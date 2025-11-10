單品手沖只要80元！台中科博館旁寧靜角落　還是寵物友善空間

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花

「Tamp Temper」是我非常喜歡的台中咖啡品牌，直到現在我還有購物金儲值在裡面，無論義式咖啡、手沖單品都很夠水準，價格更是平價，我家常備的掛耳包也是這家的，從五權路本店開始，一路喝到科博館對面的二店，有了更寬敞舒適的環境，更能靜心品味一杯好咖啡。

▲靠近科博館、科博館植物園，距離草悟道、勤美誠品綠園道等台中景點都不遠，對外來觀光客來說，交通相當友善。

▲這間科博館附近的Tamp Temper是二店，近期在五權西路上又開了三店，很開心他們生意越來越好。

▲這裡有著兩層樓的空間，一樓展示著各式自家烘焙咖啡豆、掛耳包，最經典的風味輪當然也沒少，雖然使用大量金屬元素，給人的感覺依舊不失溫馨。

▲二樓有大片落地窗，可以欣賞到外圍的綠樹，讓人心情不自覺放鬆下來，這裡沒有限制用餐時間，沒記錯的話連低消都沒規定，就是希望大家能輕鬆自在。

▲也是一家可以帶毛小孩前往的台中寵物友善咖啡店。

菜單

咖啡價格都很便宜，分成阿里山競標豆、自選豆、精選豆、特調飲品四大類，看你想喝哪種豆子、義式還是手沖，都可以自由搭配。這裡就是一家很專業的咖啡店，所以不會有咖啡以外的飲品，也無輕食甜點等食物，如果想深度認識咖啡，但又對咖啡不是很熟悉的話，不用害羞可以直接詢問店員，我之所以會如此喜歡Tamp Temper，一個很大的原因是店員都很親切，無論一店、二店總能舒服的閒聊上幾句，這也是我覺得一家咖啡店最重要的元素。

單品手沖（80元）

我最常點的就是單品手沖咖啡，每次依當下心情挑選豆子，豆單上擁有非常多支衣索比亞的豆子，完全是喜歡非洲豆的我的菜，奔放的花香、果香，風味清新、乾淨平衡，無論做成冷飲熱飲都很好喝。

自選豆1＋1（130元）

可以自選豆子做成SOE（單一產區濃縮咖啡），1＋1只賣130元實在是有夠平價，一樣可以自己挑喜歡的豆子，所以所出的每一杯一定都是最喜歡的；如果不知道從何挑起的話，可以選店家配好的精選豆，而且價格還會更便宜。

咖啡掛耳包

我每次來都會補貨咖啡掛耳包，基本款的自選豆一包只要26元，若是會長期購買、大量購買的話，建議加會員儲值更划算，我忘記是儲值多少送多少，但絕對比直接買便宜，可以選的掛耳包豆單同樣豐富，包裝上也有基本的風味描述。

感想

如果你和我一樣是喜歡帶點花香果香，甚至是酸感的咖啡的話，肯定會很喜歡「Tamp Temper」，強力推薦這間我的台中咖啡愛店，「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」二店有美麗窗景更適合內用。

Tamp Temper Yozma Taichung Coffee

地址：台中市北區博館路73號

電話： 0906－387732

營業時間：09：00～17：30、周六09：30～16：00（周日公休）

