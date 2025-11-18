深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤　飄香半世紀口味不變

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

今天分享這家算是失而復得的50年老店，一度以為是婆婆年紀大了已經收攤，後來才知道小時候常吃的「東和大樓炸粿」，原來是搬到巷子裡面去了。阿嬤的臉居然和我印象中的一樣，買了龍鳳腿、炸米糕、蘿蔔糕，吃了幾口後發現，原來我懷念的是基隆炸粿特有蒜頭醬油（加辣）的滋味，慶幸阿嬤還在，我記憶中的基隆老店也大多都還在，繼續朝基隆一百家老店前進。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

東和大樓

這裡對於觀光客應該相對十分陌生，但對於老基隆人而言絕對是抹滅不了的記憶，曾是基隆除了火車站前最大的巴士轉運站，尤其是開往八堵、七堵，甚至是安樂社區、國家新城等地必停之處，同時因為近仁愛市場之故，許多來往基隆市區、市場採買的民眾都會聚集於此，也就造就附近曾經的繁盛一時，尤其是大華戲院還在的前後幾年。

▲東和大樓建於民國49年，最特別的是它建在南榮河上的連棟式建築，最初只有兩層，但後來又一直加建到現在的模樣。

▲雖然這裡已不像過往的繁榮，但大樓的巷內仍有許多小吃老店，宛如一座小型的美食迷宮。

▲如果怕找不到路，可以從比較明顯的「世紀糕點」旁的巷子走進去，穿過東和大樓後左轉就能看到小小的攤子。

▲轉過巷子遠遠就聞到那曾經熟悉不過的炸粿味，或者更正確的說法是那個抹在上面的辣椒醬油香甜。

▲店裡賣的相對簡單，就是兒時記憶裡的炸粿、炸地瓜和特別懷念的炸米糕。

▲點完後，婆婆會再炸一次，最後刷上三種不同的醬油膏（純醬油、大蒜醬油、辣椒醬油），我一度懷疑我是愛上這三種醬的混合味道。

龍鳳腿

▲這攤的龍鳳腿比一般的小一點，所以一串是20元，買五送一。味道也是我記憶中的味道，加上那三種混合涮上的甜鹹、微辣醬汁，真的太好吃了。

炸米糕

反倒是最想念的炸米糕，好像有一點不太一樣，感覺少了印象中的軟糯，米糕的口感乾了一些，甜度也不如過往的喜愛。但這當然也有可能是自己的味覺變了也說不定，總之，有些食物吃的就是一個懷念，尤其是故鄉的小吃。

炸蘿蔔糕

感覺好像也不太一樣，尤其是口感，倒是味道相差不遠，尤其是那我再三強調的三種醬混合之味的甜鹹辣。也許，那才是我真正思念的味道。

東和大樓龍鳳腿

地址：基隆市仁愛區崇安街67號

電話：0921－933138

營業時間：13：00～22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！北濱公路上隱藏版什錦麵

►筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

►已連續5年入選米其林指南！坐落清邁古城區的泰北味餐酒館