ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包　溫體豬冷藏熟成鎖住肉汁

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

位在高雄大社中山路上，是在地經營20年的老字號，也是許多在地人從小吃到大的口袋名單。這裡最特別的是凌晨3點半就開賣，對於想找大社宵夜或是習慣早起吃早餐的人來說非常方便。老闆對於製作過程很講究，堅持使用老麵發酵，不加膨鬆劑與泡打粉，連內餡也都是自己費工製作，麵皮吃起來是那種很扎實、帶有自然香氣與柔軟的口感。

店內提供的品項非常豐富，算一算總共有14種口味可以選擇，除了基本的鮮肉包、素菜包，還有很有特色的蛋黃肉包、酸辣包，以及適合當點心的起司捲、奶酥捲和各種饅頭。現場除了有熱騰騰現蒸好的可以馬上吃，也有提供袋裝的選項方便大家買回家放冰箱慢慢吃。如果你剛好在找高雄大社的手工包子，建議可以早點來，品項會比較齊全。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

蛋黃肉包 30元
這是我們吃到最喜歡的口味。包子皮使用老麵發酵，柔軟中帶著扎實彈性，肉餡選用當日新鮮的溫體豬，經過3小時冷藏熟成鎖住肉汁，再拌入自製紅蔥頭提味。裡面包了一整顆鹹蛋黃，吃得到蛋黃的香氣，鹹香夠味。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

鮮肉包 25元
單純的鮮肉包更能吃出食材原味。同樣使用熟成後的溫體豬肉餡，麵皮吸附了鮮美的肉汁，咬起來扎實又帶有軟綿感，簡單的味道卻很順口。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

麻辣肉包 25元

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲肉餡帶著微微的辣度，有一股麻辣香氣在嘴裡散開，吃起來很開胃。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

酸辣包 25元
這也是我們非常推薦的口味，內餡包著酸菜與微辣的配料，吃起來酸香帶勁、鹹中帶甜。最棒的是酸菜的脆度保留得很好，每一口都很有層次，微微的辣度吃完讓人很滿足。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

素菜包 25元
這款素菜包的餡料相當豐富，是用高山高麗菜，搭配木耳、紅蘿蔔、豆皮與冬粉製作，口感清爽甘甜，每一口都吃得到蔬菜的脆度，還有淡淡的香氣。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

紅豆包 25元
老闆選用萬丹紅豆親自熬煮，刻意保留了紅豆的外皮，是綿密帶顆粒的口感，甜度剛剛好，不會太甜，吃完一整顆也不會膩。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

起司捲 25元
是我們私心很喜歡的品項！基底是口感柔軟的黑糖饅頭，捲入了起司，黑糖的淡雅甜味加上起司的鹹香，兩個味道搭在一起很剛好，鹹鹹甜甜的非常好吃。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

奶酥捲 20元

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲奶酥餡有淡淡奶香，還帶有一點椰香味，搭配葡萄乾的酸甜，配上扎實有嚼勁的麵體，口感很豐富。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

芋頭饅頭 20元
也很受歡迎。是將新鮮芋頭切成小丁，直接揉進饅頭裡，口感蓬鬆柔軟，每一口都能吃到真實的芋頭顆粒，淡淡的芋頭香氣會在嘴裡化開。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

金桔饅頭 20元

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲這個能聞到淡雅的金桔香氣，入口後饅頭的甜味與金桔的微酸果香結合，還能吃到葡萄乾增添口感。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

白甜饅頭 15元

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲能吃到最純粹的麵粉香氣，口感扎實中帶有柔軟感，越嚼越香。

黑糖饅頭 15元

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲使用純黑糖熬製，堅持不加色素與香精，所以顏色和香氣都是淡淡的，甜度適中，會讓人想一口接一口。

全麥饅頭 15元
製作費工，細麩皮會先用小火炒出香氣，再加入高筋麵粉製作。吃起來比一般饅頭更有嚼感，有淡淡的麥香，喜歡穀物風味的人可以試試。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

山東饅頭 20元（無糖）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲有別於一般山東饅頭太乾硬的印象，店家使用高筋麵粉製作，口感Q綿帶勁，能感受到老麵獨有的香氣。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲現場也有一袋一袋的包子饅頭，想買回家囤貨當早餐非常方便。

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼厲師傅包子饅頭專賣店。（圖／部落客虎麗提供）

厲師傅包子饅頭專賣店

地址：高雄市大社區中山路9－3號
營業時間：03：30－10：30（周一店休）
電話：07－3543355

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►駁二旁隱藏版「寵物友善熱炒」開到深夜　推薦梅汁雞酸香開胃
►高雄百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭　每口都濕潤厚實
►高雄武廟40年手工米食老攤！每天凌晨磨米現做　招牌油飯最搶手

關鍵字： 厲師傅包子饅頭專賣店 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

推薦閱讀

高雄限量帶骨牛排每天只營業3.5小時！巨蛋商圈法式鄉村餐廳

高雄限量帶骨牛排每天只營業3.5小時！巨蛋商圈法式鄉村餐廳

每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅

每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅

高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊、銅板價鹹甜口味都有

高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊、銅板價鹹甜口味都有

高雄華南商圈「手工刀削麵」開業超過40年　Q彈厚實飽吸炸醬香

高雄華南商圈「手工刀削麵」開業超過40年　Q彈厚實飽吸炸醬香

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

周休4天！台中最難吃到的戚風蛋糕

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366