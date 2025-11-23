日本遊客也慕名而來！藏身鹽埕埔巷弄　飄香超過40年爆汁小籠湯包

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

鹽埕街這家不起眼的「永和小籠包」，是在地高雄人朋友推薦我的鹽埕美食，一籠小籠包80元的價格相當平價，酸辣湯、豬血湯也只賣35元，料好實在評價才會這麼好。如果喜歡在地美食的人，推薦你先收藏這家小籠包，尤其是愛吃小籠包的人千萬別錯過！

交通位置

地址位在高雄市鹽埕區鹽埕街35號，從高雄捷運鹽埕埔站2號出口出來，約步行170公尺、3分鐘左右即可抵達。

環境

外觀真的就是路邊攤，我抵達時還想說真的是這家嗎？如果很在意環境衛生的人，可能看到會覺得有點卻步，但我是下午離峰時段來吃的，陸續有不少人來內用外帶，看起來多是附近居民或上班族，可見生意真的是蠻好的。

外國友人也愛吃

根據網路資料顯示，這家在地開業已有超過40年的時間，除了一些美食節目有來採訪過外，不少日本人來到高雄旅行也會來吃！

菜單

賣的品項非常簡單，就僅有小籠湯包，搭配豬血湯、酸辣湯兩種湯品，菜單是之前拍的，目前小籠湯包已漲價到80元、酸辣湯35元。

小籠湯包－80元

雖然這些年有漲價，但一籠80元的售價仍然算是平價，比較特別的是，這裡一籠為9顆，並非常見的雙數8顆或10顆。

皮薄餡多

小籠湯包皮薄餡多，可惜有幾顆沒有包好，上桌時湯汁就已經溢出，肉餡鮮甜不帶騷味，直接單吃、不配薑絲醬油就很讚，帶點甜味的麵皮在口中越嚼越香。

酸辣湯－35元

酸辣湯的料不算少，勾芡比較重，調味上較偏清甜爽口的類型，我個人還是比較喜歡酸度重一點的酸辣湯。

用餐心得

「永和小籠包」確實是蠻好吃的，我如果住在附近應該會常來買，缺點就是用餐環境較為簡單，坐在路邊用餐時不時都會有車輛經過，多少影響了用餐感受，若是沒有那麼在意環境的話，這間確實值得收藏，是網路評價很高的高雄鹽埕美食！

永和小籠包

地址：高雄市鹽埕區鹽埕街35號

電話：0912－436908

營業時間：11：00－16：00、周末11：00－15：00（不定期公休）

