆古早味麵店 基隆美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

推薦閱讀

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

釜山NAVER4.8分烤肉開箱！烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

釜山NAVER4.8分烤肉開箱！烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟！藏身碎石土牆背後　還是寵物友善空間

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟！藏身碎石土牆背後　還是寵物友善空間

札幌50年喫茶店深藏地下車站　迷人復古氛圍必嘗帝王蟹腳三明治

札幌50年喫茶店深藏地下車站　迷人復古氛圍必嘗帝王蟹腳三明治

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲買1送1優惠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

「薰衣草森林Select北門驛」今開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366