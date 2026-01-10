開箱峴港「全包式水療」海景度假村！體驗漂浮冥想、空中瑜珈

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

越南峴港一直都是我心中「最舒服的海邊度假城市」之一，而這次入住的「Fusion Resort & Villas Da Nang」更讓我把放鬆這件事推到極致。從踏進大廳那一刻開始，就是濃濃的度假味，蔚藍海岸跟徐徐海風吹來、整個節奏瞬間慢下來。Ocean View Pool Suite海景泳池套房空間超大、有客廳與私人泳池，自助式早餐多國料理吃到飽，KKday訂房專案包含下午茶、晚餐跟SPA按摩，只要一卡皮箱入住，輕鬆享受度假儀式感！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

特色

度假村位於越南峴港跟會安古鎮之間的海岸線上，為越南知名的Wellness品牌，是一間以全包式Spa（All－Spa Inclusive）為核心理念打造的五星級海景度假村。 度假村每間房型皆擁有寬敞的獨立空間與高質感設計，很適合情侶、親子家庭或好友旅行。

園區內設施包含露天戶外泳池、私人飯店海灘、瑜珈教室、健身房以及高評價的Maia Spa，度假村還有各式活動（如晨間瑜珈、空中瑜珈跟聲療等），是想好好享受海島假期的旅客非常值得考慮的住宿選擇。無論想放空、拍照、度蜜月、親子旅行，這裡都是峴港必來的度假天堂！

免費機場接送

度假村距離峴港國際機場約30分鐘車程，入住度假村的房客都有免費往返機場接送服務，我們從台北搭飛機到峴港只要2小時45分，一下飛機就看到度假村工作人員拿著牌子等候我們了。提供舒適的車型，一上車就提供礦泉水跟小餅乾，未免也太貼心了吧！

大廳環境

大廳是木質與白色為主調的通透空間，挑高設計讓人一進來就放鬆，提供迎賓飲品與毛巾，飯店人員英文流利且非常親切，清楚介紹早餐、房型與設施資訊。

打造自然度假風

整座度假村以白色＋木質＋綠植的自然風格打造，戶外有水景、棕櫚樹與大片草地，整體氛圍非常舒適，坐在大廳等待辦理入住的那幾分鐘，就已經感受到「度假模式開啟」。

房型介紹



Ocean View Pool Suite 海景泳池套房

我這次入住的是海景泳池套房，空間真的很寬敞約18坪，客廳成為我們最愛窩的地方，落地窗採光超美，一覽無遺的海景，整個空間我都好愛！

環境舒適

客房床墊軟硬度跟寢具舒適度都是一流，讓認床的我也能一覺好眠，而房間的空調也很舒適，來到這裡就能開啟愜意的度假模式。

咖啡零食

Mini吧有膠囊咖啡機跟Dilmah帝瑪茉莉綠茶茶包，冰箱內有提供飲料跟餅乾等等，第一次是免費的，衣櫃跟行李箱置放處採開放式設計。

▲衛浴空間採乾溼分離，最大亮點是有海景的視角，在這邊泡澡就能欣賞峴港絕美海景。

備品

備品有牙刷、牙膏、浴帽、梳子、刮鬍刀、棉花棒等等，很特別的是都是木頭材質，讓人覺得很有質感，沐浴用品是五星飯店專用澳洲APPELLES，提供洗髮精、沐浴精跟潤髮乳。

▲泡澡真的太享受，好適合情侶夫妻一同來創造美好回憶。

▲房型有附設戶外陽台，有提供戶外座椅，可以坐在這邊看海放空，享受假期的美好時光。

▲整體衛浴空間大、有浴缸，最重要的是私人泳池乾淨又好拍，完全是「想窩在房間一整天」的那種房型！

Pool Villa 別墅房型

另外度假村也有Villa別墅房型，從單臥室到五臥室Villa通通有，很適合家庭或朋友一同入住，而前往Villa房型，可以在飯店大廳叫車前往。

獨棟設計

這是Five Bedroom Beachfront Pool Villa房型，獨棟設計能保有個人隱私，戶外空間很適合跟家人朋友坐在這裡休憩乘涼，把握難得相聚的時光，一起留下美好的回憶。

空間寬敞

Villa空間大又質感滿分，自己一間就跟在台灣包棟一樣，好處就是有空間跟家人朋友相聚，還有泳池可以盡情玩水，親子家庭也很適合來這裡，大人可以盡情小酌暢聊，度過快樂的親子時光！

