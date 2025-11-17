ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價　業者：豬肉成本增、不堪負荷

▲台北市中正區巧之味手工水餃。（圖／周花花提供）

記者黃士原／台北報導

有台北最強水餃店之稱的「巧之味手工水餃」，日前才挺過非洲豬瘟疫情而恢復營業，不過業者日前公告，由於豬肉價格從去年至今已調漲過3次，漲幅已經不堪負荷，經過超過半年的掙扎後，決定12月1日起調整售價。

巧之味主打手工水餃，除了招牌水餃（豬肉高麗菜內餡），還有韭菜、玉米、干貝等口味，堅持手工製作，個個飽滿多汁，擁有許多忠實顧客，有台北最強水餃店美譽。之前因非洲豬瘟而休息多日，11月10日恢復營業，但才挺過疫情沒多久，上周五卻宣布12月1日漲價。

巧之味在臉書上公告，近年來原物料成本不斷上揚，光是豬肉價格從去年起至今，至少調漲3次以上，為了維持一直以來的品質與服務，不得不承認這些漲幅已不堪負荷，經過超過半年的掙扎，將於12月1日起進行售價的調整。

▲必勝客光復餐廳店重新開幕後漲價。（圖／翻攝必勝客臉書粉專）

另外，必勝客歡樂吧去年底連關2家，全台僅剩「光復餐廳店」，門市進行整修已在前天重新開幕，店內以全新美式現代風格裝潢，除了提供原有的現做比薩、義大利麵、烤雞、副食、甜點、沙拉等吃到飽食材，還有全新台灣啤酒生啤無限暢飲，只要加價199元。

必勝客歡樂吧收費也進行調整，成人平日479元、假日含例假日529元，相較原本449元、499元價格皆調漲30元；兒童收費6至12歲從279元改為179元，調降100元，提醒以上價格需多收10%服務費。

關鍵字： 美食雲 巧之味 水餃 漲價

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

