凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包　溫體豬冷藏熟成鎖住肉汁

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

位在高雄大社中山路上，是在地經營20年的老字號，也是許多在地人從小吃到大的口袋名單。這裡最特別的是凌晨3點半就開賣，對於想找大社宵夜或是習慣早起吃早餐的人來說非常方便。老闆對於製作過程很講究，堅持使用老麵發酵，不加膨鬆劑與泡打粉，連內餡也都是自己費工製作，麵皮吃起來是那種很扎實、帶有自然香氣與柔軟的口感。

店內提供的品項非常豐富，算一算總共有14種口味可以選擇，除了基本的鮮肉包、素菜包，還有很有特色的蛋黃肉包、酸辣包，以及適合當點心的起司捲、奶酥捲和各種饅頭。現場除了有熱騰騰現蒸好的可以馬上吃，也有提供袋裝的選項方便大家買回家放冰箱慢慢吃。如果你剛好在找高雄大社的手工包子，建議可以早點來，品項會比較齊全。

蛋黃肉包 30元

這是我們吃到最喜歡的口味。包子皮使用老麵發酵，柔軟中帶著扎實彈性，肉餡選用當日新鮮的溫體豬，經過3小時冷藏熟成鎖住肉汁，再拌入自製紅蔥頭提味。裡面包了一整顆鹹蛋黃，吃得到蛋黃的香氣，鹹香夠味。

鮮肉包 25元

單純的鮮肉包更能吃出食材原味。同樣使用熟成後的溫體豬肉餡，麵皮吸附了鮮美的肉汁，咬起來扎實又帶有軟綿感，簡單的味道卻很順口。

麻辣肉包 25元

▲肉餡帶著微微的辣度，有一股麻辣香氣在嘴裡散開，吃起來很開胃。

酸辣包 25元

這也是我們非常推薦的口味，內餡包著酸菜與微辣的配料，吃起來酸香帶勁、鹹中帶甜。最棒的是酸菜的脆度保留得很好，每一口都很有層次，微微的辣度吃完讓人很滿足。

素菜包 25元

這款素菜包的餡料相當豐富，是用高山高麗菜，搭配木耳、紅蘿蔔、豆皮與冬粉製作，口感清爽甘甜，每一口都吃得到蔬菜的脆度，還有淡淡的香氣。

紅豆包 25元

老闆選用萬丹紅豆親自熬煮，刻意保留了紅豆的外皮，是綿密帶顆粒的口感，甜度剛剛好，不會太甜，吃完一整顆也不會膩。

起司捲 25元

是我們私心很喜歡的品項！基底是口感柔軟的黑糖饅頭，捲入了起司，黑糖的淡雅甜味加上起司的鹹香，兩個味道搭在一起很剛好，鹹鹹甜甜的非常好吃。

奶酥捲 20元

▲奶酥餡有淡淡奶香，還帶有一點椰香味，搭配葡萄乾的酸甜，配上扎實有嚼勁的麵體，口感很豐富。



芋頭饅頭 20元

也很受歡迎。是將新鮮芋頭切成小丁，直接揉進饅頭裡，口感蓬鬆柔軟，每一口都能吃到真實的芋頭顆粒，淡淡的芋頭香氣會在嘴裡化開。

金桔饅頭 20元



▲這個能聞到淡雅的金桔香氣，入口後饅頭的甜味與金桔的微酸果香結合，還能吃到葡萄乾增添口感。



白甜饅頭 15元

▲能吃到最純粹的麵粉香氣，口感扎實中帶有柔軟感，越嚼越香。

黑糖饅頭 15元

▲使用純黑糖熬製，堅持不加色素與香精，所以顏色和香氣都是淡淡的，甜度適中，會讓人想一口接一口。



全麥饅頭 15元

製作費工，細麩皮會先用小火炒出香氣，再加入高筋麵粉製作。吃起來比一般饅頭更有嚼感，有淡淡的麥香，喜歡穀物風味的人可以試試。

山東饅頭 20元（無糖）

▲有別於一般山東饅頭太乾硬的印象，店家使用高筋麵粉製作，口感Q綿帶勁，能感受到老麵獨有的香氣。



▲現場也有一袋一袋的包子饅頭，想買回家囤貨當早餐非常方便。



厲師傅包子饅頭專賣店

地址：高雄市大社區中山路9－3號

營業時間：03：30－10：30（周一店休）

電話：07－3543355

