ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤　飄香半世紀口味不變

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

今天分享這家算是失而復得的50年老店，一度以為是婆婆年紀大了已經收攤，後來才知道小時候常吃的「東和大樓炸粿」，原來是搬到巷子裡面去了。阿嬤的臉居然和我印象中的一樣，買了龍鳳腿、炸米糕、蘿蔔糕，吃了幾口後發現，原來我懷念的是基隆炸粿特有蒜頭醬油（加辣）的滋味，慶幸阿嬤還在，我記憶中的基隆老店也大多都還在，繼續朝基隆一百家老店前進。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

東和大樓
這裡對於觀光客應該相對十分陌生，但對於老基隆人而言絕對是抹滅不了的記憶，曾是基隆除了火車站前最大的巴士轉運站，尤其是開往八堵、七堵，甚至是安樂社區、國家新城等地必停之處，同時因為近仁愛市場之故，許多來往基隆市區、市場採買的民眾都會聚集於此，也就造就附近曾經的繁盛一時，尤其是大華戲院還在的前後幾年。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲東和大樓建於民國49年，最特別的是它建在南榮河上的連棟式建築，最初只有兩層，但後來又一直加建到現在的模樣。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲雖然這裡已不像過往的繁榮，但大樓的巷內仍有許多小吃老店，宛如一座小型的美食迷宮。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲如果怕找不到路，可以從比較明顯的「世紀糕點」旁的巷子走進去，穿過東和大樓後左轉就能看到小小的攤子。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲轉過巷子遠遠就聞到那曾經熟悉不過的炸粿味，或者更正確的說法是那個抹在上面的辣椒醬油香甜。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲店裡賣的相對簡單，就是兒時記憶裡的炸粿、炸地瓜和特別懷念的炸米糕。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲點完後，婆婆會再炸一次，最後刷上三種不同的醬油膏（純醬油、大蒜醬油、辣椒醬油），我一度懷疑我是愛上這三種醬的混合味道。

龍鳳腿

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲這攤的龍鳳腿比一般的小一點，所以一串是20元，買五送一。味道也是我記憶中的味道，加上那三種混合涮上的甜鹹、微辣醬汁，真的太好吃了。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

炸米糕
反倒是最想念的炸米糕，好像有一點不太一樣，感覺少了印象中的軟糯，米糕的口感乾了一些，甜度也不如過往的喜愛。但這當然也有可能是自己的味覺變了也說不定，總之，有些食物吃的就是一個懷念，尤其是故鄉的小吃。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

炸蘿蔔糕
感覺好像也不太一樣，尤其是口感，倒是味道相差不遠，尤其是那我再三強調的三種醬混合之味的甜鹹辣。也許，那才是我真正思念的味道。

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

▲▼基隆隱藏版五十年美食「東和大樓龍鳳腿」！迷你龍鳳腿、炸米糕、炸蘿蔔糕。（圖／部落客小虎提供）

東和大樓龍鳳腿

地址：基隆市仁愛區崇安街67號
電話：0921－933138
營業時間：13：00～22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！北濱公路上隱藏版什錦麵
筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內
已連續5年入選米其林指南！坐落清邁古城區的泰北味餐酒館

關鍵字： 東和大樓炸粿 基隆美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【慶生變悲劇】闖紅燈過馬路！ 男子被轎車猛撞噴飛倒地

推薦閱讀

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

米其林一星冰淇淋在台中！芭樂牛蒡甘草混搭口味刷新味蕾體驗

米其林一星冰淇淋在台中！芭樂牛蒡甘草混搭口味刷新味蕾體驗

豬腸湯＋豆菜麵40元解決一餐！新營隱藏版早餐店　還能無限續湯

豬腸湯＋豆菜麵40元解決一餐！新營隱藏版早餐店　還能無限續湯

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋　24小時營業隨時能解饞

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋　24小時營業隨時能解饞

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

公主遊輪「2026、2027優惠」一次看

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價

宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂

山下智久IG限動曬牛肉麵店家曝光

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

小田急「浪漫特快」將換新

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366