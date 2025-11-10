ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

單品手沖只要80元！台中科博館旁寧靜角落　還是寵物友善空間

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

「Tamp Temper」是我非常喜歡的台中咖啡品牌，直到現在我還有購物金儲值在裡面，無論義式咖啡、手沖單品都很夠水準，價格更是平價，我家常備的掛耳包也是這家的，從五權路本店開始，一路喝到科博館對面的二店，有了更寬敞舒適的環境，更能靜心品味一杯好咖啡。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲靠近科博館、科博館植物園，距離草悟道、勤美誠品綠園道等台中景點都不遠，對外來觀光客來說，交通相當友善。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲這間科博館附近的Tamp Temper是二店，近期在五權西路上又開了三店，很開心他們生意越來越好。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲這裡有著兩層樓的空間，一樓展示著各式自家烘焙咖啡豆、掛耳包，最經典的風味輪當然也沒少，雖然使用大量金屬元素，給人的感覺依舊不失溫馨。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲二樓有大片落地窗，可以欣賞到外圍的綠樹，讓人心情不自覺放鬆下來，這裡沒有限制用餐時間，沒記錯的話連低消都沒規定，就是希望大家能輕鬆自在。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲也是一家可以帶毛小孩前往的台中寵物友善咖啡店。

菜單
咖啡價格都很便宜，分成阿里山競標豆、自選豆、精選豆、特調飲品四大類，看你想喝哪種豆子、義式還是手沖，都可以自由搭配。這裡就是一家很專業的咖啡店，所以不會有咖啡以外的飲品，也無輕食甜點等食物，如果想深度認識咖啡，但又對咖啡不是很熟悉的話，不用害羞可以直接詢問店員，我之所以會如此喜歡Tamp Temper，一個很大的原因是店員都很親切，無論一店、二店總能舒服的閒聊上幾句，這也是我覺得一家咖啡店最重要的元素。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

單品手沖（80元）
我最常點的就是單品手沖咖啡，每次依當下心情挑選豆子，豆單上擁有非常多支衣索比亞的豆子，完全是喜歡非洲豆的我的菜，奔放的花香、果香，風味清新、乾淨平衡，無論做成冷飲熱飲都很好喝。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

自選豆1＋1（130元）
可以自選豆子做成SOE（單一產區濃縮咖啡），1＋1只賣130元實在是有夠平價，一樣可以自己挑喜歡的豆子，所以所出的每一杯一定都是最喜歡的；如果不知道從何挑起的話，可以選店家配好的精選豆，而且價格還會更便宜。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

咖啡掛耳包
我每次來都會補貨咖啡掛耳包，基本款的自選豆一包只要26元，若是會長期購買、大量購買的話，建議加會員儲值更划算，我忘記是儲值多少送多少，但絕對比直接買便宜，可以選的掛耳包豆單同樣豐富，包裝上也有基本的風味描述。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

感想
如果你和我一樣是喜歡帶點花香果香，甚至是酸感的咖啡的話，肯定會很喜歡「Tamp Temper」，強力推薦這間我的台中咖啡愛店，「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」二店有美麗窗景更適合內用。

▲▼台中咖啡推薦「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」科博館附近超美綠樹窗景咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

Tamp Temper Yozma Taichung Coffee

地址：台中市北區博館路73號
電話： 0906－387732
營業時間：09：00～17：30、周六09：30～16：00（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

明治天皇也吃過！傳承八代「百年烏龍麵」玩秋田必朝聖
水源市場最會排隊炒燴攤！廣東菜大廚靠「鑊氣炒功」征服老饕
花75元就能待整天！師大旁不限時貓咪咖啡廳　插座、Wi-Fi通通有

關鍵字： Tamp Temper Yozma Taichung Coffee 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 周花花甲飽沒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

推薦閱讀

日本三大佛「高岡大佛」免門票參觀　首座佛像起源於800年前

日本三大佛「高岡大佛」免門票參觀　首座佛像起源於800年前

古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

延三夜市50年雞肉飯！飯粒緊咬醬香越吃越涮嘴　白菜魯饕客必點

延三夜市50年雞肉飯！飯粒緊咬醬香越吃越涮嘴　白菜魯饕客必點

ITF旅展4天破36萬人　自由行銷售飆200%

ITF旅展4天破36萬人　自由行銷售飆200%

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

漢來海港、島語農曆春節訂位延期

漢來海港、島語農曆春節訂位延期

GLAMPING VILLAGE富士河口湖豪華露營　讓身心完全放鬆

GLAMPING VILLAGE富士河口湖豪華露營　讓身心完全放鬆

華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」

華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

藏壽司x哆啦A夢聯名扭蛋11/14登場

全台宵夜飯店懶人包

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

ITF旅展4天破36萬人　自由行銷售飆200%

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

漢來海港、島語農曆春節訂位延期

GLAMPING VILLAGE富士河口湖豪華露營　讓身心完全放鬆

華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

日本秋田必搭2條特色鐵道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366