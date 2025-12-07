ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

寶藏巖咖啡店推薦這家，隱身老房子內的文青咖啡廳「尖蚪」，這間是我從學生時代就很喜歡的店，特調飲料都蠻好喝的，輕食小點、甜點蛋糕也有不錯水準，不定期會有藝術展覽，充滿文藝氣息的空間十分討喜，開業十多年生意和評價一直都很好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲從捷運公館站1號出口出來，約步行1公里、15分鐘左右可抵達，店面隱身在寶藏巖國際藝術村（寶藏巖聚落）內。

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

介紹
據悉尖蚪應該是2010年申請進駐「寶藏巖國際藝術村」，我從學生時代就很常來，轉眼開業已超過15年，多年來的生意、網路評價都很好，沒有受到新興咖啡浪潮影響真是太好了。這裡沒有提供訂位服務，空位皆以現場為主，如果客滿有人候位的話，有兩個小時的用餐時間限制，無人排隊則是一間台大公館不限時咖啡店。

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲多年來陸續來過好幾次，無論平日假日生意都蠻好的，建議可以避開下午茶最尖峰的時段，早點來或晚點來通常多能直接入座。

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲店內所展示的書籍，都可以拿至座位上閱讀。

菜單
內用低消一杯飲料或飯糰，飲料有咖啡、奶茶、茶飲、冰沙、牛奶、巧克力、冰茶等各式特調飲料；輕食小點則有飯糰、貓飯、豬飯、漢堡、薑汁燒肉等，每日會限量供應幾款點心甜點，可直接至櫃台詢問工作人員。

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

宇治檸檬冰茶160元
雖然我是個熱愛咖啡的人，但每次來幾乎都會點這杯宇治檸檬冰茶，宇治抹茶與清新檸檬的比例控制得相當完美，兩者彼此發揮了加分效果，不會有誰蓋過誰的問題，真的非常好喝。

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

蚪蚪鮮奶茶120元
鮮奶茶同為這裡的菜單招牌飲料，點餐人氣相當高，不會過高的甜度風味討喜，牛奶、茶香比例也抓得很棒，是一杯很順口的鮮奶茶。

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

手沖咖啡170元

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

▲某次來喝了手沖咖啡，忘記是選哪支豆子，但風味呈現相當乾淨，想喝手沖可以安心點下去。

肉桂捲
某天的限量點心是肉桂捲，原諒我當時忘了記價錢，反正也不貴就是，肉桂香氣不是那麼濃郁，我個人偏愛肉桂糖漿再多一點的版本，還是要肥一點才好吃。

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

心得
我真的很喜歡尖蚪，多年來已經數不清來過幾次，菜單最愛的就是那杯宇治檸檬冰茶，但基本上飲料都蠻好喝的，沒印象有踩過雷，推薦這間台北秘境咖啡、寶藏巖咖啡店給大家，充滿文藝氣息的空間環境更是討喜！

▲▼台大公館「尖蚪」，隱身寶藏巖國際藝術村聚落的秘境咖啡！老屋空間飲料好喝。（圖／部落客周花花提供）

尖蚪

地址：台北市中正區汀州路三段230巷57號
電話：02－23692050
營業時間：周三～五11：00－18：00、周五～六11：00－20：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

日本遊客也慕名而來！藏身鹽埕埔巷弄　飄香超過40年爆汁小籠湯包
浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺！隱身佐賀最南端小鎮
士林手工現做港點吃到飽！720元爽嗑兩小時　還有啤酒無限暢飲

關鍵字： 尖蚪 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

推薦閱讀

台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價　業者：豬肉成本增、不堪負荷

台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價　業者：豬肉成本增、不堪負荷

排隊站喝也心甘情願！停車場藏無座位迷你咖啡吧　京都神秘排隊店

排隊站喝也心甘情願！停車場藏無座位迷你咖啡吧　京都神秘排隊店

單品手沖只要80元！台中科博館旁寧靜角落　還是寵物友善空間

單品手沖只要80元！台中科博館旁寧靜角落　還是寵物友善空間

佐賀新開幕海濱飯店！遼闊視野對望唐津灣沿岸　近賞粉橘夕陽海

佐賀新開幕海濱飯店！遼闊視野對望唐津灣沿岸　近賞粉橘夕陽海

整座高雄變聖誕樂園　4景點必拍

整座高雄變聖誕樂園　4景點必拍

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內

宮古島購物、美食新景點明年4月開幕

宮古島購物、美食新景點明年4月開幕

前米其林二星料理長來台中開懷石料理

前米其林二星料理長來台中開懷石料理

台灣將賣日本麥當勞神品「巧克力三角派」　業者證實：明天公布

台灣將賣日本麥當勞神品「巧克力三角派」　業者證實：明天公布

手搖飲12月限定優惠　爽喝買1送1、免費加料

手搖飲12月限定優惠　爽喝買1送1、免費加料

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台第3家「島語」12/29開幕

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

北海岸一日遊　泡湯賞海景、大啖海鮮

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

芯聚苑推港點吃到飽

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

熱門行程

最新新聞更多

整座高雄變聖誕樂園　4景點必拍

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內

宮古島購物、美食新景點明年4月開幕

前米其林二星料理長來台中開懷石料理

台灣將賣日本麥當勞神品「巧克力三角派」　業者證實：明天公布

手搖飲12月限定優惠　爽喝買1送1、免費加料

早上6點開賣！三重古早豆菜麵三輪車

國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366