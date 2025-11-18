ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

士林手工現做港點吃到飽！720元爽嗑兩小時　還有啤酒無限暢飲

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

台北港式料理吃到飽，一定要推薦士林捷運站附近這家「村民食堂廚窗港點」，多種港點手工現做，搭配豐盛中式自助吧，甜點品項也很豐富，吃到飽價格只要720元起CP值極高。三家分店訂位都很滿，強烈建議要提前預約，不然現場排隊候位都不見得有位子。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通
地址位在台北市士林區福林路188號和190號，距離士林捷運站2號出口約850公尺，步行時間13分鐘左右可抵達；開車騎車前往的人，可以先在附近尋找路邊停車位，周圍收費停車場也很多，不用擔心找不到地方停車。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

介紹
目前共有三家分店，有桃園藝文店，大台北地區則有新莊i-Tower店，和我們家最常吃的士林官邸店，三家店生意都非常好，強烈建議一定要提前預約訂位，直接衝現場有高機率會客滿，花時間排隊候位也不一定吃得到，他們的線上訂位系統非常方便，24小時都能使用，打電話訂位也是可以的。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲抵達現場需先至櫃檯報到、確認訂位資訊，接著先付錢、再帶位入座，付款方式現金刷卡都可以，所有餐期皆是兩個小時的用餐時間限制。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲分成平日、假日兩種價位，無論午餐、晚餐都是同價格，孩童餐費則都是均一價，依照不同身高收費。

菜單
到現場才知道，這裡的取餐區是不能拍照的，所以我僅有拍攝拿取至桌上的餐點，吃到飽自助吧有哪些菜色，大家可以參考下圖菜單，我沒有非常仔細對照，但這些菜色在現場幾乎都有看到，還有更多的冷飲、台灣啤酒喝到飽，中式甜點、甜湯、哈根達斯冰淇淋吃到飽，以720元起的價格來說，真的是非常划算。台北市吃港式點心隨便點一人都至少500～600元，完全可以想像為什麼評價跟生意都會這麼好。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲兩個小時的用餐時間其實非常足夠，加上港點其實很容易飽，我們大概一個小時後就吃不下了，後面都在吃甜點、喝熱茶，偶爾穿插幾份港點，所以不用擔心時間不夠。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲港點皆是手工現做，可以看到師傅製作過程，我沒有每種都吃，覺得必拿的是鮑魚燒賣皇、芋泥小籠包，但基本上都有不錯表現。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲奶黃包會有出爐時間，蒸好時會廣播告訴大家，想吃的人記得早點過去排隊索取。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲蝦仁腸粉我很喜歡，一樣是手工現做，蝦仁給得很夠誠意。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲蘿蔔糕也是我每次都會夾的品項，表面煎到焦香焦香很好吃，糯米糍、花枝餅的飽足感都蠻夠的，提醒大家不要一開始拿太多，不然真的會一下子就飽了。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲鳳爪、蒸排骨是爸媽的最愛，每次都會各拿上一盤。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲湯品有羹煲、烏骨雞湯，我喝的是鹹香暖胃的烏骨雞湯。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲其他菜色還有港式燒臘，各式炒物、煎物、炸物，你能想到的港式料理，幾乎都能在自助吧餐台上夾到。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲補菜速度相當快，盤子一空馬上就會補上，不怕客人吃這點非常讚。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲飲料類除了菜單上寫的熱茶外，還有幾款冷飲、咖啡、汽水可樂，甚至是台灣啤酒喝到飽。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

▲甜點水果品項也不少，我很愛紫米紅豆粥、綠豆糕、龜苓膏，當然還有台灣人很愛的哈根達斯冰淇淋吃到飽，口味印象中有八種，讓你盡情挖好挖滿。

心得
這裡的精緻度完全不會輸給單點的港式餐廳，所以生意才會好成這樣，平日一個人720元＋10％的價位，就能讓你無限狂吃兩個小時，只要多吃幾籠港點就能回本，CP值真的很高。再次提醒大家，來用餐前務必提前預約訂位，可以使用24小時線上訂位系統，預約好才不會現場排隊候位。

▲▼台北港式吃到飽「村民食堂廚窗港點」！豐盛手工現做港點，CP值高近士林站。（圖／部落客周花花提供）

村民食堂廚窗港點

地址：台北市士林區福林路188號和190號
電話：02－28806565
營業時間：11：00～14：00、17：30～21：00／周六周日11：00～15：00、17：00～21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

佐賀新開幕海濱飯店！遼闊視野對望唐津灣沿岸　近賞粉橘夕陽海
老台南人激推保安路宵夜！濃郁古早味杏仁茶＋脆口油條只要60元
明治天皇也吃過！傳承八代「百年烏龍麵」玩秋田必朝聖

關鍵字： 村民食堂廚窗港點 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【被30萬追著跑】潛客去帛琉潛水遇到海龜緊追不捨！

推薦閱讀

水源市場最會排隊炒燴攤！廣東菜大廚靠「鑊氣炒功」征服老饕

水源市場最會排隊炒燴攤！廣東菜大廚靠「鑊氣炒功」征服老饕

75元就能待整天擼貓！師大旁不限時咖啡廳　還有免費插座Wi-Fi

75元就能待整天擼貓！師大旁不限時咖啡廳　還有免費插座Wi-Fi

日本三大佛「高岡大佛」免門票參觀　首座佛像起源於800年前

日本三大佛「高岡大佛」免門票參觀　首座佛像起源於800年前

古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

公主遊輪「2026、2027優惠」一次看

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價

宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂

山下智久IG限動曬牛肉麵店家曝光

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

奇美博物館再推VR體驗《消失的法老》

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

小田急「浪漫特快」將換新

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366