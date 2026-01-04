ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日本出國稅7月起翻3倍「每人3000日圓」　2028將推JESTA

▲▼日本大阪關西機場安檢排隊人龍，關西機場安檢，關西國際機場安檢。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今年7月起，日本調漲出國稅，所有從日本出境的旅客都要付。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本政府已決定，從今年7月起將調漲「國際觀光旅客稅」（也稱出國稅），從原本1000日圓漲為3000日圓（約新台幣600元），所有旅客從日本出境時，皆需負擔該費用。

日本政府表示，此次調漲的出國稅將用於因應解決過度觀光問題的財政來源，稅金將隨著機票一起徵收。雖然亦有日本官員提出應該依據艙等不同規劃不同收費標準，例如搭乘商務艙的旅客，出國稅應繳付5000日圓，但後來仍定調統一收取3000日圓。

此外，日本也計畫導入電子旅行授權制度（JESTA），預計於2028年前後上路。屆時，即使是免簽國家的旅客，也需在入境前接受線上審查並支付相關費用。根據日本政府觀光局統計，今年1月至11月訪日外國旅客人數，較去年同期成長17%，約3906萬人，創下歷史新高，日本政府訂下目標，力拚在2030年前將年度外國旅客人數提升至6000萬人。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

