姓名、身分證字號對對碰　全台樂園景點免費入園優惠懶人包

▲小人國即日起至2026年2月15日推出「聖誕三重優惠」。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）

▲小人國。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年到來，全台多個樂園、景點都推出免費入園優惠，只要名字、身分證字號、生肖等符合條件，到現場出示證件，就可以免費玩，還有機會可以參觀最新農場景點。

▲小人國主題樂園。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）

▲小人國姓名對對碰優惠。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）

桃園　小人國

小人國表示，2026年1月5日至25日期間，不分平假日，姓名中含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」共22字中的任一字，只要出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，即可享免費入園。

此外，只要本人符合資格，同行親友每人490元，最多2人同享優惠價。即日起至1月25日前，至小人國官方粉絲專頁完成指定社群任務，還有機會抽中「2026年3月無限暢遊」資格，共送出5個名額。

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」試營運期間，樂園遊客免費體驗。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」試營運。（圖／業者提供）

台中　美樂地親子農場

台中麗寶樂園最新景點「美樂地親子農場」開始試營運，即日起至1月20日為止，只要購票進入麗寶樂園的民眾，即可免費參觀。

▲▼嘉義蓋婭莊園。（圖／蓋婭莊園提供）

▲蓋婭莊園。（圖／業者提供）

嘉義　蓋婭莊園

嘉義蓋婭莊園從即日起至1月31日期間，凡身分證設籍「台北、新北、基隆、南投」任一城市，或是身分證英文字母開頭為「A、F、Y、C、M」，出示身分證件正本，本人即可享免費入園優惠。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮　花蓮遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園即日起至3月1日為止推出「身騎海馬過三關」優惠，3個條件包括「身分證字號含0、2、6任兩碼」、「姓名中含遠、雄、海、洋、賀、馬、年任一字」、「生肖屬馬」，符合任1條件享線上購買門票優惠價699元，符合任2個條件則是299元，若3個條件均符合，入園時出示身分證件即可享本人免費入園。

