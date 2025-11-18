士林手工現做港點吃到飽！720元爽嗑兩小時　還有啤酒無限暢飲

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

台北港式料理吃到飽，一定要推薦士林捷運站附近這家「村民食堂廚窗港點」，多種港點手工現做，搭配豐盛中式自助吧，甜點品項也很豐富，吃到飽價格只要720元起CP值極高。三家分店訂位都很滿，強烈建議要提前預約，不然現場排隊候位都不見得有位子。

位置＆交通

地址位在台北市士林區福林路188號和190號，距離士林捷運站2號出口約850公尺，步行時間13分鐘左右可抵達；開車騎車前往的人，可以先在附近尋找路邊停車位，周圍收費停車場也很多，不用擔心找不到地方停車。

介紹

目前共有三家分店，有桃園藝文店，大台北地區則有新莊i-Tower店，和我們家最常吃的士林官邸店，三家店生意都非常好，強烈建議一定要提前預約訂位，直接衝現場有高機率會客滿，花時間排隊候位也不一定吃得到，他們的線上訂位系統非常方便，24小時都能使用，打電話訂位也是可以的。

▲抵達現場需先至櫃檯報到、確認訂位資訊，接著先付錢、再帶位入座，付款方式現金刷卡都可以，所有餐期皆是兩個小時的用餐時間限制。

▲分成平日、假日兩種價位，無論午餐、晚餐都是同價格，孩童餐費則都是均一價，依照不同身高收費。

菜單

到現場才知道，這裡的取餐區是不能拍照的，所以我僅有拍攝拿取至桌上的餐點，吃到飽自助吧有哪些菜色，大家可以參考下圖菜單，我沒有非常仔細對照，但這些菜色在現場幾乎都有看到，還有更多的冷飲、台灣啤酒喝到飽，中式甜點、甜湯、哈根達斯冰淇淋吃到飽，以720元起的價格來說，真的是非常划算。台北市吃港式點心隨便點一人都至少500～600元，完全可以想像為什麼評價跟生意都會這麼好。

▲兩個小時的用餐時間其實非常足夠，加上港點其實很容易飽，我們大概一個小時後就吃不下了，後面都在吃甜點、喝熱茶，偶爾穿插幾份港點，所以不用擔心時間不夠。

▲港點皆是手工現做，可以看到師傅製作過程，我沒有每種都吃，覺得必拿的是鮑魚燒賣皇、芋泥小籠包，但基本上都有不錯表現。

▲奶黃包會有出爐時間，蒸好時會廣播告訴大家，想吃的人記得早點過去排隊索取。

▲蝦仁腸粉我很喜歡，一樣是手工現做，蝦仁給得很夠誠意。

▲蘿蔔糕也是我每次都會夾的品項，表面煎到焦香焦香很好吃，糯米糍、花枝餅的飽足感都蠻夠的，提醒大家不要一開始拿太多，不然真的會一下子就飽了。

▲鳳爪、蒸排骨是爸媽的最愛，每次都會各拿上一盤。

▲湯品有羹煲、烏骨雞湯，我喝的是鹹香暖胃的烏骨雞湯。

▲其他菜色還有港式燒臘，各式炒物、煎物、炸物，你能想到的港式料理，幾乎都能在自助吧餐台上夾到。

▲補菜速度相當快，盤子一空馬上就會補上，不怕客人吃這點非常讚。

▲飲料類除了菜單上寫的熱茶外，還有幾款冷飲、咖啡、汽水可樂，甚至是台灣啤酒喝到飽。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲甜點水果品項也不少，我很愛紫米紅豆粥、綠豆糕、龜苓膏，當然還有台灣人很愛的哈根達斯冰淇淋吃到飽，口味印象中有八種，讓你盡情挖好挖滿。

心得

這裡的精緻度完全不會輸給單點的港式餐廳，所以生意才會好成這樣，平日一個人720元＋10％的價位，就能讓你無限狂吃兩個小時，只要多吃幾籠港點就能回本，CP值真的很高。再次提醒大家，來用餐前務必提前預約訂位，可以使用24小時線上訂位系統，預約好才不會現場排隊候位。

村民食堂廚窗港點

地址：台北市士林區福林路188號和190號

電話：02－28806565

營業時間：11：00～14：00、17：30～21：00／周六周日11：00～15：00、17：00～21：00

