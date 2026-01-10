穿越400年前江戶時代！日本岡山「倉敷美觀地區」一日遊攻略

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

來日本岡山玩，一定要強調日本岡山，不然會以為是高雄岡山，想說怎麼沒有羊肉爐。總之來岡山一定會來「倉敷美觀地區」，是在地非常知名的觀光景點，我來這裡至少3次，每次來都有不一樣的感受！

除了能穿越400年前的江戶風時代，感受傳統日式風情的白牆古宅、川船遊還是巷弄老街以及美術館等，這裡還很好逛，很好買，很多好吃的小店。尤其是這裡有條「倉敷丹寧（牛仔布）街」，匯集了倉敷高品質牛仔褲與小物，還有藍色招牌丹寧冰淇淋、丹寧包子、丹寧珍珠奶茶等創意美食，外觀獨特吸睛！

▲雖然來過很多次，但好像第一次住在這裡，比較有閒情逸致的慢遊其中，雖然好像也是一直吃吃喝喝買買買。

商店傍晚就會關門

第一天來這裡的時間雖然已經晚了，但也因此可以感受一下倉敷美觀地區的日與夜，不過這裡的商店傍晚就紛紛關門，想逛街的人還是盡量早點過來比較好。

吉備糰子

雖然這家比較有名的「吉備糰子」，是一種和果子甜點或小吃，也是岡山很有名的伴手禮，但我們強推的是這家的醬油糰子，真的很Q很好吃，而且採用小豆島醬油跟羅臼產昆布調味，這家的醬油糰子甜甜鹹鹹的很好吃！真的不死鹹而且特別Q軟好吃，超推。

▲我也很愛吃的蕨餅，要不是懶得拿在手上，真的會忍不住狂買。

▲岡山在地的伴手禮這裡也有賣。

吉備糰子 廣榮堂本店

地址：日本倉敷市中央1－1－8

營業時間：09：00－18：00（周一公休）

▲倉敷川畔柳樹飄飄，白牆古宅間的小巷弄，看起來很有特色的老街也超好逛。

▲這時候天氣已經漸漸陰暗了起來。

▲已經打烊的「倉敷丹寧（牛仔布）街」。

手作り箸工房遊膳

這家是「寺子屋集團」下的日本雜貨店，主要是販賣各種精美筷子或陶製筷子放置架，還可以客製化刻上自己名字或朋友名字送對方，是很有紀念價值又實用的伴手禮。

▲這麼漂亮的碗還可以微波且不貴，所以我沒有買筷子，反而買了這家的碗。

手作り箸工房遊膳倉敷店

地址：岡山県倉敷市中央1丁目10－12

營業時間：09：30－17：30

▲入夜後，店家紛紛點燈，更有一種緩慢且悠閒的獨特日式風情。

▲剛好正在舉辦日本遺產節活動。

▲倉敷常春藤廣場是由明治時代舊紡織工廠改建，復古紅磚建築的外壁牆面爬滿了常春藤因此得名為「常春藤廣場」。

▲常春藤廣場的這家伴手禮店更大更好逛。

倉敷アイビースクエア（倉敷常春藤廣場）

地址：岡山県倉敷市本町7－2



倉敷可哥大飯店

來倉敷這麼多次，好像是第一次住在倉敷，以往都是匆匆來去，這次入住體驗感超好！因為交通方便以外，周邊生活圈也很齊全，有一種從古代穿越到城市的感覺，雖位於市區但鬧中取靜，日式暖木風格的房型裡，還有添加倉敷兒島的丹寧風裝潢特色。

四季彩料理 成一

岡山在地特色美食之一就是有故事的「翻轉壽司」，起源是過去備前岡山的藩主池田光正侯推行「膳食一湯一菜」的節約令，也就是所謂現代的「禁奢令」。而想要享用豪華美食的平民，只好想出這隱藏版吃法，將平平無奇的蛋絲壽司，檢查過後翻過來就變成豪華海鮮壽司，這所謂上有政策下有對策古今中外皆然！因此這樣的吃法流傳至今。

▲如果不是在地人帶，真的不知道這麼在地特色的餐點，有夠酷的。

四季彩料理 成一

地址：岡山県倉敷市阿知3－12－7

營業時間：11：30－14：00、17：00－22：00（周一公休）

懷舊復古街區

隔天一早吃完早餐後，繼續逛倉敷美觀，雖然天氣不是這麼理想，但還是很喜歡這裡的悠閒復古氛圍，昨晚是只能看人家關店，今天是直接一早來等人家開店。

▲一早真的沒什麼人潮，就連大原美術館都很清幽。

▲想搭船的話，這裡買票喔！

▲本來想搭船的我們，最後決定看別人搭就好啦！

▲這真的是很有趣的風景，一群觀光客拍著另外一群觀光客。

▲身為I人的我，最後選擇不搭船的原因是，被沿路觀光客狂拍真的有點尷尬。

▲不過身在其中，真的很有穿越感。

▲還遇到一對新人正在婚攝中。

▲不搭船的話，也可以選擇人力車繞一圈。

▲遇到打扮超融入這氛圍的夫婦，穿著日式傳統和服，而且人超好，願意讓我們拍照。

拉拉熊、角落小夥伴 丹寧屋

倉敷限定的牛仔褲拉拉熊跟角落生物必買！因為倉敷兒島是日本國產牛仔產地，以品質優良的丹寧產品而知名，所以時尚帥氣可愛的丹寧風拉拉熊跟角落生物在這裡買特別有意義。

▲不過來這裡荷包很容易失守，因為真的太可愛了啦！

▲丹寧風的拉拉熊真的好時尚可愛。

▲角落生物也可以很丹寧風。

▲倉敷限定穿牛仔褲的拉拉熊。

拉拉熊、角落小夥伴 丹寧屋（リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス倉敷店）

地址：岡山縣倉敷市中央1－10－10

時間：09：30－17：00

倉敷丹寧（牛仔布）街

這一條倉敷丹寧街真的必逛！太喜歡了。匯集了倉敷高品質牛仔褲與小物，還有藍色招牌丹寧冰淇淋、丹寧包子、丹寧珍珠奶茶等創意美食。

▲倉敷兒島地區是國產牛仔褲的發源地，這裡專賣兒島製造的牛仔產品以及牛仔配件，還有藍色牛仔風的食物！

▲看外型會覺得應該不怎麼好吃，但意外的還不錯吃欸。

▲真的藍到很像外星來的食物。

▲這裡真的好好買，喜歡牛仔風的衣服配件一定會很愛這裡，我也買了一件好喜歡的牛仔外套。

▲建議多留點時間在這裡，因為好逛到怕你時間不夠用。

倉敷美觀地區

地址：Central, Kurashiki, Okayama 710-0046日本

期間限定夜間點燈：4月至9月（日落至22：00）、10月至3月（日落至21：00）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

