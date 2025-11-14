排隊站喝也心甘情願！停車場藏無座位迷你咖啡吧　京都神秘排隊店

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

隱身京都停車場旁的這間「WEEKENDERS COFFEE TOMINOKOJI」有著京都必訪咖啡廳的封號，自家烘焙的咖啡豆，無論做成義式咖啡、手沖咖啡都很美味，也是不少人推薦可以買的京都伴手禮。小店開在屋齡超過百年的町家建築內，從早到晚生意都很好，即使到晚上打烊時間，門口依舊大排長龍。

交通

位在京都中京區河原町的小巷子內，距離阪急京都線河原町站約10分鐘路程，附近京都景點有錦市場、新京極商店街、祇園、鴨川，逛街散步途中經過就能來喝杯咖啡。

位置

隱身在停車場裡頭，實在是不太好找，用Google Maps導航還是在門口迷了路，後來看到排隊人潮才找到在哪，即使已近傍晚6點的打烊時間，生意依舊非常好。

環境

這裡甚至連舒適的座位區都沒有，但很多客人寧願站著也要喝上一杯，就知道在京都咖啡店中，有著多麼重要的地位。開在屋齡超過百年的町家建築內，這點也和京都傳統文化做了呼應。我們這天是跑完一天行程後，才有時間休息一下、喝杯咖啡，不少網友分享白天版的環境照，日式風格的感覺會更為強烈。

▲店內沖咖啡的好像只有老闆一人，加上點手沖的人很多，要有耐心稍微等一下。

菜單

販售的品項相當簡單，僅有手沖咖啡、冰咖啡、義式咖啡幾種，義式可以選擇豆子的烘焙度，手沖則是自由挑選要哪支。也就是說現場所販售的每一支豆子，都可以做成手沖咖啡，一杯只賣540円，非常便宜。

品項

肯亞AA—540円

粉水比拉得比較高，呈現輕輕柔柔的風味，乾淨的甘草香氣、黑莓酸感，很符合京都職人優雅的感覺，即使擺在晚上喝也不會造成太大負擔。

卡布奇諾—550円

雖然手沖比較多人喝，但我私心比較愛義式咖啡。這杯卡布做得極好，選擇淺焙豆子風味乾淨明亮，整杯喝來就像果汁牛奶一樣，溫度也控制得很好，非常好喝。

心得

各種類型的咖啡店在京都百家爭鳴，新型態代表應該就屬WEEKENDERS COFFEE TOMINOKOJI了。在如此隱密的地段、不算有內用座位區的前提下，生意卻還是好成這樣，可見老闆已有做出自家特色。咖啡豆、掛耳包都賣得很好，喜歡喝咖啡的人，就買來當作京都伴手禮吧，台灣網路訂加運費可不便宜！

WEEKENDERS COFFEE TOMINOKOJI（ウイークエンダーズコーヒー）地址：京都府京都市中京区富小路六角下ル西側骨屋之町560



營業時間：07：30－18：00（周三公休）

