屏東「奇幻大津」打造魔幻光影瀑布！2月登場　每日限量1000人

▲▼2026「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府提供）

▲2026「奇幻大津」將於大津瀑布登場。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

備受期待的2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗強勢回歸活動將於2月3日至3月4日登場，活動期間每晚5點至9點於屏東高樹大津瀑布登場，門票於1月12日中午12點起於ibon售票系統開賣，邀請民眾走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。

屏東縣政府文化處表示，2026奇幻大津以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。

▲▼2026「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼2026「奇幻大津」結合光影藝術與自然，展現夜間魔幻之美。

▲▼2026「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府提供）

縣府表示，「奇幻大津」2024年農曆年初首次辦理即深獲好評，融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌。但在2024年10月因為颱風導致大津步道嚴重受損，2025年停辦一年。

▲▼2026「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府提供）

▲活動每天限量1000人入場。

經過長時間整建與生態復原，大津步道逐漸恢復美景，屏東縣政府也決定恢復舉辦「奇幻大津」活動。活動採購票制，每日限量1000人入場，線上800人、現場200人，每半小時一梯，共8梯次。凡完成購票並入場，即可獲得三款活動專屬好禮:包括馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」。

活動期間每周一公休，並於春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放；另規劃2月3日至2月5日「高樹鄉民搶先看」，邀請在地鄉親優先體驗。

關鍵字： 屏東旅遊 奇幻大津

