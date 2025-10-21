筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

不知不覺基隆老味道系列已然突破60家，整個基隆也分享了超過140家。但有趣的是我想寫的、記憶中的基隆老味道幾乎連一半都不到。這篇是藏在巷弄的隱藏版，但這陣子被不少老饕給挖了出來，據說藝人李易也有介紹，看來基隆乾麵就快要沒有「新鮮事」了。結論，乾麵、餛飩湯、白斬雞、黑白切都有中上的水準，即便每一樣都不是我心中的第一位，算是一家綜合評比都有80分的基隆乾麵店。隱藏版是豬腦湯，但想吃得早點來。

古早味麵店

你要是在Google打古早味麵店，全台恐怕幾十家跑不掉，不過這家最近在基隆蠻紅的，所以打基隆古早味麵店應該八九不離十。總之，在仁愛市場的巷弄裡，斜對面是一家土地公廟，隔壁是也蠻紅的鍋貼店。

巷裡小吃豐富多元

走進巷裡，如果是假日，你會看到兩排隊伍，一邊是排東霖煎餃，另一頭（靠土地公）才是排今天要介紹的「古早味麵店」。順便說一下，旁邊的「蔡逢時」老基隆人應該都知道，它是很有名的命理師，也兼收驚（台語），記得小時候只要生病不會好，就會被帶來這收驚，順便喝「符水」。

60年老店

印象中小時候這一排很多小吃，也搞不清楚那家是賣什麼，但我要是沒記錯，這家本來應該是在土地公廟前的小攤，然後賣的好像也不是乾麵？結帳時問了忙著切菜的大哥，他說開了60年左右，他已經是第三代。

▲除了乾麵、湯麵外，這裡也有基隆常見的冬粉，另外招牌是枸杞豬腦湯，除了基隆的標配餛飩湯外。

細麵

基隆的麵店除了基隆廣東麵外，多數會有另一種麵，我們稱之為「細麵」，這種麵如果當天沒賣完，通常會做成油麵（以前那種帶鹼味的油麵），而廣東麵有時會作成麵乾（乾燥麵，就像現在超市可以買到的那種）。當然，我是指以前。

小菜

一般來說基隆的乾麵店也會有一些黑白切，如豬心、豬舌、粉肝、生腸、軟管、豬肚帶、嘴巴肉、豬肝渣、五花肉等等等，當然也少不了基隆名物吉古拉和鯊魚煙。這家的黑白切算是選項蠻多的。最後，通常也都會有白斬雞。要說基隆的白斬雞，個人覺得跟乾麵一樣冠絕全台。不服來戰！過陣子我來寫一篇，基隆十家乾麵、十家白斬雞。

乾麵

基隆的乾麵通常你一撈就會聞到滿滿的油蔥香，這家的油蔥算是相當到地，淋得也蠻多的，最後是我最喜歡基隆的乾麵有加韭菜，當然也少不了豆芽，就這樣麵香、油蔥醬油香、韭菜、豆芽，邊拌邊吃也越吃越香，這便是基隆乾麵的特點，樸實無華卻又讓人意猶未盡。有些店家會有辣椒醬，但個人建議就算要加，也先嚐兩三口基隆的油蔥廣東乾麵。

餛飩湯

基隆的餛飩也是自成一格，又或者應該說是兩格。印象中小時候，小的我們管它是扁食，通常在麵店賣，而大的餛飩則在早餐店，通常和蔥油餅一起上桌。對，小的餛飩（扁食）配麵、大的餛飩配蔥油餅（基隆的蔥油餅，跟你們想得不一樣）。這家的餛飩（扁食）個頭略大，皮也厚一點，餡也多一點，吃起來相點飽嘴，湯頭以油蔥滋味的大骨湯為主。

白斬雞

老闆看我一個人切了一人份，大約是後半的1／4，皮軟滑略帶甜潤，皮下的油質算是相當豐富也夠甜，肉偏軟滑順口，半點不會擱牙，套句我很常用來形容雞肉的台語：「肥軟啊肥軟」。算是我吃過基隆白斬雞中上水準。不過，應該會有一些老基隆人覺得這家的白斬雞水準，大概就是基隆的基本水平，隨便一家都一樣好吃。

豬舌

豬舌算是切得蠻厚的，有一點長方條狀，爽脆微甜，咀嚼甜糯非常有水準，甚至比白斬雞還得我心。下次，應該可以把其他的都點上一輪。

基隆古早味麵店

地址：基隆市仁愛區愛三路49巷30號

電話：0911－962602

營業時間：06：00－17：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》