設施

戶外露天泳池

▲戶外露天泳池也是度假村人氣設施，視野開闊、很適合看夕陽，泳池邊也有漂亮的躺椅。

隨便拍都出片

度假村占地大、動線清楚，生態感十足，適合散步、拍照，白天是明亮的海島風，傍晚又變得很有氛圍感，輕輕鬆鬆就能拍到很像在雜誌裡的度假照片。

▲從泳池走幾步就能到海邊，清晨或日落時散步都非常舒服，這片海景真的太迷人！

MAIA Spa

Maia Spa主打「All Spa Inclusive（全包式水療）」概念，並非簡單的飯店附設Spa，而是一個將水療體驗融入度假核心的獨特模式，這次訂KKday住房專案，三天兩夜有包含一次SPA體驗，入住當天下午就立馬來預約！

提供多款療程

這裡環境安靜、氣味舒服，提供非常廣泛且多元的療程選擇，滿足不同客人的需求。從當地特色的越式按摩、泰式按摩、瑞典式按摩、熱石按摩，到深層組織按摩，以及各種身體磨砂、體膜、臉部護理服務等，應有盡有。

客製化問卷

服務人員會馬上奉上冰涼的茶水，接著會填寫簡單的問卷，詢問你的身體狀況、想加強的部位、避開的部位，以及選擇精油。

Maia 招牌放鬆療程

這次我選的是Maia招牌放鬆療程（Maia Signature Relaxing treatment）75分鐘，這個療程是做什麼的呢？它會從一個頌缽迎賓儀式開始，透過音波讓身體放鬆，再來躺下按摩時，按摩師將精油滴在水盆中，方便隨時吸嗅，透過嗅覺神經傳遞至大腦達到放鬆效果，除了能大大減輕壓力，也讓人感覺徹底被呵護、被寵愛，適合想要完全放鬆的人。

使用泰國奢華香氛

這裡使用的是泰國的頂級香氛保養品牌HARNN（涵庭）！它是泰國市佔率第一的奢華香氛保養品牌，在全球也享有盛譽，被譽為「把泰國高級 SPA 體驗帶回家」的夢幻品牌。

環境

我們順道參觀了這裡的環境，這裡配備了一系列水療設施，分別有附設瑜珈室、健身房、溫水室內泳池跟紅外線桑拿房等等。

全身心紓壓

「Maia Signature Relaxing treatment」號稱是這裡最招牌、最能讓人放鬆的體驗，我真的覺得名不虛傳，整個療程的設計就是一個字：舒服！她們的手法不是那種很痛、很深層的，反而是超級溫柔、細膩，但又能確實把你的緊繃感推開的那種。HARNN精油聞起來都很天然，香氣不會刺鼻，就是很舒服、很沉靜的味道。躺在那邊，伴隨著輕柔的音樂，我真的有好幾度都快睡著了。

頂級按摩享受

做完之後出來，喝上一杯溫熱的茶，本來覺得第一天剛下飛機，肩膀很硬、頭腦很緊繃的，做完瞬間覺得身體輕了半公斤，而且心情也變好好，那種被好好呵護、從內到外都感到放鬆的感覺，真的非常奢侈，完全就是頂級的享受！

早餐



▲早餐位在飯店的Fresh餐廳，這邊緊鄰戶外泳池，提供住客自助式早餐。

▲戶外區域也有用餐座位，呼吸新鮮空氣，讓美味早餐開啟美好的一天。

▲熟食區的選擇很多，連住兩天的我們對飯店早餐都是讚譽有加，因此即使再晚起，也要來起來吃早餐。

▲餐點選擇非常多樣，包含越南特色料理像是春捲、法國麵包等等，還有日式跟韓式料理，一早就能吃得很飽。

▲現做料理還有會安高樓麵跟越南河粉，一次品嚐道地越南美食。

多國料理

早餐種類每一項都精緻、有質感。吃得到現煎蛋料理、現煮越南河粉、越式、西式、日式跟韓式餐點都有，水果、麵包、沙拉、甜點都不錯，其中越南法國麵包跟春捲必吃！

▲現做料理還有會安高樓麵跟越南河粉，一次品嚐道地越南美食。

下午茶

這次的下午茶真的給了我們一個大大的驚喜！它的擺盤設計得好像精緻的禮盒一樣，而且甜點是以舒服的綠色系為主，光看就療癒，口味上甜鹹搭配得恰到好處，完全不會膩。再搭配沁涼爽口的康普茶，整個下午茶體驗讓我們備感窩心，能在房間裡優雅地品嚐甜點，真的超級享受。

