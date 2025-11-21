浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺！隱身佐賀最南端小鎮　

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

「太良町大魚神社海中鳥居」是我私心最喜歡的佐賀景點，去過兩次還是覺得非常美，自由行無論搭JR或是自駕，前往這個佐賀景點都很方便，建議大家一定要查好潮汐漲退潮時間再出發。交通方式、JR多良站周邊景點美食，都整理在這篇攻略文中了！

交通方式

「太良町」是佐賀縣最南端小鎮，前往太良町大魚神社海中鳥居的交通方式有很多種，我第一次是搭JR，從「佐賀站」出發搭乘長崎本線至「多良站」下車，車程時間約一小時。若從福岡博多車站出發，則是搭JR海鷗號至「肥前鹿島站」，再轉長崎本線至「多良站」；車站距離鳥居約800公尺，散步10分鐘可到。第二次則是開車自駕前往，一旁就有免費停車場，停車位還蠻多的，不太需要擔心沒地方停車。

潮汐漲退

太良町潮汐漲退最高可達6公尺，所以又有「看得見月球引力的小鎮」的稱號，漲退潮景色完全不同，若有特別想要拍攝的照片感覺，強烈建議先查好太良町潮汐時刻表，每天的潮汐狀況都不一樣，如果有特別想拍海中鳥居，或是想要走在步道上的人，可得算準時間來。

由來

佐賀縣遺產、太良町大魚神社海中鳥居的由來，相傳是300年前有位惡官被懲罰棄置島上，滿潮時小島就會被海水淹沒，而後大魚出現相救，惡官改過向善後，為了感念大魚的救命之恩，便建造了大魚神社，目前為漁民祈求海上安全和漁獲豐收，另一方面則是觀光用途，每年吸引不少觀光客、攝影愛好者前來朝聖。每年8月還會舉辦「千乃燈籠祭」，500盞俳句燈籠陳列於此，據說在夕陽時分格外浪漫。

▲我第一次來的時候沒算好時間，海水已經全部退光，所以第二次刻意早點過來。

▲沒想到抵達時海水才剛退，石板步道還未顯露出來，大約等個半小時後就能走到第三座海中鳥居那裡。

▲還未退潮的場景，拍起來就是名副其實的「海中鳥居」。

▲退潮後石板會露出來，但石板仍是濕滑狀態，建議要穿好走的鞋子來。

▲這裡除了海中鳥居，周圍的海岸線也很漂亮，大家不妨多留點時間到處走走，只是附近大多無遮蔽物，記得要做好防曬準備。

▲開車自駕的人，可以到「道の駅 太良」、「道の駅 鹿島」休息，順便吃一支橘子冰淇淋。

▲附近美食當然要推薦炭烤海鮮、竹崎蟹，之前去過「竹崎海產」吃午餐，新鮮又便宜！

大魚神社海中鳥居

地址：佐賀県藤津郡太良町多良1875－5

營業時間：24小時

