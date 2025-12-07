台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

寶藏巖咖啡店推薦這家，隱身老房子內的文青咖啡廳「尖蚪」，這間是我從學生時代就很喜歡的店，特調飲料都蠻好喝的，輕食小點、甜點蛋糕也有不錯水準，不定期會有藝術展覽，充滿文藝氣息的空間十分討喜，開業十多年生意和評價一直都很好。

▲從捷運公館站1號出口出來，約步行1公里、15分鐘左右可抵達，店面隱身在寶藏巖國際藝術村（寶藏巖聚落）內。

介紹

據悉尖蚪應該是2010年申請進駐「寶藏巖國際藝術村」，我從學生時代就很常來，轉眼開業已超過15年，多年來的生意、網路評價都很好，沒有受到新興咖啡浪潮影響真是太好了。這裡沒有提供訂位服務，空位皆以現場為主，如果客滿有人候位的話，有兩個小時的用餐時間限制，無人排隊則是一間台大公館不限時咖啡店。

▲多年來陸續來過好幾次，無論平日假日生意都蠻好的，建議可以避開下午茶最尖峰的時段，早點來或晚點來通常多能直接入座。

▲店內所展示的書籍，都可以拿至座位上閱讀。

菜單

內用低消一杯飲料或飯糰，飲料有咖啡、奶茶、茶飲、冰沙、牛奶、巧克力、冰茶等各式特調飲料；輕食小點則有飯糰、貓飯、豬飯、漢堡、薑汁燒肉等，每日會限量供應幾款點心甜點，可直接至櫃台詢問工作人員。

宇治檸檬冰茶160元

雖然我是個熱愛咖啡的人，但每次來幾乎都會點這杯宇治檸檬冰茶，宇治抹茶與清新檸檬的比例控制得相當完美，兩者彼此發揮了加分效果，不會有誰蓋過誰的問題，真的非常好喝。

蚪蚪鮮奶茶120元

鮮奶茶同為這裡的菜單招牌飲料，點餐人氣相當高，不會過高的甜度風味討喜，牛奶、茶香比例也抓得很棒，是一杯很順口的鮮奶茶。

手沖咖啡170元

▲某次來喝了手沖咖啡，忘記是選哪支豆子，但風味呈現相當乾淨，想喝手沖可以安心點下去。

肉桂捲

某天的限量點心是肉桂捲，原諒我當時忘了記價錢，反正也不貴就是，肉桂香氣不是那麼濃郁，我個人偏愛肉桂糖漿再多一點的版本，還是要肥一點才好吃。

心得

我真的很喜歡尖蚪，多年來已經數不清來過幾次，菜單最愛的就是那杯宇治檸檬冰茶，但基本上飲料都蠻好喝的，沒印象有踩過雷，推薦這間台北秘境咖啡、寶藏巖咖啡店給大家，充滿文藝氣息的空間環境更是討喜！

尖蚪

地址：台北市中正區汀州路三段230巷57號

電話：02－23692050

營業時間：周三～五11：00－18：00、周五～六11：00－20：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