晚餐

餐廳還有Char Grill House、Breeze Beach Club跟Biscuit，不想出門的話，在度假村的Char Grill House也能享用美味的午晚餐，白天可以欣賞漂亮海景，傍晚也超有氛圍感。

▲餐前提供開胃飲品跟氣泡水，沁涼口感讓人覺得很舒爽。

海風微微吹拂

餐廳氣氛舒服，坐戶外可以吹涼涼的海風，餐點調味清爽不油膩，甜點擺盤精緻又美味，如果不想出門覓食，直接在度假村吃也完全沒問題。

瑜珈課程

Morning Scent－Sand & Sound Bath

度假村每週都精心設計的免費的瑜珈課程，從清晨的「日出冥想」開啟寧靜的一天，接著透過「Fusion 瑜伽」或「Fusion 空中瑜伽」舒展筋骨，傍晚則在夕陽下享受「Fusion 日落瑜伽」的放鬆，最終以「頌缽音療」的溫柔頻率，引導進入深層的平靜與放鬆。

早起做瑜珈

這次我們一早就來參加「Morning Scent－Sand & Sound Bath」，由健康養生大師Sanjay Rawat老師帶領，Sanjay老師擁有超過十年豐富的瑜伽教學和養生實踐經驗，老師溫柔且講解清楚，很適合初學者，吹著海風做早晨瑜珈真的太舒服，絕對是值得早起的行程！

Fusion 空中瑜伽

適合比較有基礎的朋友，以前看別人玩覺得好美，但又有點怕怕的，沒想到親自體驗後，完全愛上！一開始Sanjay老師會指導我們怎麼運用吊布，慢慢地讓身體去習慣在空中，很有趣的是，吊布好像變成你身體的延伸一樣，讓很多平常很難做到的伸展，都變得輕鬆很多。我覺得我平常超硬的筋骨，在吊布的輔助下，居然能達到更深層的拉伸，整個背部和肩膀都感覺被徹底打開了，如果你也想挑戰看看不一樣的瑜伽，Fusion 空中瑜伽絕對是必試的體驗！

Floating & Sound Meditation

課程聽起來很夢幻，實際體驗真的很特別，跟一般的冥想完全不一樣，因為我們是在泳池內漂浮進行的，穿著泳衣在泳池裡舒服地躺著，身體被浮力棒溫柔地托住，不用出力就能完全漂浮起來，閉上眼睛感受身體與水的邊界逐漸模糊時，頌缽的聲音就開始了。

感受水波的氣息

感覺真的太特別了，頌缽的低沉、悠遠的聲音，透過空氣傳到耳朵，同時也透過水面傳到身體裡。水是最好的介質，感覺聲音的震動像水波一樣，溫柔地穿透全身，從腳底到頭頂，沒有一個地方遺漏。我感覺自己像是被聲音和水溫暖地包覆著，所有的雜念壓力，就隨著水波和聲音散開了，如果你想找一個能徹底放鬆身心，讓大腦完全休息的體驗，這個「Floating & Sound Meditation」很推薦來體驗看看。

住宿心得

三天兩夜真的太好玩又放鬆，主打純度假的五星級度假村，喜歡放空、喜歡海景、喜歡Villa空間感、喜歡Spa的旅客一定會愛上。我個人最喜歡的三大亮點：房間就有私人泳池，空間寬敞又有質感，Spa跟瑜珈體驗讓身心超放鬆，度假村氣氛療癒、安靜、很有海島度假味，如果你正在找峴港質感好、放鬆度高的住宿，這間真的會讓人想再來一次！

Fusion Resort & Villas Da Nang

地 址：Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000越南

入住＆退房時間：15：00／12：00

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！享受拉丁爵士樂＋啤酒喝到飽

►曼谷「Buffet天花板」菜色亮點＆預約方式 還有焗烤龍蝦現點現做

►曼谷最省心夜遊行程！人妖秀＆逛夜市一站滿足 順遊侏羅紀世界展