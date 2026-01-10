穿越400年前江戶時代！日本岡山「倉敷美觀地區」一日遊攻略

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻
來日本岡山玩，一定要強調日本岡山，不然會以為是高雄岡山，想說怎麼沒有羊肉爐。總之來岡山一定會來「倉敷美觀地區」，是在地非常知名的觀光景點，我來這裡至少3次，每次來都有不一樣的感受！
除了能穿越400年前的江戶風時代，感受傳統日式風情的白牆古宅、川船遊還是巷弄老街以及美術館等，這裡還很好逛，很好買，很多好吃的小店。尤其是這裡有條「倉敷丹寧（牛仔布）街」，匯集了倉敷高品質牛仔褲與小物，還有藍色招牌丹寧冰淇淋、丹寧包子、丹寧珍珠奶茶等創意美食，外觀獨特吸睛！
▲雖然來過很多次，但好像第一次住在這裡，比較有閒情逸致的慢遊其中，雖然好像也是一直吃吃喝喝買買買。
商店傍晚就會關門
第一天來這裡的時間雖然已經晚了，但也因此可以感受一下倉敷美觀地區的日與夜，不過這裡的商店傍晚就紛紛關門，想逛街的人還是盡量早點過來比較好。
吉備糰子
雖然這家比較有名的「吉備糰子」，是一種和果子甜點或小吃，也是岡山很有名的伴手禮，但我們強推的是這家的醬油糰子，真的很Q很好吃，而且採用小豆島醬油跟羅臼產昆布調味，這家的醬油糰子甜甜鹹鹹的很好吃！真的不死鹹而且特別Q軟好吃，超推。
▲我也很愛吃的蕨餅，要不是懶得拿在手上，真的會忍不住狂買。
▲岡山在地的伴手禮這裡也有賣。
吉備糰子 廣榮堂本店
地址：日本倉敷市中央1－1－8
營業時間：09：00－18：00（周一公休）
▲倉敷川畔柳樹飄飄，白牆古宅間的小巷弄，看起來很有特色的老街也超好逛。
▲這時候天氣已經漸漸陰暗了起來。
▲已經打烊的「倉敷丹寧（牛仔布）街」。
手作り箸工房遊膳
這家是「寺子屋集團」下的日本雜貨店，主要是販賣各種精美筷子或陶製筷子放置架，還可以客製化刻上自己名字或朋友名字送對方，是很有紀念價值又實用的伴手禮。
▲這麼漂亮的碗還可以微波且不貴，所以我沒有買筷子，反而買了這家的碗。
手作り箸工房遊膳倉敷店
地址：岡山県倉敷市中央1丁目10－12
營業時間：09：30－17：30
▲入夜後，店家紛紛點燈，更有一種緩慢且悠閒的獨特日式風情。
▲剛好正在舉辦日本遺產節活動。
▲倉敷常春藤廣場是由明治時代舊紡織工廠改建，復古紅磚建築的外壁牆面爬滿了常春藤因此得名為「常春藤廣場」。
▲常春藤廣場的這家伴手禮店更大更好逛。
倉敷アイビースクエア（倉敷常春藤廣場）
地址：岡山県倉敷市本町7－2
倉敷可哥大飯店
來倉敷這麼多次，好像是第一次住在倉敷，以往都是匆匆來去，這次入住體驗感超好！因為交通方便以外，周邊生活圈也很齊全，有一種從古代穿越到城市的感覺，雖位於市區但鬧中取靜，日式暖木風格的房型裡，還有添加倉敷兒島的丹寧風裝潢特色。
四季彩料理 成一
岡山在地特色美食之一就是有故事的「翻轉壽司」，起源是過去備前岡山的藩主池田光正侯推行「膳食一湯一菜」的節約令，也就是所謂現代的「禁奢令」。而想要享用豪華美食的平民，只好想出這隱藏版吃法，將平平無奇的蛋絲壽司，檢查過後翻過來就變成豪華海鮮壽司，這所謂上有政策下有對策古今中外皆然！因此這樣的吃法流傳至今。
▲如果不是在地人帶，真的不知道這麼在地特色的餐點，有夠酷的。
四季彩料理 成一
地址：岡山県倉敷市阿知3－12－7
營業時間：11：30－14：00、17：00－22：00（周一公休）
懷舊復古街區
隔天一早吃完早餐後，繼續逛倉敷美觀，雖然天氣不是這麼理想，但還是很喜歡這裡的悠閒復古氛圍，昨晚是只能看人家關店，今天是直接一早來等人家開店。
▲一早真的沒什麼人潮，就連大原美術館都很清幽。
▲想搭船的話，這裡買票喔！
▲本來想搭船的我們，最後決定看別人搭就好啦！
▲這真的是很有趣的風景，一群觀光客拍著另外一群觀光客。
▲身為I人的我，最後選擇不搭船的原因是，被沿路觀光客狂拍真的有點尷尬。
▲不過身在其中，真的很有穿越感。
▲還遇到一對新人正在婚攝中。
▲不搭船的話，也可以選擇人力車繞一圈。
▲遇到打扮超融入這氛圍的夫婦，穿著日式傳統和服，而且人超好，願意讓我們拍照。
拉拉熊、角落小夥伴 丹寧屋
倉敷限定的牛仔褲拉拉熊跟角落生物必買！因為倉敷兒島是日本國產牛仔產地，以品質優良的丹寧產品而知名，所以時尚帥氣可愛的丹寧風拉拉熊跟角落生物在這裡買特別有意義。
▲不過來這裡荷包很容易失守，因為真的太可愛了啦！
▲丹寧風的拉拉熊真的好時尚可愛。
▲角落生物也可以很丹寧風。
▲倉敷限定穿牛仔褲的拉拉熊。
拉拉熊、角落小夥伴 丹寧屋（リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス倉敷店）
地址：岡山縣倉敷市中央1－10－10
時間：09：30－17：00
倉敷丹寧（牛仔布）街
這一條倉敷丹寧街真的必逛！太喜歡了。匯集了倉敷高品質牛仔褲與小物，還有藍色招牌丹寧冰淇淋、丹寧包子、丹寧珍珠奶茶等創意美食。
▲倉敷兒島地區是國產牛仔褲的發源地，這裡專賣兒島製造的牛仔產品以及牛仔配件，還有藍色牛仔風的食物！
▲看外型會覺得應該不怎麼好吃，但意外的還不錯吃欸。
▲真的藍到很像外星來的食物。
▲這裡真的好好買，喜歡牛仔風的衣服配件一定會很愛這裡，我也買了一件好喜歡的牛仔外套。
▲建議多留點時間在這裡，因為好逛到怕你時間不夠用。
倉敷美觀地區
地址：Central, Kurashiki, Okayama 710-0046日本
期間限定夜間點燈：4月至9月（日落至22：00）、10月至3月（日落至21：00）
出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團
